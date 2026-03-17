Биатлонистка Ульяна Черепанова сенсационно стала призёром чемпионата России — 2026, подробности

Суперсенсация в суперспринте! Призёром чемпионата России стала неизвестная биатлонистка
Андрей Шитихин
Ульяна Черепанова сенсационно стала призёром ЧР
Ульяна Черепанова из сборной Санкт-Петербурга оказалась третьей в компании со звёздами.

Автором главной сенсации чемпионата России по биатлону – 2026, который проходит в Тюмени, оказалась 24-летняя биатлонистка Ульяна Черепанова. Она стала бронзовым призёром в суперспринте, поднявшись на пьедестал почёта вместе с Наталией Шевченко и Анастасией Халили. Для Ульяны это пока самый громкий успех в карьере.

Черепанова – уроженка Петрозаводска, но когда она поступила в университет имени Лесгафта, то стала выступать за Санкт-Петербург. У неё не было каких-то громких достижений на взрослом уровне, по юниоркам она была чемпионкой России. Однако суперспринт в Тюмени стал её звёздным часом.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Женщины. Суперспринт 7.5 км. Финал
17 марта 2026, вторник. 12:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
21:42.4
2
Анастасия Халили
Московская область
+11.5
3
Ульяна Черепанова
Санкт-Петербург
+14.5

Ульяна уверенно прошла квалификацию, из которой в финал отбирались всего 30 участниц. В финале же она промахнулась на первом же рубеже и отстала от лидеров почти на 20 секунд. Ну кто думал, что биатлонистка, не хватавшая звёзд с неба, сумеет подняться хотя бы в первую десятку?

Но суперспринт – гонка особая. Всего 7,5 км, однако при этом четыре огневых рубежа! То есть очень многое зависело от стрельбы. Черепанова второй рубеж провела чисто и поднялась в топ-6. Третья стрельба – вновь чисто, и Ульяна ушла со стадиона лидером! Заключительный рубеж – тоже безупречная стрельба. Она сохранила лидерство, однако в непосредственной близости со стрельбища ушла реактивная Наталия Шевченко, а быстрая Анастасия Халили отставала лишь на 16 секунд.

Для Шевченко это второе золото в Тюмени:
«Всё было слишком просто». Российский биатлонист взял медаль в 12-й гонке подряд!

Шевченко ожидаемо мгновенно опередила Ульяну и унеслась к победе, а Халили настигла Черепанову на выходе из заключительного подъёма, а на финишной прямой не оставила шансов. Но своё третье место Ульяна Черепанова никому не отдала и впервые в карьере стала призёром чемпионата России. После гонки она сказала, что это подарок бабушке на день рождения.

Призёры суперспринта на ЧР по биатлону

Призёры суперспринта на ЧР по биатлону

Фото: Кадр из трансляции

Кстати, по итогам гонки лишь три спортсменки допустили по одному промаху: Черепанова, Анастасия Гришина (четвёртое место) и Полина Шевнина (девятое место).

Ну и забавный факт. В российском биатлоне уже выступала Ульяна Черепанова. Спортсменка из Югры, которая старше своей тёзки на 10 лет. И та Ульяна Черепанова становилась чемпионкой России – в 2015-м в гонке патрулей, а также брала медали в командной гонке годом ранее.

