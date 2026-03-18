Последние битвы за «Хрустальные глобусы». Считаем, кто заберёт главные трофеи сезона

Кубок мира по биатлону – 2025/2026, кто получит главные Хрустальные глобусы: расклады в общем зачёте Кубка мира

Татьяна Постникова
Расклады перед финальным этапом Кубка мира – 2025/2026 в Хольменколлене. Пока ещё далеко не всё ясно.

19 марта в Хольменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона-2025/2026. По итогам гонок в Норвегии будут разыграны главные трофеи этой зимы – «Большие хрустальные глобусы».

Давайте разбираться, кто фаворит в этих схватках.

Все трофеи Кубка мира по биатлону – 2025/2026

«Глобусы»МужчиныЖенщины
Общий зачётне определённе определён
Спринты🇫🇷 Эрик Перро🇫🇷 Лу Жанмонно
Гонки преследованияне определённе определён
Индивидуальные гонки🇫🇷 Эрик Перро🇫🇷 Лу Жанмонно
Масс-старты🇫🇷 Эрик Перроне определён
Эстафеты🇳🇴 Норвегия🇫🇷 Франция
Смешанные эстафеты🇳🇴 Норвегия
Кубок нацийне определённе определён

Общий зачёт Кубка мира – 2025/2026

У мужчин главный претендент на «Большой хрустальный глобус» – Эрик Перро. Сейчас отрыв француза в общем зачёте от ближайшего преследователя Себастиана Самуэльссона – 244 очка. Отыграть столько за три гонки почти невозможно. Чтобы остаться без «Глобуса» Перро нужно сняться с соревнований, а Самуэльссону выиграть все старты.

Похожая ситуация и у женщин. Практически гарантированно главный трофей Кубка мира достанется Лу Жанмонно. Её отрыв от Суви Минккинен – 201 очко. Финке необходимо побеждать во всех гонках, а француженке вообще не набирать очков, чтобы ситуация в общем зачёте поменялась.

Общий зачёт Кубка мира

Зачёт спринтов у мужчин и женщин – 2025/2026

Хоть в Норвегии и пройдут заключительные спринты сезона, «Малые глобусы» в этой дисциплине уже разыграны. За гонку до окончания соревнований Лу Жанмонно и Эрик Перро получили отрыв, который соперники никак не смогут отыграть, даже если лидеры просто не выйдут на старт.

Зачёт гонок преследования на Кубке мира – 2025/2026

А вот в пасьютах в норвежском Хольменколлене будет очень жарко, потому что и у мужчин, и у женщин в этом зачёт будет напряжённая борьба за «МХГ».

У мужчин сейчас в зачёте дисциплины лидирует Перро, но всего в 23 очках от него расположился Самуэльссон. Изменить расклады в борьбе за трофей может буквально пара мест в первой десятке. Чтобы «Глобус» ушёл шведу, ему достаточно одержать победу, а Эрику финишировать третьим.

Теоретически в борьбу за трофей может вклиниться и норвежец Йоханнес Дале-Шевдал. Его отставание от Перро составляет 43 очка. Отыграть столько за одну гонку возможно, но очень сложно. В таком случае Эрику и Себастиану нужно провалиться, а норвежцу быть в топе.

У женщин складывается похожая ситуация. Сейчас в зачёте пасьютов лидирует Минккинен, 20 очков ей уступает Жанмонно. Лу сможет забрать «Глобус», если, например, выиграет гонку, а Суви окажется на третьем месте или ниже.

Зачёт индивидуальных гонок – 2025/2026

Эти «Глобусы» были разыграны ещё в начале марта на этапе в Контиолахти. У мужчин трофей ушёл Перро, а у женщин – Жанмонно.

Зачёт масс-стартов на Кубке мира – 2025/2026

У мужчин «Малый хрустальный глобус» в масс-стартах досрочно забрал Перро. Ещё до этапа в Хольменколлене француз гарантировал себе трофей. Сейчас его отрыв от находящегося на втором месте Йохан-Олава Ботна – 94 очка. Столько отыграть за один старт невозможно.

У женщин же всё решится в последней гонке. Перед этапом в Норвегии в зачёте дисциплины на первом месте идёт Жулия Симон. Её преимущество перед Жанмонно – 45 очков. Чтобы обойти соотечественницу, Лу необходимо побеждать в последнем масс-старте, а Жулии не попасть в топ-6.

Жулия Симон

Фото: Christian Manzoni/Getty Images

Теоретически за трофей может бороться и Осеан Мишлон. Сейчас она уступает Симон 54 очка. Но в таком случае молодой француженке нужно забирать золото, а Жулии оказываться в самом конце десятки сильнейших.

Эстафетный зачёт Кубка мира по биатлону – 2025/2026

Все «Глобусы» в эстафетах уже разыграны. Норвежцам удалось стать лучшими в мужском и смешанном зачётах. Причём в микст-дисциплинах французы потеряли «МХГ» буквально в последних гонках. «Трёхцветным» пришлось довольствоваться лишь трофеем в женских эстафетах.

Кубок наций – 2025/2026

На заключительном этапе Кубка мира в зачёт Кубка наций пойдут только результаты спринта. У мужчин почти наверняка трофей заберут норвежцы. Сейчас их преимущество перед французами – 430 очков.

А вот у женщин будет борьба до последнего. В зачёте лидирует Франция, но буквально в пяти очках от неё располагается Швеция. Так что биатлонисткам из обеих стран придётся попотеть в последней гонке: у кого три лучшие спортсменки окажутся выше, те и заберут трофей.

