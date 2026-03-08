Наследницы Нойнер и Пройс нащупали дно. Германия провела худшую эстафету в своей истории

Всех сгубила молодая дебютантка. Она допустила роковую ошибку уже на первом огневом рубеже.

В Международный женский день прекрасные дамы пробежали эстафету на Кубке мира по биатлону. Болельщики в финском Контиолахти стали свидетелями яркой борьбы, которую подарили стреляющие лыжницы.

Самое яркое событие гонки – провал немок. Что же у них случилось?

Чуть не стали круговыми

Германия выставила на первый этап женской эстафеты в Контиолахти дебютантку сезона Марлен Фихтнер, которая здесь в индивидуалке и масс-старте дважды заехала в «цветы». Казалось бы, она прошла боевое крещение и готова к настоящему сражению.

Но Марлен не справилась с давлением и застрелилась на первом же огневом рубеже. Подозреваем, что в этот момент в её голове бушевал ураган, ибо немка использовала два из трёх дополнительных патронов, оставила одну мишень незакрытой и пробежала 150 метров.

Возможно, этого могло бы и не быть, если бы Марлен применила по назначению третий дополнительный патрон. Затем за лишнюю пулю в обойме спортсменки судьи, согласно правилам, оштрафовали Германию на две минуты.

Марлен Фихтнер Фото: Kevin Voigt/Getty Images

И без того плохая гонка стала ещё хуже. Юлия Таннхаймер, Янина Хеттих и Ванесса Фойгт ситуацию не никак не могли исправить. И только ухудшили её! Германия даже без двух минут штрафа на последнем круге уступала лидерам целых четыре минуты!

В итоге немки заняли 16-е место и были на грани того, чтобы они стали круговыми. Это худшая эстафета в истории всего немецкого биатлона.

Совпадение ли, однако фиаско случилось в первой же эстафете после ухода одной из легенд бундестим из биатлона. И спрашивается: на кого оставили Франциска Пройс оставила Германию? При ней и Нойнер о таких результатах было стыдно даже думать.

И всё-таки Швеция!

А за золото гонки бились Швеция и Франция.

И шведские спортсменки второй сезон подряд забирают золото эстафеты в Контиолахти. Линн Гестблом, Анна Магнуссон, Ханна и Эльвира Эберг лидировали на протяжении всех четырёх этапов. К ним то и дело приближались француженки, но совладать с соперницами им не удалось. Уж больно хорошо девушки из Скандинавии гнали по трассе! Всего Швеция использовала четыре дополнительных патрона.

Эльвира Эберг Фото: Kevin Voigt/Getty Images

А вот Франция – три. Однако скорость после Олимпиады у Камиль Бене, Осеан Мишлон, Лу Жанмонно и Жулии Симон стала хуже. В итоге на финише они уступили победителям 40,6 секунды.

Бронзовые медали гонки забрала Норвегия. Отличились Марте Йохансен, Ингрид Тандреволд, Каролин Кноттен и Марен Киркейэде.

Тандреволд даже не зашла на штрафной круг! Представляете?

Четвёртое место осталось за Чехией, которая вторую половину сезона проводит близко к наградам, а на пятой позиции расположилась Польша. Это их лучший результат за последние восемь лет. Топ-6 замкнула Швейцария.

Биатлонисткам теперь нужно отдохнуть и подготовиться к переезду в Отепя (Эстония), где пройдёт восьмой этап Кубка мира. Интересно, включат ли Марлен Фихтнер в состав на эстонские гонки?