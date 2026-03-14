Норвежец выиграл гонку с фантастическим отрывом. Такого в биатлоне давно не было!

Стурла Легрейд в пасьюте уехал от соперников на две с половиной минуты. Как это вообще получилось?!

Главный герой мужского биатлона на Кубке мира – 2025/2026 этой весной – норвежец Стурла Легрейд. Норвежец, который должен был стать мировой суперзвездой после внезапного ухода братьев Бё, не слишком удачно провёл первые месяцы зимы, но к Олимпиаде встрепенулся. Статистика выступлений говорит сама за себя: в гонке преследования в Отепя (Эстония) он добыл девятую медаль и третью победу. И то и другое – подряд.

Пасьют вообще получился для Стурлы практически идеальным. Он стартовал первым, в 10 секундах от Эмильена Жаклена. На первых двух рубежах норвежец и француз справлялись с порывистым ветром, стреляли точно и шли если не вместе, то в зоне видимости. Один пытался догнать – другой пытался оторваться. Так и убегали от всех преследователей.

Но на третьем огневом рубеже Жаклен допустил два промаха. А Легрейд в третий раз подряд отработал на ноль. И за спиной Стурлы неожиданно образовался вакуум. Его отрыв вырос с 13 секунд до минуты!

В такой ситуации Легрейду нужно было просто совладать с ветром и на четвёртом огневом рубеже. И Стурле повезло с порывами. Да, был один промах, однако при таком отрыве он не подарил даже намёка на борьбу за золото.

Эмильен Жаклен Фото: TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

Тем более что соперникам пришлось куда хуже. Жаклен на второй стойке допустил сразу три промаха, но… остался вторым. Потому что за его спиной началась какая-то вакханалия. Самуэльссон допустил четыре промаха, Дале – три, Ботн – два. В итоге бронзу делили стрелявшие чуть точнее остальных Кэмпбелл Райт и Мартин Улдаль. Американец на последнем круге долго шёл третьим, однако норвежец на последнем спуске его настиг и обогнал.

Тройка призёров получилась привычной: Легрейд – Жаклен – Улдаль. Но вот отрывы поражают! Легрейд опередил серебряного призёра более чем на две с половиной минуты, а бронзового – более чем на три! Понятно, что всё объясняется порывами ветра, однако в биатлоне такого давно не было!

Легрейд тем самым одержал уже третью победу и выиграл 10-ю медаль подряд – февраль и март Стурле удаются на славу. И наверняка его успехи заставляют понервничать Эрика Перро. Француз совсем недавно говорил, что хочет забрать все «Глобусы» сезона, но, заняв 15-е место, подпустил к себе соперников и в зачёте гонок преследования, и в общем зачёте.

Заключительный этап сезона в Хольменколлене будет очень интересным. Если Перро не возьмётся за ум, то рискует растерять всё преимущество.