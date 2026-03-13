Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 7.5 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Кубок мира по биатлону — 2025/2026: Виттоцци и Симон устроили дуэль за золото, Жанмонно досрочно забрала Глобус

Жанмонно проиграла спринт на Кубке мира, но досрочно забрала «Глобус». Как это вышло?
Татьяна Постникова
Жанмонно досрочно забрала «Глобус»
Комментарии
Лу финишировала третьей. И этого оказалось достаточно для трофея.

Спринт на Кубке мира в Отепя подарил невероятные эмоции! Лиза Виттоцци и Жулия Симон устроили жёсткую дуэль за победу. И всё же главным героем гонки стала Лу Жанмонно. Она не смогла побороться за золото, но всё же сумела досрочно забрать «Малый хрустальный глобус»! Вот это мощь!

Второй «Глобус» Лу

Перед стартом спринта в Отепя в зачёте спринтерских гонок лидировала Лу Жанмонно. Преимущество француженки над ближайшей соперницей было 55 очков.

Несмотря на то что по ходу сезона запланирован ещё один спринт в Хольменколлене, нынешний лидер Кубка мира могла забрать «Малый хрустальный глобус» в дисциплине уже сейчас. Для этого Лу было достаточно финишировать в гонке не ниже восьмого места. При этом было абсолютно неважно, какое место займёт финка. Она могла даже выиграть гонку.

У мужчин под конец сезона во вкус вошёл Стурла Легрейд:
Наследник Йоханнеса Бё опять на пьедестале! Стурла выиграл девятую медаль подряд
Наследник Йоханнеса Бё опять на пьедестале! Стурла выиграл девятую медаль подряд

Жанмонно продемонстрировала идеальную стрельбу, однако далеко не лучший ход. Из-за этого шансы француженки оказаться в тройке были невелики. Тем не менее на последнем круге Лу удалось выжать из себя максимум. Как итог – ей удалось замкнуть топ-3. Спортсменка обошла Янину Хеттих-Вальц, которая занимала третье место, буквально на 1,7 секунды.

Этого Жанмонно оказалось более чем достаточно, чтобы досрочно забрать «МХГ» в спринтах. Её отрыв от Суви вырос до 91 очка.

Для Лу это уже второй трофей в сезоне. Ранее француженка обеспечила себе «Малый глобус» в индивидуальных гонках.

Мощная дуэль

Пока Лу катила к своему первому «Глобусу» в сезоне, за победу развернулась борьба между Лизой Виттоцци и Жулией Симон. Француженка стартовала позже итальянки, поэтому спокойно могла ориентироваться на её показатели.

По всей дистанции Виттоцци и Симон шли практически в одни ноги. При этом обе шикарно работали на рубеже: это касалось не только точности, но и скорости стрельбы. На выходе со стойки Жулия обходила Лизу на 10,6 секунды.

Вот только физическая форма итальянки сейчас куда лучше, чем у француженки. И это стало видно на последнем круге. С каждым метром Симон теряла своё преимущество. На отсечке 6,2 км она опережала Виттоцци всего на 2,1 секунды.

Казалось, что это конец, однако Жулия где-то нашла в себе силы на борьбу. Она постаралась ускориться, что дало ей пару секунд отрыва. В итоге на финише француженка обошла Виттоцци буквально на 2,9 секунды!

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Отепя, Эстония
Женщины. 7.5 км Спринт
13 марта 2026, пятница. 17:15 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
21:29.5
2
Лиза Виттоцци
Италия
+2.9
3
Лу Жанмонно
Франция
+22.9

После окончания гонки Симон без сил рухнула на снег. Но победа явно стоила этих страданий!

Уже в субботу, 14 марта, в Отепя пройдут гонки преследования. И, если учитывая плотность результатов спринтов, там будет очень жарко!

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android