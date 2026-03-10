Эрик Перро хочет выиграть на Кубке мира все трофеи! Хоть кому-то в истории это удавалось?

Биатлонный сезон-2025/2026 близится к своему завершению, и даже первые награды уже разыграны. Например, известны обладатели «Малых хрустальных глобусов» в зачётах индивидуальных гонок.

У мужчин первый трофей взял Эрик Перро. Но, похоже, француз на этом останавливаться не собирается. Эрик заявил, что хочет собрать вообще все «Глобусы». Какие у него шансы на успех?

Эрик Перро – доминатор?

То, что 24-летний выходец из Альбервиля завершит зиму на коне, уже и так понятно. В олимпийском сезоне Эрик выиграл всего четыре личные гонки, но он настолько стабилен, что борется за первое место в общем зачёте Кубка мира, а между делом взял два золота и серебро на Олимпиаде в Италии.

На днях Перро официально занял первое место в зачёте индивидуальных гонок на Кубке мира. И после первого «Глобуса» аппетит у Перро меньше не стал!

«Эти «малые глобусы» мотивируют меня в борьбе за главный трофей. Они позволяют мне не слишком зацикливаться на этой несколько отдалённой цели. Но с каждой прошедшей гонкой я могу ставить перед собой всё новую и новую цель. Это даёт мне больше энергии, чтобы показывать отличные результаты.

«Большой хрустальный глобус» – моя основная цель. Как обычно, я не прячусь за своими желаниями и, конечно, хочу выиграть все «Глобусы». И у меня есть на это шансы. Правда, я бы очень хотел сразиться с Джакомелем. К сожалению, этого не произойдёт, надеюсь, он быстро восстановится, чтобы мы смогли вновь бороться в ближайшие годы», – приводит слова Перро Nordic Magazine.

Эрик Перро Фото: Christian Manzoni/Getty Images

Закрыть вопрос с «Большим хрустальным глобусом» француз может уже на восьмом этапе в эстонском Отепя. Для этого по итогам соревнований ему нужно будет иметь преимущество минимум в 270 очков от преследователя Себастиана Самуэльссона. С учётом того, что за время стартов в Контиолахти швед к лидеру не приблизился, почти наверняка главный трофей уедет во Францию.

Немного сложнее ситуация с «МХГ» за спринтерские гонки. В этом зачёте Себастиан составляет бо́льшую конкуренцию Эрику. Швед в этом сезоне собрал полный комплект наград в спринте, тогда как Перро был третьим и ещё четыре раза попадал в топ-10. Между ними сейчас 33 очка (в пользу Самуэльссона), но за две оставшиеся на Кубке мира гонки всё может поменяться.

Себастиан Самуэльссон Фото: Kevin Voigt/Getty Images

В зачёте пасьютов француз опережает шведа на 43 очка. Но там есть ещё один соперник – норвежец Йоханнес Дале-Шевдал, он уступает Перро всего 47 очков. Впереди ещё две гонки в этой дисциплине. Интрига жива.

А вот с масс-стартами всё уже однозначно: Перро досрочно выиграл этот зачёт, поскольку перед последней гонкой на 15 км его отрыв от ближайшего преследователя – 94 очка. Никто Эрика догнать уже не сможет.

Мартен оформил покер

Желание Эрика Перро забрать всё и вся понятно. Он хочет встать в один ряд с великими. Сразу два его предшественника выигрывали на Кубке мира всё.

В сезоне-2003/2004 блистал Рафаэль Пуаре. Звезда нулевых в общем зачёте на 109 очков опередил Уле Эйнара Бьорндалена. А бонусом забрал и все «малые глобусы», причём в рейтинге масс-стартов отрыв составил всего два очка!

Рафаэль Пуаре Фото: Agence Zoom/Getty Images

В сезоне-2012/2013 все «глобусы» у мужчин собрал Мартен Фуркад. Он повторил успех в сезоне-2015/2016, набрав 1151 очко и одержав 10 побед.

В сезоне-2016/2017 Фуркад-младший был на пике своей карьеры, он заработал в тота́ле немыслимые 1322 очка, выиграв 14 гонок. Ближайший соперник – россиянин Антон Шипулин – отстал от француза аж на 404 очка.

Мартен Фуркад Фото: Laurent Salino/Getty Images

Однако Мартен на этом не остановился и собрал все титулы в четвёртый раз подряд! Этот рекорд был установлен на Кубке мира — 2017/2018.

В одном ряду с титулованными французами и Йоханнес Бё. В сезоне-2018/2019 норвежец выиграл 16 гонок. В общем зачёте легенда норвежского спорта привёз ближайшему сопернику – Александру Логинову – космические 408 очков.

У женщин конкуренция традиционно сильнее. Там в последний раз что-то похожее на абсолютное доминирование было в сезоне-2015/2016. Почти все «Глобусы», кроме того, что дают за индивидуальные гонки, собрала чешка Габриэла Коукалова.

Первой же спортсменкой, собравшей все трофеи, является Магдалена Форсберг. Шведка крайне убедительно выступала на протяжении трёх сезонов – 1998/1999, 2000/2001 и 2001/2002 – и стала в эти годы обладательницей всех титулов.

Магдалена Форсберг Фото: Agence Zoom/Getty Images

А в сезоне-2012/2013 все «Глобусы» у женщин собрала норвежская биатлонистка Тура Бергер. Она одержала 11 побед и набрала 1234 очка.

Шансы повторить достижение звёзд биатлона у Эрика Перро есть. С учётом его стабильности и крайне нестабильных результатов остальных лидеров сезона француз действительно может победить во всех зачётах Кубка мира.

Осталось только справиться с внутренним напряжением.