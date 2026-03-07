Скидки
Норвегия выиграла мужскую эстафету на Кубке мира по биатлону — 2025/2026 в Контиолахти, Франция стала второй

Один биатлонист подвёл всю Францию! Команда проиграла эстафету из-за Фийона Майе
Батраз Томаев
Кентен Фийон Майе
Комментарии
Кентен буквально подарил золото норвежцам.

В Контиолахти (Финляндия) прошла заключительная мужская эстафетная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону – 2025/2026.

Почти всю дистанцию лидировала Франция. Но Кентен подвёл команду.

Что произошло на четвёртом этапе?

На Олимпиаде французы сотворили чудо:
Подвёл товарищей

Этот вопрос надо адресовать пятикратному олимпийскому чемпиону Кентену Фийону Майе. Он провалил свой этап.

Оскар Ломбардо, Фабьен Клод и Эмильен Жаклен постарались на славу и передали финишёру эстафету с заделом в 40 секунд, использовав за все три этапа всего один дополнительный патрон. Но уже на стрельбе из положения лёжа Кентен растратил почти всё преимущество: ошибся трижды, чудом не ушёл на штрафной круг и подпустил к себе Ветле Шоста Кристиансена.

Ветле Шоста Кристиансен

Ветле Шоста Кристиансен

Фото: NordicFocus/Getty Images

Перед заключительным огневым рубежом между Фийоном Майе и Кристиансеном уже не было разрыва. А на стойке Фийон Майе дрогнул вновь и достал из обоймы ещё два дополнительных патрона.

За последний круг французу нужно было отыграть 11 секунд, но сил на совершение такого подвига уже не осталось, и Норвегия в итоге забрала золото. Франция без Эрика Перро в составе оказалась только с серебром.

А ведь на Олимпиаде норвежцы были вторыми:
А сенсация была так близка!

За третье место на четвёртом этапе разгорелась нешуточная борьба. Среди соискателей бронзы были представители Финляндии, США и Швеции. Сильнее всех оказались скандинавы, которые ещё на старте эстафеты зашли на штрафной круг стараниями Виктора Брандта.

Вернуться в число лидеров шведы сумели благодаря своему лидеру – Себастиану Самуэльссону. Это он догнал Кэмпбелла Райта и Олли Хиденсало на заключительном этапе и вырвал награды для своих партнёров.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
07 марта 2026, суббота. 17:40 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Швеция

Классических эстафет на Кубке мира больше не будет, а это значит, что Норвегия заняла первое место в мужском командном зачёте. Подопечные Зигфрида Мазе оставили позади бравых парней Симона Фуркада. И это даже без братьев Бё.

Вы могли предположить, что так будет?

Комментарии
