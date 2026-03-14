Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Кубок мира по биатлону — 2025/2026, мужской спринт в Отепя (Эстония): победил Стурла Легрейд — результаты, обзор

Норвежец выиграл гонку с фантастическим отрывом. Такого в биатлоне давно не было!
Михаил Чесалин
Стурла Легрейд
Комментарии
Стурла Легрейд в пасьюте уехал от соперников на две с половиной минуты. Как это вообще получилось?!

Главный герой мужского биатлона на Кубке мира – 2025/2026 этой весной – норвежец Стурла Легрейд. Норвежец, который должен был стать мировой суперзвездой после внезапного ухода братьев Бё, не слишком удачно провёл первые месяцы зимы, но к Олимпиаде встрепенулся. Статистика выступлений говорит сама за себя: в гонке преследования в Отепя (Эстония) он добыл девятую медаль и третью победу. И то и другое – подряд.

Итоги мужского спринта в Отепя:
Наследник Йоханнеса Бё опять на пьедестале! Стурла выиграл девятую медаль подряд

Пасьют вообще получился для Стурлы практически идеальным. Он стартовал первым, в 10 секундах от Эмильена Жаклена. На первых двух рубежах норвежец и француз справлялись с порывистым ветром, стреляли точно и шли если не вместе, то в зоне видимости. Один пытался догнать – другой пытался оторваться. Так и убегали от всех преследователей.

Но на третьем огневом рубеже Жаклен допустил два промаха. А Легрейд в третий раз подряд отработал на ноль. И за спиной Стурлы неожиданно образовался вакуум. Его отрыв вырос с 13 секунд до минуты!

В такой ситуации Легрейду нужно было просто совладать с ветром и на четвёртом огневом рубеже. И Стурле повезло с порывами. Да, был один промах, однако при таком отрыве он не подарил даже намёка на борьбу за золото.

Эмильен Жаклен

Фото: TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

Тем более что соперникам пришлось куда хуже. Жаклен на второй стойке допустил сразу три промаха, но… остался вторым. Потому что за его спиной началась какая-то вакханалия. Самуэльссон допустил четыре промаха, Дале – три, Ботн – два. В итоге бронзу делили стрелявшие чуть точнее остальных Кэмпбелл Райт и Мартин Улдаль. Американец на последнем круге долго шёл третьим, однако норвежец на последнем спуске его настиг и обогнал.

Тройка призёров получилась привычной: Легрейд – Жаклен – Улдаль. Но вот отрывы поражают! Легрейд опередил серебряного призёра более чем на две с половиной минуты, а бронзового – более чем на три! Понятно, что всё объясняется порывами ветра, однако в биатлоне такого давно не было!

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Отепя, Эстония
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
14 марта 2026, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
34:41.0
2
Эмильен Жаклен
Франция
+2:33.4
3
Мартин Улдаль
Норвегия
+2:46.7

Легрейд тем самым одержал уже третью победу и выиграл 10-ю медаль подряд – февраль и март Стурле удаются на славу. И наверняка его успехи заставляют понервничать Эрика Перро. Француз совсем недавно говорил, что хочет забрать все «Глобусы» сезона, но, заняв 15-е место, подпустил к себе соперников и в зачёте гонок преследования, и в общем зачёте.

Заключительный этап сезона в Хольменколлене будет очень интересным. Если Перро не возьмётся за ум, то рискует растерять всё преимущество.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android