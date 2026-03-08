Легрейд выиграл первую гонку в сезоне! Неужели прежний лидер Кубка мира вернулся?

Это случилось! Стурла Легрейд одержал первую победу в текущем сезоне. Норвежец был хорош в масс-старте Контиолахти, причём настолько, что даже шикарно готовый Эрик Перро не смог ему помешать. Эта победа для Легрейда стала суперважной, ведь действующий обладатель Кубка мира не брал золотых медалей в личных гонках почти год!

Надёжный стрелок

В начале этого сезона от Стурлы Легрейда ждали прорыва. Вот только его не случилось. Норвежец, который мог бы стать главным героем норвежской команды после ухода Йоханнеса Бё, вечно боролся с какими-то проблемами: вроде бы биатлонист и стрелял хорошо, и бежал неплохо, а медалей не было, по крайней мере в личных гонках. Лишь пару раз Легрейд попадал в топ-6.

Но на Олимпиаде норвежца прорвало. Легрейд взял медали во всех гонках, хотя больше запомнился своим признанием в измене на старте Игр.

Удивительно, однако после Олимпийских игр прыть Стурлы никуда не пропала. Похоже, наконец-то спортсмен нащупал то, что нужно, и почувствовал уверенность в себе. Легрейд стал вторым в индивидуальной гонке, а также выиграл в составе сборной Норвегии эстафету.

А в последней гонке на этапе в Контиолахти Стурла сделал долгожданное – одержал первую личную победу в этом сезоне! Норвежец оказался сильнее всех в масс-старте.

С начала гонки Легрейд держался в группе лидеров. Однако серьёзную конкуренцию ему навязывали как французы в лице Эмильена Жаклена, Эрика Перро и Фабьена Клода, так и норвежцы – Ветле Шоста Кристиансен и Йохан-Олав Ботн. Правда, постепенно все соперники «отваливались», допуская ошибки на рубеже. Легрейд же уверенно работал на ноль и шёл на первых позициях.

Эрик Перро Фото: Kimmo Penttinen/EPA/ТАСС

К последнему рубежу из конкурентов остался лишь Перро. Норвежец и француз вместе пришли на стрельбище. Первым работу начал Эрик: он быстро закрывал мишень за мишенью, но последним выстрелом допустил ошибку. Стурла стрелял медленнее, зато без промахов. Это и позволило Легрейду уйти на заключительный круг единоличным лидером. Отрыв от Перро составлял 17,6 секунды.

Несмотря на быстрый ход, у француза почти не было шансов догнать норвежца. К тому же сам Стурла уверенно передвигался по дистанции. На финиш Легрейд пришёл в гордом одиночестве. Эрик закончил гонку лишь через 16,5 секунды.

Важнейшая победа

Для действующего обладателя Кубка мира эта победа крайне важна. Как минимум потому, что личных золотых медалей у норвежца не было почти год. Предыдущий раз на верхнюю ступеньку пьедестала Легрейд поднимался 22 марта 2025 года. Тогда он выиграл в пасьюте на этапе Кубка мира в Хольменколлене.

К тому же у Стурлы сейчас идёт потрясающая серия подиумов. Начиная с 10 февраля, то есть с первой олимпийской гонки, биатлонист ни разу не опускался ниже третьего места. Легрейд выиграл уже восемь медалей подряд – два золота, четыре серебра и две бронзы.

Если учитывать форму норвежца, нет сомнений, что и дальше он сможет рассчитывать на попадание на подиум. Вот только это не сильно поможет Стурле в плане борьбы за «Большой хрустальный глобус». После этапа в Контиолахти норвежец занимает пятое место. Вот только лидеру Эрику Перро он проигрывает 430 очков. Отыграть столько за оставшиеся гонки возможно лишь в случае, если француз досрочно завершит сезон, а это вряд ли случится.

Увы, Легрейду в этом сезоне уже точно не защитить свой титул. Да и подняться выше пятого места тоже будет непросто. Отставание биатлониста от идущего на четвёртом месте Ботна 138 очков. А ведь Йохан-Олав тоже уверенно выступает по ходу сезона.

Стурла Легрейд Фото: Kalle Parkkinen/Zuma/ТАСС

Стурле остаётся надеяться, что за оставшиеся старты ему удастся обойти Томмазо Джакомеля (до него 228 очков), досрочно завершившего сезон, и Себастиана Самуэльссона (до него 154 очка), испытывающего проблемы с начала Олимпиады.

К сожалению, скомканное начало на Кубке мира серьёзно ударило по шансам Легрейда на «Глобусы». И всё-таки надежда на достойное завершение сезона явно остаётся, ведь, кажется, прежний Стурла вернулся.