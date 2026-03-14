IBU Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Чемпионат России — 2026, Карим Халили и Наталия Шевченко выиграли спринтерские гонки, результаты, обзор

«Всё было слишком просто». Российский биатлонист взял медаль в 12-й гонке подряд!
Татьяна Постникова
Карим Халили
Комментарии
Карим Халили с лёгкостью выиграл первый старт чемпионата России — 2026.

В Тюмени стартовал чемпионат России по биатлону – 2026. И главным героем первого дня стал Карим Халили, продливший свою впечатляющую медальную серию! Уже 12 стартов подряд подмосковный спортсмен оказывается на подиуме. Реальную борьбу Кариму в спринте мог навязать лишь Савелий Коновалов, но его подкосила серьёзная ошибка на рубеже!

Защитил титул, продлили серию

Карим Халили – однозначно лидер нашего биатлона в 2026 году. Он в шикарной форме с января: в 15 гонках до чемпионата России Карим поднимался на подиум 12 раз. Однако что удивительнее, 11 медалей до были добыты подряд.

Кто станет лучшим на чемпионате России?
Кто станет главной звездой чемпионата России — 2026? Рейтинг лучших биатлонистов страны
И на главном турнире сезона Халили продолжил свою впечатляющую серию. Карим прошёл оба рубежа без ошибок и показал отличный ход по дистанции. На финиш подмосковный спортсмен пришёл с огромным преимуществом в 45 секунд. Биатлонист был гораздо быстрее Александра Поварницына и Кирилла Бажина, промахнувшихся по разу, и Александра Логинова с нулём!

Правда, Карим мог остаться без победы. Следом за ним по дистанции шёл Савелий Коновалов. Ко второму рубежу молодой биатлонист подходил лидером, имея преимущество над Халили, но что-то пошло не так. Коновалов отработал на ноль, однако… по чужой мишени. Савелию пришлось зайти на пять штрафных кругов, что выбросило его даже за пределы топ-30.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Мужчины. Спринт 10 км
14 марта 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Московская область
24:48.1
2
Роман Ерёмин
Новосибирская область
+21.5
3
Александр Поварницын
Тюменская область
+45.7

«Может, по юношам или юниорам последний раз было такое преимущество. По мужикам такого не было. Хочу поблагодарить сервис-бригаду Московской области. Вчера я их попросил, чтобы когда-то они сделали так, что мои лыжи будут на голову лучше, чем у остальных. Буквально за день они превратили моё желание в реальность. На первом круге я понял, какие лыжи, мне оставалось просто не допускать ошибок. Всё было слишком просто!

Сегодня трасса не прям жёсткая, но и не особо разбитая. Мы были сейчас дома, готовились в родном Пересвете. Там была похожая погода, поэтому мы оказались готовы», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Кстати, Кариму удалось защитить титул чемпиона России. В прошлом году Карим финишировал вторым, но был признан победителем ЧР. Связано это с тем, что золотую медаль забрал белорус Дмитрий Лазовский, который, согласно регламенту, не мог получить звание чемпиона нашей страны.

Самое важное о чемпионате России:
Главный старт сезона в нашем биатлоне. Что нужно знать о чемпионате России — 2026?
Ошибками не воспользовались

А у женщин Полине Плюсниной не удалось защитить свой титул, добытый весной 2025 года, – после болезни спортсменка находится не в лучшей форме. Победу же одержала Наталия Шевченко. Свердловчанка стала чемпионкой страны с двумя промахами! На подиуме также оказались Анастасия Шевченко и Анатасия Халили, тоже не сумевшие отработать на ноль.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Женщины. Спринт 7.5 км
14 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
20:04.6
2
Анастасия Шевченко
Свердловская область
+9.3
3
Анастасия Халили
Московская область
+11.9

Ошибками лидеров никто воспользоваться так и не сумел: те соперницы, которые точно вели работу на рубеже, сильно уступали им ходом.

Завтра, 15 марта, в Тюмени пройдут гонки преследования. И, если учитывать плотность результатов, борьба за медали будет интересной.

