№1. Карим Халили продолжил доминировать на чемпионате России по биатлону — 2026!

Он и глазом не моргнул в гонке преследования! Так умеют только настоящие профессионалы.

Солнце, весна и биатлон! Кажется, сейчас лучше этого сочетания ничего не может быть. На ЧР-2026 в Тюмени именно в подобных условиях прошла мужская гонка преследования. Фаворит там не просто подтвердил свой статус, а забетонировал тотальное превосходство над соперниками.

13 медальных гонок Халили

Карим Халили оформил «золотой» дубль. Он провёл шестую стрельбу подряд в Тюмени на ноль. И продлил личную медальную серию до 13 гонок.

По ходу пасьюта в воскресенье, 15 марта, лидер сборной России своими отталкиванием, стрельбой и взглядом демонстрировал полное спокойствие. Карим не пытался увеличить отрыв, созданный ещё в спринте – он просто делал свою работу, не обращая внимания на соперников. Только на себя.

Отстающие могли отыграть разве что несколько секунд не круге, не более того. От Халили не было даже намёка на промах, понимаете?

Карим Халили Фото: РИА Новости

Заслуживает похвалы и серебряный призёр пасьюта Кирилл Бажин. Он отыграл четыре позиции благодаря такой же идеальной стрельбе. Однако для золота свердловскому спортсмену нужно было бежать ещё быстрее.

Опять на пьедестале Роман Ерёмин. На сей раз биатлонист из Новосибирской области стал третьим, но это с четырьмя осечками! На последнем огневом Роман дрогнул и отпустил Кирилла Бажина, хотя мог бороться за серебро.

Сюрприз от 22-летнего парня

На один промах меньше – и Александр Поварницын мог бы принять участие в медальных разборках. Один из самых опытных действующих спортсменов страны ошибся на последней стойке и в итоге занял четвёртое место.

Впечатлил и 22-летний Егор Соломенников, который в гонке преследования отыграл 15 позиций. На финише он был пятым.

Егор Соломенников Фото: РИА Новости

А шестёрку сильнейших замкнул Алексей Вагин.

На чемпионате России у стреляющих лыжников теперь два дня отдыха. В следующий раз они выйдут на арену уже 18 марта, когда пройдёт квалификация суперспринта.