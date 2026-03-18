Биатлонист пообещал сделать подарок жене. Через полчаса он стал чемпионом России

Мужской суперспринт на чемпионате России – 2026 по биатлону в Тюмени оказался насыщен крутыми событиями. Главный фаворит хотел сняться после победы в квалификации, бронзовый призёр прошлого года снялся уже по ходу гонки, а чемпион выполнил обещание, которое дал в прямом эфире перед стартом.

Уже после квалификации суперспринт в Тюмени остался без нескольких сильных спортсменов, которые не смогли пробиться в топ-30, хотя потенциально могли претендовать на высокие места. В частности, не прошли дальше Рустам Каюмов, Иван Колотов, Ярослав Конкин, Денис Иродов. Не смог преодолеть этот барьер и Андрей Вьюхин, но биатлон не лыжные гонки, тут квалификации без стрельбы не бывает, а Вьюхин отправил в молоко половину выстрелов.

С трудом проскочили дальше Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков – бронзовые призёры Олимпиады-2022. Выиграл же квалификацию сильнейший биатлонист страны текущего сезона Карим Халили, который и на ЧР-2026 в Тюмени уже два золота взял. И сразу после окончания пролога в эфире «Матч ТВ» заявил, что может и не выйти на финал – состояние не то, а смешанная эстафета, которая пройдёт 19 марта, намного важнее. Правда, в итоге Карим передумал и всё-таки стартовал.

Но, допустив по промаху на первом и втором рубежах, отстал от группы лидеров почти на 30 секунд и в итоге стал шестым. Лидировали в гонке Кирилл Бажин, Александр Корнев, Александр Поварницын и Дмитрий Лазовский, которые по два рубежа прошли чисто. После третьей стрельбы Корнев, не закрывший две мишени, казалось, тоже выбыл из борьбы за топ-3, однако Александр очень быстро бежал и стремительно сократил отставание. Тем более конкуренты тоже промахнулись, а у снайпера Лазовского была не самая высокая скорость.

Как всегда и бывает в гонках с четырьмя огневыми рубежами, всё решалось на последней стрельбе. Корнев был точен и убежал ото всех. Александр финишировал в одиночестве. 15 марта у четы Корневых родился сын Лев, и спортсмен в прямом эфире до старта гонки сказал, что очень-очень постарается сделать подарок жене, выписка которой из роддома была назначена как раз на момент старта суперспринта. Постарался очень круто, во второй раз в карьере завоевав звание чемпиона России.

Лазовский вновь закрыл все мишени и сумел добежать до серебра, а Бажин, несмотря на два промаха на этой стойке, удержал бронзу. Эдуард Латыпов, третий номер рейтинга СБР, допустил восемь промахов и финишировал одним из последних. Хуже стреляли только белорус Илья Авсеенко и молодой Никита Гришин из Челябинской области.

А вот Антону Бабикову удалось сделать всего пять выстрелов. Перед второй стрельбой его установка дала сбой, судьи предложили ему перейти на другую, однако практически все уже были заняты, и в итоге чемпион мира – 2017 решил сойти.