Какая драма на ЧР-2026 по биатлону! Призёра лишили медали из-за инцидента на стрельбище

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира IBU. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Чемпионат России по биатлону — 2026: Томшину лишили бронзы после финиша из-за инцидента на огневом рубеже, подробности

Татьяна Постникова
Анастасия Томшина
Комментарии
Анастасия Томшина получила строгое наказание за невнимательность.

Пасьют на чемпионате России завершился настоящей драмой! После эффектных финишных разборок бронзового призёра Анастасию Томшину лишили медали. Всё из-за инцидента на стрельбище в середине гонки. Что же произошло?

Мощная битва за медали

По ходу гонки лидеры менялись каждый круг, шла плотнейшая борьба, поэтому всё решала заключительная стрельба. Кто-то сделал нули, а кто-то зашёл на штрафные круги. В итоге на заключительную часть дистанции почти одновременно ушли четыре мечтающие о медалях спортсменки – Динара Смольская, Кристина Резцова, Анастасия Томшина и Анастасия Халили.

Резцова сразу рванула вперёд, попытавшись оторваться от своих соперниц. Единственной, кто смог удержаться за ней, была Халили. Весь заключительный круг подмосковные биатлонистки играли в кошки-мышки: то одна попытается сбросить конкурентку, то другая опередит и начнёт ускоряться.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Женщины. Гонка преследования 10 км
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Московская область
29:16.7
2
Кристина Резцова
Московская область
+0.1
3
Наталия Шевченко
Свердловская область
+18.0

В итоге всё дошло до разборок на финишной прямой. В драматичном противостоянии в разножке победу вырвала Халили. Резцова стала второй, а тройку призёров замкнула сохранившая темп Томшина. Смольская финишировала пятой, так как её «добрала» Наталия Шевченко.

Но это были не окончательные результаты гонки.

Двойная ошибка

Из-за инцидента в середине гонки судьям пришлось пересматривать результаты. Дело в инциденте на втором огневом рубеже. Туда в группе лидеров пришли Анастасия Томшина и Анастасия Шевченко. Обе быстро отработали лёжку и ушли в гонку на первых позициях. Но был нюанс: Шевченко и Томшина стреляли по одной установке – по той, что принадлежала сахалинской биатлонистке.

Спортсменки ничего не заметили и продолжили гонку. Томшина выиграла бронзу, а Шевченко стала седьмой. Однако сразу после финиша биатлонисткам сообщили грустную новость: обе получают штраф за свои действия.

В спринте по чужой мишени стрелял Савелий Коновалов:
Свердловчанке добавили 10 минут к результату за то, что она палила по чужой мишени и не прошла после этого положенные штрафные круги. Сахалинская спортсменка получила шесть минут штрафа за то, что не разрядила обойму и не сообщила судьям об инциденте сразу. С учётом санкций получилось, что Томшина осталась без бронзы, которая перешла к Наталии Шевченко.

«Бинго! Они закрываются дважды»

Узнав об этом, Анастасия горько расплакалась. Её пытались утешить все: и тренеры, и виновница инцидента Анастасия Шевченко. И лишь через некоторое время Томшина пришла в себя и уже с улыбкой рассказала об инциденте.

«Первая мысль: «Бинго! Они закрываются дважды от одного патрона!» (смеётся). Сперва я обрадовалась, но проблема была в том, что я не знала правил, так как никогда не была в такой ситуации. Никогда не стреляли по моим, и я просто обалдела! Уходя на круг, я поняла, что всё, что мне надо сделать – обезопасить всех моих соперниц и разрядить винтовку.

Кто станет главной звездой чемпионата России — 2026? Рейтинг лучших биатлонистов страны
Рейтинг
Я всегда ориентируюсь по ситуации, действую с холодной головой. Тут просто была моя ошибка в том, что я не знала правил. Я бежала гонку и была уверена, что Настю снимут, а меня – нет, потому что не я накосячила. Самое забавное, что никто ничего мне не говорил: мой папа, тренеры не давали никакой информации о том, что кого-то могут снять или наказать. Думаю: «Наверное, Настю не хотят расстраивать. Добегу гонку, сделаю свои задачи. В чём проблема?» В итоге я финиширую, и говорят: «Дисквал». Я не ожидала!

Как Настя Томшина я расстроена, а как спортсмен я буду учитывать эти ошибки в будущем», – заявила Анастасия в эфире «Матч ТВ».

«Мы бы вычли ей время»

Технический делегат СБР Виктор Васильев в эфире «Матч ТВ» подробно объяснил, в чём именно ошиблись спортсменки.

«Ситуация не такая уж и редкая. Мы детально разобрались, сложно было сделать это быстро. Мы соблюли все регламенты, посмотрели все видео. Ситуация была такая: Анастасия Шевченко стреляла по установке Анастасии Томшиной. Шевченко закрыла три мишени, Томшина – две. Томшина всё сделала правильно, по технике безопасности вынула обойму, но ей добавлено шесть минут – по две за каждый невыстреленный патрон.

Анастасия Шевченко

Фото: РИА Новости

Когда она заметила, что стреляют по её установке и у неё закончились мишени, Анастасия должна была поднять руку. Это не её вина. Ей бы скорректировали время после финиша. Мы бы сразу нажали секундомер, взвели новую установку, дали ей доработать и вычли время, которое она потеряла не по своей вине.

Анастасия Шевченко даже не заметила, что стреляла не по своей установке. Она думала, что каким-то чудом без выстрелов у неё закрылись две крайних правых мишени, в которые стреляла Томшина. Шевченко достреляла оставшиеся патроны в сторону мишени, но, так как на её установке не было закрыто ни одной мишени, она должна была пройти пять штрафных кругов. Один штрафной круг – две минуты, умножаем на пять, получается 10 минут».

Удивительно, но в пасьюте был и ещё один случай перекрёстной стрельбы! Анастасия Гришина случайно отработала по установке Ксении Воробей. Правда, россиянка вовремя заметила ошибку и сообщила судьям. В итоге она просто пробежала положенные штрафные круги. На финише Гришина была 25-й.

Когда следующие гонки чемпионата России?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android