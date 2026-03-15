Ого, Францию дисквалифицировали в эстафете! Жаклен начудил на стрельбище

Кубок мира IBU. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Кубок мира по биатлону, Францию сняли с сингл-микста из-за ошибки Жаклена, Норвегия выиграла гонку

Татьяна Постникова
Драма на этапе Кубка мира в Отепя.

Что-то странное творится в биатлоне 15 марта! Сначала на чемпионате России разразилась драма из-за ошибок на стрельбище, а теперь – на Кубке мира.

Что случилось на чемпионате России?
Сборную Франции, которая боролась за медали, сняли с гонки перед заключительным этапом из-за ошибки Эмильена Жаклена.

Что же произошло?

Сумасшедший сингл-микст

Погода в Отепя добавила интриги в сингл-микст. Из-за порывистого ветра гонка, где и так всё решается на стрельбе, превратилась в настоящую чехарду.

Работа на рубежах у всех команд оставляла желать лучшего. Буквально все сборные использовали дополнительные патроны. Меньше всего их оказалось у норвежцев – восемь допов. Из 20 финишировавших команд лишь три чудом не зашли на штрафные круги – Норвегия, Дания и Румыния.

Ну и ожидаемо с такой непредсказуемой стрельбой на каждом рубеже расклады менялись. Лишь в середине гонки определился лидер. После стойки на втором этапе Кноттен вывела сборную Норвегии на первое место.

После благодаря отличной работе Стурлы норвежцам удалось увеличить отрыв. На последнем этапе Каролин уже спокойно в одиночестве заканчивала гонку. Преимущество скандинавов на финише было больше 1,5 минуты!

Легрейд уверенно чувствует себя в концовке сезона:
А вот за оставшиеся места на подиуме шла жёсткая борьба. К заключительному этапу на второй позиции закрепились шведы, но на последней стойке Ханна Эберг умудрилась зайти на два штрафных круга. Это могло стоить команде медали, если бы соперницы отработали без ошибок. Однако конкурентки тоже не справились со стрельбой, поэтому Эберг добрела до серебра.

Финны забрали бронзу. Всё решалось на последнем рубеже. На стрельбище почти одновременно приехали Минккинен (Финляндия), Воборникова (Чехия), Мака (Польша), Фойгт (Германия) и Виттоцци (Италия). Все спортсменки допускали промахи, но меньше всех их было у Суви. Она и ушла первой из этой группы на последний круг. Преимущество финки над соперницами было больше 30 секунд, поэтому шансов остаться без медали уже не оставалось.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Отепя, Эстония
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
15 марта 2026, воскресенье. 14:35 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Швеция
3
Финляндия

Роковая ошибка Франции

Но главную сенсацию в гонке сотворила сборная Франции. Обе воскресные смешанные эстафеты были крайне важны для команды. Всё дело в том, что в зачёте дисциплины «трёхцветные» лидировали и могли брать «Глобус».
На сингл-микст французы выставили крепкий состав – Камиль Бене и Эмильен Жаклен. И к концу третьего этапа гонки дуэт уверенно боролся за медали. На свою заключительную стойку Жаклен пришёл лидером. В паре секунд от него на стрельбище оказался Легрейд. Стурла промазал дважды, а Эмильен – четырежды, а значит, у него точно должен был быть один штрафной круг.

В этом сезоне сингл-миксты не обходятся без скандалов:
Норвежец без проблем закрыл мишени двумя дополнительными патронами и первым ушёл на дистанцию, а француз начудил. Жаклен трижды перезарядился: дважды попал, один раз промахнулся и должен был бежать на два штрафных круга. Но, не сумев в суматохе сосчитать до трёх, Эмильен взял ещё один дополнительный патрон, закрыл мишень и побежал только на один круг.

Эта ошибка дорого обошлась Франции. После недолгого разбирательства «трёхцветных» дисквалифицировали. Когда Бене пришла на лёжку, её сразу сняли с гонки. А ведь команда спокойно могла взять медаль сегодня!

Если учитывать, что Норвегия одержала победу, эта дисквалификация сильно сказалась на раскладах. Норвежцы перед заключительной эстафетной гонкой вырвались в лидеры смешанного зачёта – 340 очков. Французы опустились на второе место (305 очков). Всё решится уже сегодня!

