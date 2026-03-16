Как чудят биатлонисты: самые странные поступки спортсменов на огневых рубежах

Удивительные казусы были и у Дарьи Домрачевой, и у Анфисы Резцовой, и у многих других чемпионок.

Весна, похоже, влияет на умы биатлонистов. В минувшие выходные и на чемпионате России, и на Кубке мира произошли очень странные истории на стрельбе. Хотя курьёзы на огневых рубежах порой случаются.

Вспоминаем наиболее яркие из них.

Ретроградный Меркурий

В воскресенье, 16 марта, на чемпионате России – 2026 Анастасия Шевченко перепутала цель и палила по мишени Анастасии Томшиной, которая, в свою очередь, должна была позвать на помощь судей, но не разобралась, что делать. В результате Шевченко оштрафовали на 10 минут, а Томшину – на шесть.

Анастасия Шевченко Фото: РИА Новости

Выдал «стрельбу года» и Савелий Коновалов, который работал по чужим мишеням. Своих не закрыл ни одной – поэтому пять штрафных кругов.

В тот же день на Кубке мира в одиночной смешанной эстафете Эмильен Жаклен совершил больше выстрелов, чем положено. Он использовал не три дополнительных патрона, а четыре! Францию, как вы понимаете, после такого поступка просто дисквалифицировали. «Трёхцветные» во многом из-за этой осечки лидера не смогли завоевать «Малый глобус» в миксте.

Иначе как ретроградным Меркурием такие совпадения не объяснить.

День сурка Дарьи Домрачевой

Впрочем, в биатлоне бывали и более удивительные казусы. Пожалуй, рекордсменкой по ним является четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Белорусская биатлонистка допустила ошибки дважды в одном и том же месте, в одной и той же гонке. Как вам такое?!

В масс-старте Оберхофа в 2009 году белорусская спортсменка приехала на вторую лёжку, но стреляла… стоя. Только когда закончила стрелять, обратила взор на соперниц и поняла, что натворила. Наказание – пять кругов.

Дарья Домрачева в Оберхофе-2009 Фото: Bongarts/Getty Images

Ровно через год, снова в масс-старте Оберхофа звезда биатлона начудила на третьем огневом, когда стреляла по чужим мишеням. На третьем выстреле белоруска поняла, что ошиблась, и заключительные две пули отправила по своей установке. Ошибки тоже пришлось отрабатывать самой.

Через шесть лет Дарья Домрачева бежала пасьют на этапе КМ в Ханты-Мансийске. И там она опять перепутала, в каком положении ей нужно стрелять. Но российские зрители докричались до Дарьи, что ей нужно работать лёжа. К счастью, она услышала и исправилась. А потом выиграла золото.

Заглянул прямо в дуло!

Неудача постигла и белорусскую спортсменку Анну Солу в эстафете на Кубке мира. Она стреляла по установке Кристины Резцовой. А россиянка не остановилась, а использовала оставшиеся пули в своей обойме. Это было ошибкой. Но сборную России не дисквалифицировали, потому что никто тогда не подал протеста, ну или не придал должного значения этой ситуации. Россиянки финишировали 11-ми и даже не рассчитывали на медали. Хорошо, что обошлось без дисквалификации и последующего лишения очков.

Кристина Резцова Фото: РИА Новости

Много лет назад Анфиса Резцова и Наталья Гусева стреляли по мишеням друг друга. Судьям пришлось очень долго разобраться в том, что случилось.

Мужчины на Кубке мира тоже ошибались. Например, в 2013 году немец Флориан Граф в спринте Оберхофа прямо во время стрельбы сделал паузу, обратив внимание на свой диоптр, где оказалось много воды. Он просто сдул жидкость, смотря прямо в дуло ружья. Так делать категорически нельзя! Немецкий спортсмен был дисквалифицирован.