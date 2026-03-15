«Звёздно-полосатые» лидировали, пока признанные фавориты барахтались далеко позади. Но до чуда не хватило чуть-чуть!

Безумная смешанная эстафета на Кубке мира. Американцы были в шаге от исторического золота

Этап Кубка мира по биатлону – 2025/2026 в Отепя (Эстония) завершился классической смешанной эстафетой. И её сюжет был настолько необычным, что даже назвать гонку безумной не будет преувеличением.

Без штрафных кругов обошлись всего четыре команды.

Американцы до последнего бились за золото.

Норвежцы и французы, сражавшиеся за «Глобус», заняли скромные позиции: пятое и восьмое места соответственно.

В какой-то момент на медаль претендовала даже Бельгия!

Теперь давайте обо всём этом чуть подробнее.

Удивительная четвёрка

На стрельбище в Отепя бушевал сильнейший ветер, поэтому эстафета отчасти превратилась в лотерею. Преимущество получали более опытные спортсмены, уже попадавшие в столь суровые погодные условия, но и им было нелегко.

Топ-сборные после первых двух этапов находились на мели. У Норвегии ко второй передаче эстафеты было уже три штрафных круга, как, кстати, и у Германии. Финны и итальянцы заходили на два. Франция и Швеция накручивали дополнительную часть дистанции по разу. А четвёрка лучших к середине гонки выглядела просто удивительно: США, Швейцария, Бельгия и Эстония!

При этом американцы выигрывали у ближайших соперников 40 секунд. Постарался лидер сборной Кэмпбелл Райт. Отстреляв стойку, он рванул так мощно, что привёз бедному швейцарцу Буркхальтеру более 35 секунд за круг. Лучшей из топ-сборных была Швеция, которая шла на пятом месте.

Скандинавия заберёт золото?

Наверное, Дидре Ирвин было непросто справляться с давлением. Когда ты всю жизнь борешься за места где-то в серединке итогового протокола, сложно осознавать, что теперь от тебя зависит судьба золота для команды. Однако Дидра справилась. Всего один промах – и 40 секунд отрыва ещё на месте!

Дидра Ирвин Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Вот только главными преследователями американцев были уже не швейцарцы с бельгийцами, а подтянувшиеся из подвала норвежцы и шведы. Тандреволд и Хейденберг провели свои три круга выше всяких похвал.

Американка Марджи Фрид оказалась слабым звеном в своей четвёрке. Тягаться с Марен Киркеэйде и Эльвирой Эберг ей было не под силу, и уже к лёжке от космического отрыва почти ничего не осталось. И с первого огневого рубежа американка, шведка и норвежка вышли практически одновременно.

Норвежка не справилась с нервами

Казалось, что именно скандинавские девушки будут бороться за победу друг с другом, но Киркеэйде в решающий момент с ветром и нервами не справилась – «настреляла» на два штрафных круга. Эльвира Эберг зарядила лишь один дополнительный патрон и спокойно помчалась побеждать.

Ошибками соперниц воспользовалась Лена Хекки из Швейцарии, а за третье место страшную битву устроили США и Словакия. И Фрид упёрлась, не сдала позиции американцев полностью, сохранив для сборной бронзу.

Норвегия с пятью штрафными кругами стала пятой, однако и этого было достаточно, чтобы забрать «Глобус» в зачёте смешанных эстафет, потому что французы с четырьмя штрафными кругами финишировали только на восьмом месте. Более того, «трёхцветных» в зачёте Кубка мира опередила даже Швеция.

Ветренные гонки в Отепя получились очень бодрящими и непредсказуемыми. Чемпионат мира – 2027 в Эстонии теперь кажется намного более привлекательным. Хочется верить, что и там будет драма!