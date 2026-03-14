IBU Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Кубок мира по биатлону — 2025/2026, женская гонка преследования в Отепя: победила Лиза Виттоцци — результаты, обзор

Её Олимпиада продолжается? Лиза Виттоцци выиграла вторую подряд гонку преследования
Михаил Чесалин
Лиза Виттоцци
Итальянка лучше всех справилась с непростыми погодными условиями на этапе Кубка мира в Эстонии.

В субботу, 14 марта, в Отепя (Эстония) в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону – 2025/2026 прошли гонки преследования. Первыми на старт вышли мужчины, и ветер на огневом рубеже изрядно их помотал: многие лидеры допустили по пять-шесть промахов. К женской гонке ситуация чуть изменилась в лучшую сторону, но умение справляться с непростой ветровой обстановкой и здесь оказалось решающим в борьбе за самые высокие места.

Выражаясь языком Формулы-1, с поул-позиции стартовали двое – Жулия Симон и Лиза Виттоцци, отличившиеся в спринте. Примерно в 20 секундах от них были Лу Жанмонно и Янина Хеттих. Остальные – в 40 секундах от лидеров или дальше.

Чем закончился спринт в Отепя:
Жанмонно проиграла спринт на Кубке мира, но досрочно забрала «Глобус». Как это вышло?

Симон и Виттоцци не стали отказываться от негласного партнёрства и шли рядом почти три круга. После первого синхронно промахнулись, чуть подпустив к себе Жанмонно. После второго – стреляли безупречно и оторвались от Лу.

Жулия решила изменить тактику перед третьим рубежом и оторвалась от размеренно идущей по дистанции Лизы. И это была ошибка. Француженка не справилась с ветром – два промаха. Итальянка же никуда не торопилась, отработала пять из пяти и больше никого из соперниц за спиной до конца гонки не видела – слишком уж большим стал отрыв. Даже одиночный промах на второй стойке не позволил ему растаять. Есть красивое золото!

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Отепя, Эстония
Женщины. 10 км Гонка преследования
14 марта 2026, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Лиза Виттоцци
Италия
33:33.7
2
Суви Минккинен
Финляндия
+26.2
3
Лу Жанмонно
Франция
+26.9

Ну а Жулии пришлось бороться с Лу Жанмонно, сделавшей ставку на медленную, но точную стрельбу. Симон старалась не подпускать к себе соперницу на трассе, однако на коврике уже ничего поделать не смогла: стреляла быстро, рискованно и допустила сразу три промаха. Три штрафных круга оставили её не только без серебра, но и вообще без «цветов».

Казалось, что второе место займёт Жанмонно. Но неожиданно из группы преследовательниц выделилась лидер зачёта гонок преследования Суви Минккинен. Финская спортсменка стартовала с 11-й позиции и за счёт отличной стрельбы (всего один промах из 20 выстрелов) оказалась за спиной француженки. Как оказалось, сил Суви сохранила больше, а потому обогнала Лу и удержала своё преимущество до финишной черты. Если бы проиграла, то отдала бы свою красную майку Жанмонно, но нет – преимущество чуть-чуть выросло.

Суви Минккинен

Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Лиза Виттоцци на «Глобусы» в этом сезоне не претендует, а после травмы, пропущенного сезона, восстановления и Олимпиады, где она тоже взяла золото в преследовании, просто кайфует от биатлона. Она настолько зарядилась энергией олимпийского Антхольца, что продолжает побеждать!

15 марта в Отепя пройдут смешанные эстафеты. А уже через неделю – финальные личные гонки сезона в Норвегии. Будет очень интересно!

Как Виттоцци выиграла Олимпиаду:
Итальянка выиграла историческое золото на домашней Олимпиаде. Лиза Виттоцци — космос!
