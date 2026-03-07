Один биатлонист подвёл всю Францию! Команда проиграла эстафету из-за Фийона Майе

В Контиолахти (Финляндия) прошла заключительная мужская эстафетная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону – 2025/2026.

Почти всю дистанцию лидировала Франция. Но Кентен подвёл команду.

Что произошло на четвёртом этапе?

Подвёл товарищей

Этот вопрос надо адресовать пятикратному олимпийскому чемпиону Кентену Фийону Майе. Он провалил свой этап.

Оскар Ломбардо, Фабьен Клод и Эмильен Жаклен постарались на славу и передали финишёру эстафету с заделом в 40 секунд, использовав за все три этапа всего один дополнительный патрон. Но уже на стрельбе из положения лёжа Кентен растратил почти всё преимущество: ошибся трижды, чудом не ушёл на штрафной круг и подпустил к себе Ветле Шоста Кристиансена.

Ветле Шоста Кристиансен Фото: NordicFocus/Getty Images

Перед заключительным огневым рубежом между Фийоном Майе и Кристиансеном уже не было разрыва. А на стойке Фийон Майе дрогнул вновь и достал из обоймы ещё два дополнительных патрона.

За последний круг французу нужно было отыграть 11 секунд, но сил на совершение такого подвига уже не осталось, и Норвегия в итоге забрала золото. Франция без Эрика Перро в составе оказалась только с серебром.

А сенсация была так близка!

За третье место на четвёртом этапе разгорелась нешуточная борьба. Среди соискателей бронзы были представители Финляндии, США и Швеции. Сильнее всех оказались скандинавы, которые ещё на старте эстафеты зашли на штрафной круг стараниями Виктора Брандта.

Вернуться в число лидеров шведы сумели благодаря своему лидеру – Себастиану Самуэльссону. Это он догнал Кэмпбелла Райта и Олли Хиденсало на заключительном этапе и вырвал награды для своих партнёров.

Классических эстафет на Кубке мира больше не будет, а это значит, что Норвегия заняла первое место в мужском командном зачёте. Подопечные Зигфрида Мазе оставили позади бравых парней Симона Фуркада. И это даже без братьев Бё.

Вы могли предположить, что так будет?