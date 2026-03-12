Скидки
IBU Кубок мира. Мужчины. 10 км Спринт
Смотреть трансляцию
17:15 Мск
Биатлон Статьи

Стурла Легрейд выиграл золото мужского спринта на этапе Кубке мира по биатлону — 2025/2026 в Отепя, результаты гонки

Наследник Йоханнеса Бё опять на пьедестале! Стурла выиграл девятую медаль подряд
Батраз Томаев
Наследник Йоханнеса Бё опять на пьедестале!
Легрейд под конец сезона вспомнил, что когда-то был №1 на Кубке мира по биатлону.

Эстонский городок Отепя второй раз в истории принял Кубок мира по биатлону. Соревнования в рамках восьмого этапа начались с мужского спринта.

Картинка из Эстонии была не самой праздничной: полупустые трибуны и лужи явно не подогревали интерес к самому соревнованию. Страшно подумать, что будет здесь через год, в 2027-м, когда в Отепя пройдёт чемпионат мира. Но сейчас о Кубке мира. Там гонку на 10 км выиграл наследник Йоханнеса Бё.

На волне успеха

Стурла Холм Легрейд забрал золото в спринте.

Он стартовал под 68-м номером, позже всех лидеров, и знал, на какие секунды ему стоит обращать внимание. На стрельбе норвежец не допустил ни одной ошибки, а значит, исход спринта зависел только от его физического состояния.

На последний круг Легрейд уходил, проигрывая 2,8 секунды французу Эмильену Жаклену. Но затем здорово прибавил и в итоге привёз французу 10,7.

Стурла – лучший и в плане скорости. В общем-то, норвежский биатлонист за февраль и начало марта вернул себе статус лидера сборной. У него уже девять медальных стартов подряд, включая командные гонки!

Напротив, статистика со знаком «минус» пока у Эмильена Жаклена. Он вновь не смог победить в личной гонке. Чёрная полоса у 30-летнего спортсмена длится уже больше года. И всё время находится причина, чтобы золото досталось не ему: то спортсмены обгоняют, то сам француз допускает ошибки.

А вот полицейский из Германии замкнул топ-3. Филипп Наврат взял медаль, причём не первую в этом сезоне. Он уже становился вторым в спринте Оберхофа, а в Отепя вновь почувствовал себя хорошо. И даже показал третий ход, проиграв Легрейду всего 8,9!

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Отепя, Эстония
Мужчины. 10 км Спринт
12 марта 2026, четверг. 17:15 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
23:28.5
2
Эмильен Жаклен
Франция
+10.7
3
Филипп Наврат
Германия
+17.8

Борьба за малый зачёт продолжается!

Грустный итог у лидера общего зачёта Кубка мира. Эрик Перро сегодня оказался за пределами топ-10. Он занял лишь 12-е место, допустив два промаха и проиграв почти минуту. Так плохо французский стреляющий лыжник не выступал в спринтах почти год!

Этим результатом Эрик осложнил себе борьбу за победу в зачёте спринтов. Перед заключительной гонкой в Хольменколлене его обошёл и стал первым швед Себастиан Самэульссон. Теперь французу нужно каким-то образом отыграть как минимум 45 очков! Всё потому, что Себ в спринте Отепя занял седьмое место.

Уже 14 марта мужчинам предстоит продолжить эстонскую сагу в пасьюте. Интрига накаляется. Финал сезона близко.

Эрик Перро хочет выиграть на Кубке мира все трофеи! Хоть кому-то в истории это удавалось?
