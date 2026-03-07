Олимпийский кураж. Сможет ли Симон опередить Жанмонно и на Кубке мира?

Ни для кого не секрет, что биатлонистам порой бывает трудно настроиться на гонки Кубка мира, которые проходят уже после Олимпиады. Почти все уже прошли свой пик формы, израсходовали и физический, и моральный запас сил. Однако выступать всё равно нужно. На кону и солидные призовые, и «Глобусы», судьба которых нередко решается именно во время последних этапов.

Лидеру женского зачёта Кубка мира – француженке Лу Жанмонно – как будто бы есть что доказывать и самой себе, и своим поклонникам даже после Олимпиады. В Италии она стала чемпионкой, но только в командных гонках, из личных медалей у неё только серебро и бронза. Амбициозную француженку такой расклад вряд ли устраивает. Наверняка она ставит перед собой цель хотя бы удержать первое место и получить главный приз в Кубке мира.

Однако масс-старт в Контиолахти показал, что даже солидный запас, добытый до Олимпиады в Милане, пока ничего не может гарантировать.

Лу после Игр чувствует себя тяжеловато. В гонке с общего старта она допустила по одному промаху на первых трёх огневых рубежах, да и привычной скоростью не блеснула. Итог – скромное, по меркам самой француженки, 16-е место.

А за победу сражались двое – Жулия Симон и Эльвира Эберг. Француженка катит на олимпийском кураже – у неё получается всё. А шведка, кажется, чуть-чуть промахнулась с пиком формы. На Играх у неё не было личных медалей, а сейчас она в таком состоянии, что тягаться с ней на трассе не может почти никто.

Эльвира лидировала в гонке до третьего огневого рубежа, на котором промахнулась один раз и позволила Жулии себя догнать. Наверное, мы увидели бы классное сражение двух быстроногих биатлонисток, если бы Эберг не допустила ещё одну ошибку уже на четвёртом рубеже. Симон же стреляла точно и на последний круг ушла гулять с 30-секундным отрывом от соперниц.

Эберг же пришлось бороться за серебро с Анной Магнуссон (Швеция) и Марлен Фихтнер (Германия). И она в очном сражении на трассе превзошла соперниц, несмотря на то что каждая из них пробежала на один штрафной круг меньше. Фихтнер немного не хватило сил на сражение с более опытными шведками в концовке, но есть ощущение, что она до своей медали ещё доберётся.

В сражении за «Малый хрустальный глобус» Жулия Симон резко вырвалась вперёд, опередив Лу Жанмонно (200 баллов против 155). Однако в общем зачёте Кубка мира лидерство Лу пока весьма устойчиво. Она почти на 200 очков опережает ближайшую преследовательницу – Суви Минккинен из Финляндии.

Следующий (восьмой из девяти) этап Кубка мира пройдёт в эстонском Отепя с 12 по 15 марта. В борьбе за главные трофеи сезона пока не всё ясно.