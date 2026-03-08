Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Мужчины. 15 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Кубок мира по биатлону — 2025/2025, Легрейд выиграл первую гонку за год, результаты масс-старта Контиолахти

Легрейд выиграл первую гонку в сезоне! Неужели прежний лидер Кубка мира вернулся?
Татьяна Постникова
Стурла Легрейд
Комментарии
После ухода Йоханнеса Бё у Стурлы было непростое время.

Это случилось! Стурла Легрейд одержал первую победу в текущем сезоне. Норвежец был хорош в масс-старте Контиолахти, причём настолько, что даже шикарно готовый Эрик Перро не смог ему помешать. Эта победа для Легрейда стала суперважной, ведь действующий обладатель Кубка мира не брал золотых медалей в личных гонках почти год!

Надёжный стрелок

В начале этого сезона от Стурлы Легрейда ждали прорыва. Вот только его не случилось. Норвежец, который мог бы стать главным героем норвежской команды после ухода Йоханнеса Бё, вечно боролся с какими-то проблемами: вроде бы биатлонист и стрелял хорошо, и бежал неплохо, а медалей не было, по крайней мере в личных гонках. Лишь пару раз Легрейд попадал в топ-6.

Но на Олимпиаде норвежца прорвало. Легрейд взял медали во всех гонках, хотя больше запомнился своим признанием в измене на старте Игр.

То самое признание Легрейда:
«Я совершил самую большую ошибку». Призёр ОИ-2026 признался в измене в прямом эфире
«Я совершил самую большую ошибку». Призёр ОИ-2026 признался в измене в прямом эфире

Удивительно, однако после Олимпийских игр прыть Стурлы никуда не пропала. Похоже, наконец-то спортсмен нащупал то, что нужно, и почувствовал уверенность в себе. Легрейд стал вторым в индивидуальной гонке, а также выиграл в составе сборной Норвегии эстафету.

А в последней гонке на этапе в Контиолахти Стурла сделал долгожданное – одержал первую личную победу в этом сезоне! Норвежец оказался сильнее всех в масс-старте.

С начала гонки Легрейд держался в группе лидеров. Однако серьёзную конкуренцию ему навязывали как французы в лице Эмильена Жаклена, Эрика Перро и Фабьена Клода, так и норвежцы – Ветле Шоста Кристиансен и Йохан-Олав Ботн. Правда, постепенно все соперники «отваливались», допуская ошибки на рубеже. Легрейд же уверенно работал на ноль и шёл на первых позициях.

Эрик Перро

Эрик Перро

Фото: Kimmo Penttinen/EPA/ТАСС

К последнему рубежу из конкурентов остался лишь Перро. Норвежец и француз вместе пришли на стрельбище. Первым работу начал Эрик: он быстро закрывал мишень за мишенью, но последним выстрелом допустил ошибку. Стурла стрелял медленнее, зато без промахов. Это и позволило Легрейду уйти на заключительный круг единоличным лидером. Отрыв от Перро составлял 17,6 секунды.

Несмотря на быстрый ход, у француза почти не было шансов догнать норвежца. К тому же сам Стурла уверенно передвигался по дистанции. На финиш Легрейд пришёл в гордом одиночестве. Эрик закончил гонку лишь через 16,5 секунды.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 15 км Масс-старт
08 марта 2026, воскресенье. 18:55 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
34:39.7
2
Эрик Перро
Франция
+16.5
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+24.1

Важнейшая победа

Для действующего обладателя Кубка мира эта победа крайне важна. Как минимум потому, что личных золотых медалей у норвежца не было почти год. Предыдущий раз на верхнюю ступеньку пьедестала Легрейд поднимался 22 марта 2025 года. Тогда он выиграл в пасьюте на этапе Кубка мира в Хольменколлене.

К тому же у Стурлы сейчас идёт потрясающая серия подиумов. Начиная с 10 февраля, то есть с первой олимпийской гонки, биатлонист ни разу не опускался ниже третьего места. Легрейд выиграл уже восемь медалей подряд – два золота, четыре серебра и две бронзы.

Легрейду в этом сезоне было очень сложно:
Главный неудачник сборной Норвегии на Олимпиаде. Что не так со Стурлой Легрейдом?
Главный неудачник сборной Норвегии на Олимпиаде. Что не так со Стурлой Легрейдом?

Если учитывать форму норвежца, нет сомнений, что и дальше он сможет рассчитывать на попадание на подиум. Вот только это не сильно поможет Стурле в плане борьбы за «Большой хрустальный глобус». После этапа в Контиолахти норвежец занимает пятое место. Вот только лидеру Эрику Перро он проигрывает 430 очков. Отыграть столько за оставшиеся гонки возможно лишь в случае, если француз досрочно завершит сезон, а это вряд ли случится.

Увы, Легрейду в этом сезоне уже точно не защитить свой титул. Да и подняться выше пятого места тоже будет непросто. Отставание биатлониста от идущего на четвёртом месте Ботна 138 очков. А ведь Йохан-Олав тоже уверенно выступает по ходу сезона.

Стурла Легрейд

Стурла Легрейд

Фото: Kalle Parkkinen/Zuma/ТАСС

Стурле остаётся надеяться, что за оставшиеся старты ему удастся обойти Томмазо Джакомеля (до него 228 очков), досрочно завершившего сезон, и Себастиана Самуэльссона (до него 154 очка), испытывающего проблемы с начала Олимпиады.

К сожалению, скомканное начало на Кубке мира серьёзно ударило по шансам Легрейда на «Глобусы». И всё-таки надежда на достойное завершение сезона явно остаётся, ведь, кажется, прежний Стурла вернулся.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android