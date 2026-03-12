Главный старт сезона в нашем биатлоне. Что нужно знать о чемпионате России – 2026?

В субботу, 14 марта стартует важнейший турнир сезона-2025/2026 в нашем биатлоне – чемпионат России. За медали ожидается драматичная борьба. Но никто не отменял и возможные сюрпризы!
Собрали для вас всё, что нужно знать о предстоящем турнире.
Формат чемпионата России – 2026
Вообще, чемпионат России традиционно разделён на три этапа. Первый прошёл в Ижевске 8-11 января. Там биатлонисты соревновались трёх дисциплинах: индивидуальных гонках, больших масс-стартах и сингл-микстах.
Второй этап, основной, состоится в Тюмени. Здесь пройдут спринты, пасьюты, суперспринты, масс-старты, смешанная и классические эстафеты.
Заключительная часть ЧР-2026 пройдёт 26-28 марта в Увате. Там биатлонисты выступят в двух необычных дисциплинах: суперпасьюте и марафоне.
Где и когда пройдёт чемпионат России – 2026?
Чемпионат России стартует 14 марта в Тюмени «Жемчужине Сибири». Турнир продлится до 22 марта. За это время будет разыграно 11 комплектов медалей.
Расписание чемпионата России – 2026
Соревнования откроют связки спринт-пасьют. После небольшого отдыха биатлонисты пробегут суперспринты и смешанную эстафету. А закроют чемпионат России масс-старты и классические эстафеты.
14 марта, 10:00 – спринт, женщины
14 марта, 12:30 – спринт, мужчины
15 марта, 10:00 – пасьют, женщины
15 марта, 12:30 – пасьют, мужчины
17 марта, 12:00 – суперспринт, женщины
18 марта, 12:00 – суперспринт, мужчины
19 марта, 11:00 – смешанная эстафета
21 марта, 10:00 – масс-старт, мужчины
21 марта, 12:30 – эстафета, женщины
22 марта, 9:00 – масс-старт, женщины
22 марта, 11:45 – эстафета, мужчины.
Кто примет участие в чемпионате России – 2026?
В основном этапе чемпионата России – 2026 не примут участие белорусские спортсмены. Сейчас они соревнуются на внутренних турнирах и готовится к финалу Кубка Содружества в апреле.
Кристина Резцова
Фото: РИА Новости
Зато в Тюмени мы увидим лидеров отечественного биатлона. Правда, не всех. На чемпионате России не выступят Даниил Серохвостов и Виктория Метеля, оба из-за проблем со здоровьем досрочно завершили сезон. Хотя, по словам тренера спортсменов Артёма Истомина, если восстановление пройдёт быстро, Даниил и Виктория могут выйти на некоторые гонки.
Фавориты чемпионата России – 2026
У мужчин главными претендентами на медали будут Карим Халили и Кирилл Бажин, устроившие битву в финале Кубка России. Не стоит сбрасывать со счетов и Эдуарда Латыпова, который находится в отличной форме.
Среди претендентов на медали точно будут опытные Александр Логинов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, а также молодые Савелий Коновалов, Дмитрий Евменов, Даниил Усов и Александр Корнев.
У женщин фаворитами в борьбе за золото считаются Наталия Шевченко и Кристина Резцова. Последние пару месяцев спортсменки устраивают яркие дуэли на российских турнирах. Мощно проявить себя должны Анастасия Халили, Виктория Сливко, Ирина Казакевич и Юлия Коваленко.
Где смотреть чемпионат России – 2026?
Все гонки в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
«Чемпионат» также будет подробно освещать турнир, мы расскажем вам обо всех важных событиях чемпионата России!