Какая драма на ЧР-2026 по биатлону! Призёра лишили медали из-за инцидента на стрельбище

Пасьют на чемпионате России завершился настоящей драмой! После эффектных финишных разборок бронзового призёра Анастасию Томшину лишили медали. Всё из-за инцидента на стрельбище в середине гонки. Что же произошло?

Мощная битва за медали

По ходу гонки лидеры менялись каждый круг, шла плотнейшая борьба, поэтому всё решала заключительная стрельба. Кто-то сделал нули, а кто-то зашёл на штрафные круги. В итоге на заключительную часть дистанции почти одновременно ушли четыре мечтающие о медалях спортсменки – Динара Смольская, Кристина Резцова, Анастасия Томшина и Анастасия Халили.

Резцова сразу рванула вперёд, попытавшись оторваться от своих соперниц. Единственной, кто смог удержаться за ней, была Халили. Весь заключительный круг подмосковные биатлонистки играли в кошки-мышки: то одна попытается сбросить конкурентку, то другая опередит и начнёт ускоряться.

В итоге всё дошло до разборок на финишной прямой. В драматичном противостоянии в разножке победу вырвала Халили. Резцова стала второй, а тройку призёров замкнула сохранившая темп Томшина. Смольская финишировала пятой, так как её «добрала» Наталия Шевченко.

Но это были не окончательные результаты гонки.

Двойная ошибка

Из-за инцидента в середине гонки судьям пришлось пересматривать результаты. Дело в инциденте на втором огневом рубеже. Туда в группе лидеров пришли Анастасия Томшина и Анастасия Шевченко. Обе быстро отработали лёжку и ушли в гонку на первых позициях. Но был нюанс: Шевченко и Томшина стреляли по одной установке – по той, что принадлежала сахалинской биатлонистке.

Спортсменки ничего не заметили и продолжили гонку. Томшина выиграла бронзу, а Шевченко стала седьмой. Однако сразу после финиша биатлонисткам сообщили грустную новость: обе получают штраф за свои действия.

Свердловчанке добавили 10 минут к результату за то, что она палила по чужой мишени и не прошла после этого положенные штрафные круги. Сахалинская спортсменка получила шесть минут штрафа за то, что не разрядила обойму и не сообщила судьям об инциденте сразу. С учётом санкций получилось, что Томшина осталась без бронзы, которая перешла к Наталии Шевченко.

«Бинго! Они закрываются дважды»

Узнав об этом, Анастасия горько расплакалась. Её пытались утешить все: и тренеры, и виновница инцидента Анастасия Шевченко. И лишь через некоторое время Томшина пришла в себя и уже с улыбкой рассказала об инциденте.

«Первая мысль: «Бинго! Они закрываются дважды от одного патрона!» (смеётся). Сперва я обрадовалась, но проблема была в том, что я не знала правил, так как никогда не была в такой ситуации. Никогда не стреляли по моим, и я просто обалдела! Уходя на круг, я поняла, что всё, что мне надо сделать – обезопасить всех моих соперниц и разрядить винтовку.

Я всегда ориентируюсь по ситуации, действую с холодной головой. Тут просто была моя ошибка в том, что я не знала правил. Я бежала гонку и была уверена, что Настю снимут, а меня – нет, потому что не я накосячила. Самое забавное, что никто ничего мне не говорил: мой папа, тренеры не давали никакой информации о том, что кого-то могут снять или наказать. Думаю: «Наверное, Настю не хотят расстраивать. Добегу гонку, сделаю свои задачи. В чём проблема?» В итоге я финиширую, и говорят: «Дисквал». Я не ожидала!

Как Настя Томшина я расстроена, а как спортсмен я буду учитывать эти ошибки в будущем», – заявила Анастасия в эфире «Матч ТВ».

«Мы бы вычли ей время»

Технический делегат СБР Виктор Васильев в эфире «Матч ТВ» подробно объяснил, в чём именно ошиблись спортсменки.

«Ситуация не такая уж и редкая. Мы детально разобрались, сложно было сделать это быстро. Мы соблюли все регламенты, посмотрели все видео. Ситуация была такая: Анастасия Шевченко стреляла по установке Анастасии Томшиной. Шевченко закрыла три мишени, Томшина – две. Томшина всё сделала правильно, по технике безопасности вынула обойму, но ей добавлено шесть минут – по две за каждый невыстреленный патрон.

Когда она заметила, что стреляют по её установке и у неё закончились мишени, Анастасия должна была поднять руку. Это не её вина. Ей бы скорректировали время после финиша. Мы бы сразу нажали секундомер, взвели новую установку, дали ей доработать и вычли время, которое она потеряла не по своей вине.

Анастасия Шевченко даже не заметила, что стреляла не по своей установке. Она думала, что каким-то чудом без выстрелов у неё закрылись две крайних правых мишени, в которые стреляла Томшина. Шевченко достреляла оставшиеся патроны в сторону мишени, но, так как на её установке не было закрыто ни одной мишени, она должна была пройти пять штрафных кругов. Один штрафной круг – две минуты, умножаем на пять, получается 10 минут».

Удивительно, но в пасьюте был и ещё один случай перекрёстной стрельбы! Анастасия Гришина случайно отработала по установке Ксении Воробей. Правда, россиянка вовремя заметила ошибку и сообщила судьям. В итоге она просто пробежала положенные штрафные круги. На финише Гришина была 25-й.