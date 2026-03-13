Жанмонно проиграла спринт на Кубке мира, но досрочно забрала «Глобус». Как это вышло?

Спринт на Кубке мира в Отепя подарил невероятные эмоции! Лиза Виттоцци и Жулия Симон устроили жёсткую дуэль за победу. И всё же главным героем гонки стала Лу Жанмонно. Она не смогла побороться за золото, но всё же сумела досрочно забрать «Малый хрустальный глобус»! Вот это мощь!

Второй «Глобус» Лу

Перед стартом спринта в Отепя в зачёте спринтерских гонок лидировала Лу Жанмонно. Преимущество француженки над ближайшей соперницей было 55 очков.

Несмотря на то что по ходу сезона запланирован ещё один спринт в Хольменколлене, нынешний лидер Кубка мира могла забрать «Малый хрустальный глобус» в дисциплине уже сейчас. Для этого Лу было достаточно финишировать в гонке не ниже восьмого места. При этом было абсолютно неважно, какое место займёт финка. Она могла даже выиграть гонку.

Жанмонно продемонстрировала идеальную стрельбу, однако далеко не лучший ход. Из-за этого шансы француженки оказаться в тройке были невелики. Тем не менее на последнем круге Лу удалось выжать из себя максимум. Как итог – ей удалось замкнуть топ-3. Спортсменка обошла Янину Хеттих-Вальц, которая занимала третье место, буквально на 1,7 секунды.

Этого Жанмонно оказалось более чем достаточно, чтобы досрочно забрать «МХГ» в спринтах. Её отрыв от Суви вырос до 91 очка.

Для Лу это уже второй трофей в сезоне. Ранее француженка обеспечила себе «Малый глобус» в индивидуальных гонках.

Мощная дуэль

Пока Лу катила к своему первому «Глобусу» в сезоне, за победу развернулась борьба между Лизой Виттоцци и Жулией Симон. Француженка стартовала позже итальянки, поэтому спокойно могла ориентироваться на её показатели.

По всей дистанции Виттоцци и Симон шли практически в одни ноги. При этом обе шикарно работали на рубеже: это касалось не только точности, но и скорости стрельбы. На выходе со стойки Жулия обходила Лизу на 10,6 секунды.

Вот только физическая форма итальянки сейчас куда лучше, чем у француженки. И это стало видно на последнем круге. С каждым метром Симон теряла своё преимущество. На отсечке 6,2 км она опережала Виттоцци всего на 2,1 секунды.

Казалось, что это конец, однако Жулия где-то нашла в себе силы на борьбу. Она постаралась ускориться, что дало ей пару секунд отрыва. В итоге на финише француженка обошла Виттоцци буквально на 2,9 секунды!

После окончания гонки Симон без сил рухнула на снег. Но победа явно стоила этих страданий!

Уже в субботу, 14 марта, в Отепя пройдут гонки преследования. И, если учитывая плотность результатов спринтов, там будет очень жарко!