«Всё было слишком просто». Российский биатлонист взял медаль в 12-й гонке подряд!

В Тюмени стартовал чемпионат России по биатлону – 2026. И главным героем первого дня стал Карим Халили, продливший свою впечатляющую медальную серию! Уже 12 стартов подряд подмосковный спортсмен оказывается на подиуме. Реальную борьбу Кариму в спринте мог навязать лишь Савелий Коновалов, но его подкосила серьёзная ошибка на рубеже!

Защитил титул, продлили серию

Карим Халили – однозначно лидер нашего биатлона в 2026 году. Он в шикарной форме с января: в 15 гонках до чемпионата России Карим поднимался на подиум 12 раз. Однако что удивительнее, 11 медалей до были добыты подряд.

И на главном турнире сезона Халили продолжил свою впечатляющую серию. Карим прошёл оба рубежа без ошибок и показал отличный ход по дистанции. На финиш подмосковный спортсмен пришёл с огромным преимуществом в 45 секунд. Биатлонист был гораздо быстрее Александра Поварницына и Кирилла Бажина, промахнувшихся по разу, и Александра Логинова с нулём!

Правда, Карим мог остаться без победы. Следом за ним по дистанции шёл Савелий Коновалов. Ко второму рубежу молодой биатлонист подходил лидером, имея преимущество над Халили, но что-то пошло не так. Коновалов отработал на ноль, однако… по чужой мишени. Савелию пришлось зайти на пять штрафных кругов, что выбросило его даже за пределы топ-30.

«Может, по юношам или юниорам последний раз было такое преимущество. По мужикам такого не было. Хочу поблагодарить сервис-бригаду Московской области. Вчера я их попросил, чтобы когда-то они сделали так, что мои лыжи будут на голову лучше, чем у остальных. Буквально за день они превратили моё желание в реальность. На первом круге я понял, какие лыжи, мне оставалось просто не допускать ошибок. Всё было слишком просто!

Сегодня трасса не прям жёсткая, но и не особо разбитая. Мы были сейчас дома, готовились в родном Пересвете. Там была похожая погода, поэтому мы оказались готовы», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Кстати, Кариму удалось защитить титул чемпиона России. В прошлом году Карим финишировал вторым, но был признан победителем ЧР. Связано это с тем, что золотую медаль забрал белорус Дмитрий Лазовский, который, согласно регламенту, не мог получить звание чемпиона нашей страны.

Ошибками не воспользовались

А у женщин Полине Плюсниной не удалось защитить свой титул, добытый весной 2025 года, – после болезни спортсменка находится не в лучшей форме. Победу же одержала Наталия Шевченко. Свердловчанка стала чемпионкой страны с двумя промахами! На подиуме также оказались Анастасия Шевченко и Анатасия Халили, тоже не сумевшие отработать на ноль.

Ошибками лидеров никто воспользоваться так и не сумел: те соперницы, которые точно вели работу на рубеже, сильно уступали им ходом.

Завтра, 15 марта, в Тюмени пройдут гонки преследования. И, если учитывать плотность результатов, борьба за медали будет интересной.