Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира IBU. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Карим Халили выиграл золото чемпионата России по биатлону — 2026 в Тюмени, результаты пасьюта 15 марта

№1. Карим Халили продолжил доминировать на чемпионате России по биатлону — 2026!
Батраз Томаев
Карим Халили
Комментарии
Он и глазом не моргнул в гонке преследования! Так умеют только настоящие профессионалы.

Солнце, весна и биатлон! Кажется, сейчас лучше этого сочетания ничего не может быть. На ЧР-2026 в Тюмени именно в подобных условиях прошла мужская гонка преследования. Фаворит там не просто подтвердил свой статус, а забетонировал тотальное превосходство над соперниками.

13 медальных гонок Халили

Карим Халили оформил «золотой» дубль. Он провёл шестую стрельбу подряд в Тюмени на ноль. И продлил личную медальную серию до 13 гонок.

По ходу пасьюта в воскресенье, 15 марта, лидер сборной России своими отталкиванием, стрельбой и взглядом демонстрировал полное спокойствие. Карим не пытался увеличить отрыв, созданный ещё в спринте – он просто делал свою работу, не обращая внимания на соперников. Только на себя.

Отстающие могли отыграть разве что несколько секунд не круге, не более того. От Халили не было даже намёка на промах, понимаете?

Фото: РИА Новости

Заслуживает похвалы и серебряный призёр пасьюта Кирилл Бажин. Он отыграл четыре позиции благодаря такой же идеальной стрельбе. Однако для золота свердловскому спортсмену нужно было бежать ещё быстрее.

Опять на пьедестале Роман Ерёмин. На сей раз биатлонист из Новосибирской области стал третьим, но это с четырьмя осечками! На последнем огневом Роман дрогнул и отпустил Кирилла Бажина, хотя мог бороться за серебро.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
15 марта 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Московская область
32:48.4
2
Кирилл Бажин
Свердловская область
+10.4
3
Роман Ерёмин
Новосибирская область
+49.6

Сюрприз от 22-летнего парня

На один промах меньше – и Александр Поварницын мог бы принять участие в медальных разборках. Один из самых опытных действующих спортсменов страны ошибся на последней стойке и в итоге занял четвёртое место.
Впечатлил и 22-летний Егор Соломенников, который в гонке преследования отыграл 15 позиций. На финише он был пятым.

Фото: РИА Новости

А шестёрку сильнейших замкнул Алексей Вагин.

На чемпионате России у стреляющих лыжников теперь два дня отдыха. В следующий раз они выйдут на арену уже 18 марта, когда пройдёт квалификация суперспринта.

«Всё было слишком просто». Российский биатлонист взял медаль в 12-й гонке подряд!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android