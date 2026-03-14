Кто станет главной звездой чемпионата России — 2026? Рейтинг лучших биатлонистов страны

14 марта в Тюмени стартует чемпионат России по биатлону. В первый день турнира мы решили составить список из 12 потенциальных звёзд, которые будут на виду на протяжении всего турнира. А делать прогноз, кому же из россиян действительно по силам феерить и брать награды, будете вы!
Наталия Шевченко
Этот рейтинг никак не мог обойтись без Наталии – лучшей биатлонистки России последних лет. В этом сезоне в большинстве гонок Шевченко заезжала на подиум. Более того, она уже выиграла «Большой хрустальный глобус».
Нет сомнений, что и на чемпионате страны в Тюмени свердловчанка снова будет в топе. Вопрос лишь в том, как много медалей она заберёт?
Карим Халили
С середины января у московского спортсмена идёт впечатляющая серия: 11 стартов подряд Халили завоёвывает медали. За это время Карим взял четыре золота, три серебра и четыре бронзы. Мощнейший перформанс биатлонист выдал и в недавнем финале Кубка России. Благодаря отличным выступлениям ему удалось увести из-под носа у Кирилла Бажина «Большой хрустальный глобус». Нет сомнений, что и в Тюмени Халили будет крайне хорош!
Савелий Коновалов
Свердловский спортсмен начал появляться на топ-уровне ещё пару сезонов назад, но по-настоящему раскрылся биатлонист лишь в сезоне-2025/2026. Савелий периодически заезжал в «цветы», а на чемпионате России в Ижевске сотворил сенсацию – выиграл большой масс-старт. После этого Коновалов ещё несколько раз оказывался в тройке. Возможно, попадание Савелия в этот список – небольшой аванс. Но почему-то кажется, что этому дерзкому 22-летнему парню удастся отлично проявить себя на ЧР-2026 в Тюмени.
Виктория Сливко
Тюменская биатлонистка уверенно выглядела в середине сезона, часто заезжая в тройку, однако в последних гонках у неё случился спад. Сливко неудачно провела связку спринт-пасьют, но почти реабилитировалась в масс-старте, где заняла четвёртое место. Хочется верить, что за последние недели Виктории удалось набрать форму, чтобы крайне успешно пробежать в Тюмени. Если учитывать неуступчивый характер биатлонистки, ей вполне по силам это сделать.
Эдуард Латыпов
В этом сезоне Буйвол из Камышлы куда стабильнее. Видимо, Латыпову всё-таки удалось справиться со своей главной проблемой – стрельбой. Эдуард благодаря отличной скорости и стабильной работе на рубеже нередко попадает на подиум. Если учитывать огромный опыт и прекрасную форму, у Латыпова есть все шансы увезти из Тюмени парочку медалей. Главное – поменьше промахов.
Антон Бабиков
Башкирский спортсмен – настоящая тёмная лошадка нашего биатлона. Быть может, он не слишком часто оказывается в тройке призёров, но всё время находится где-то недалеко от неё. Конечно, у Антона тоже бывают срывы и откровенно провальные результаты, однако даже после такого он умудряется собраться. В нужный момент Бабиков способен собрать все силы и удивить, в особенности в контактных гонках. На ЧР-2026 он себя ещё покажет!
Александр Поварницын
Тюменский биатлонист ударно начал сезон, но потом чуть просел в результатах – сказалась болезнь. Однако в последних стартах зимы Поварницын стал приходить в себя: ему несколько раз удавалось попасть в «цветы». Хочется верить, что за две недели отдыха после финала Кубка России Александр сумел полностью восстановиться. Если это произошло, то у тюменца есть высокий шанс попасть на подиум в нескольких гонках на чемпионате России.
Анастасия Халили
Биатлонистка уверенно начала сезон, но потом выпала из-за болезни. Спустя пару месяцев Халили вернулась с новыми силами. Из последних 10 гонок в восьми Анастасия оказывалась в топ-3. Если учитывать такие результаты и явную заряженность биатлонистки, Халили точно будет блистать в Тюмени. А их семейный подряд с Каримом будет одним из самых успешных на ЧР.
Анастасия Томшина
После рождения ребёнка Томшина (Батманова) вернулась в биатлон с новыми силами. Спортсменка с Сахалина стабильно бегает в десятке сильнейших, периодически попадая в топ-3 или в «цветы». В последних гонках Анастасия вообще ни разу не выпала из шестёрки сильнейших! У молодой мамы есть запал и возможность выступить круто. Главное, чтобы здоровье не подвело.
Александр Логинов
Да, в этом сезоне тюменец не так часто попадал на подиум, а последние гонки Логинов и вовсе откровенно провалил, не попав в топ-15. И всё же у Александра есть шансы стать звездой в Тюмени. И дело не только в опыте. В последние годы у Логинова появилась удивительная способность – он постоянно шикарно выглядит в концовке сезона. Похоже, чемпион мира выходит на пик аккурат к стартам на чемпионате России и Кубка Содружества. Не исключено, что и в этот раз у Александра получится провернуть такой же трюк.
Кристина Резцова
В этом сезоне спортсменка из Подмосковья уверенно борется за звание биатлонистки номер 1 с Наталией Шевченко. Резцовой даже удалось увести у своей соперницы один «Малый хрустальный глобус»! В последних семи гонках Кристина ни разу не оказывалась ниже третьего места. Такие результаты явно дают надежду на мощное выступление на чемпионате России.
Кирилл Бажин
Свердловчанин по ходу сезона-2025/2026 часто заезжал в призы. На первой части чемпионата России Бажин дважды попал на подиум: он стал первым в сингл-миксте с Наталией Шевченко и вторым – в мега-масс-старте.
В середине февраля на этапе Кубка Содружества в Сочи Бажин вообще взял медали во всех четырёх гонках (2 – 2 – 0). Правда, финал Кубок России у Кирилла не получился – он проиграл битву за «Глобусы». Однако нет сомнений, что за несколько недель биатлонист сумел прийти в себя и в Тюмени будет в оптимальной форме. В последние годы у Бажина не было больших спадов, а значит, проявить себя на и чемпионате России он точно сможет.