Суперсенсация в суперспринте! Призёром чемпионата России стала неизвестная биатлонистка

Автором главной сенсации чемпионата России по биатлону – 2026, который проходит в Тюмени, оказалась 24-летняя биатлонистка Ульяна Черепанова. Она стала бронзовым призёром в суперспринте, поднявшись на пьедестал почёта вместе с Наталией Шевченко и Анастасией Халили. Для Ульяны это пока самый громкий успех в карьере.

Черепанова – уроженка Петрозаводска, но когда она поступила в университет имени Лесгафта, то стала выступать за Санкт-Петербург. У неё не было каких-то громких достижений на взрослом уровне, по юниоркам она была чемпионкой России. Однако суперспринт в Тюмени стал её звёздным часом.

Ульяна уверенно прошла квалификацию, из которой в финал отбирались всего 30 участниц. В финале же она промахнулась на первом же рубеже и отстала от лидеров почти на 20 секунд. Ну кто думал, что биатлонистка, не хватавшая звёзд с неба, сумеет подняться хотя бы в первую десятку?

Но суперспринт – гонка особая. Всего 7,5 км, однако при этом четыре огневых рубежа! То есть очень многое зависело от стрельбы. Черепанова второй рубеж провела чисто и поднялась в топ-6. Третья стрельба – вновь чисто, и Ульяна ушла со стадиона лидером! Заключительный рубеж – тоже безупречная стрельба. Она сохранила лидерство, однако в непосредственной близости со стрельбища ушла реактивная Наталия Шевченко, а быстрая Анастасия Халили отставала лишь на 16 секунд.

Шевченко ожидаемо мгновенно опередила Ульяну и унеслась к победе, а Халили настигла Черепанову на выходе из заключительного подъёма, а на финишной прямой не оставила шансов. Но своё третье место Ульяна Черепанова никому не отдала и впервые в карьере стала призёром чемпионата России. После гонки она сказала, что это подарок бабушке на день рождения.

Кстати, по итогам гонки лишь три спортсменки допустили по одному промаху: Черепанова, Анастасия Гришина (четвёртое место) и Полина Шевнина (девятое место).

Ну и забавный факт. В российском биатлоне уже выступала Ульяна Черепанова. Спортсменка из Югры, которая старше своей тёзки на 10 лет. И та Ульяна Черепанова становилась чемпионкой России – в 2015-м в гонке патрулей, а также брала медали в командной гонке годом ранее.