Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Биатлонист Корнев стал чемпионом России в суперспринте, Бабиков психанул, Латыпов провалился, подробности

Биатлонист пообещал сделать подарок жене. Через полчаса он стал чемпионом России
Андрей Шитихин
Александр Корнев
Комментарии
Александр Корнев выиграл суперспринт. В момент старта его супругу выписывали из роддома. Красивая история.

Мужской суперспринт на чемпионате России – 2026 по биатлону в Тюмени оказался насыщен крутыми событиями. Главный фаворит хотел сняться после победы в квалификации, бронзовый призёр прошлого года снялся уже по ходу гонки, а чемпион выполнил обещание, которое дал в прямом эфире перед стартом.

Уже после квалификации суперспринт в Тюмени остался без нескольких сильных спортсменов, которые не смогли пробиться в топ-30, хотя потенциально могли претендовать на высокие места. В частности, не прошли дальше Рустам Каюмов, Иван Колотов, Ярослав Конкин, Денис Иродов. Не смог преодолеть этот барьер и Андрей Вьюхин, но биатлон не лыжные гонки, тут квалификации без стрельбы не бывает, а Вьюхин отправил в молоко половину выстрелов.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Мужчины. Суперспринт 7.5 км. Финал
18 марта 2026, среда. 12:00 МСК
Окончено
1
Александр Корнев
Удмуртская Республика
19:14.6
2
Дмитрий Лазовский
Беларусь
+14.5
3
Кирилл Бажин
Свердловская область
+16.2

С трудом проскочили дальше Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков – бронзовые призёры Олимпиады-2022. Выиграл же квалификацию сильнейший биатлонист страны текущего сезона Карим Халили, который и на ЧР-2026 в Тюмени уже два золота взял. И сразу после окончания пролога в эфире «Матч ТВ» заявил, что может и не выйти на финал – состояние не то, а смешанная эстафета, которая пройдёт 19 марта, намного важнее. Правда, в итоге Карим передумал и всё-таки стартовал.

Но, допустив по промаху на первом и втором рубежах, отстал от группы лидеров почти на 30 секунд и в итоге стал шестым. Лидировали в гонке Кирилл Бажин, Александр Корнев, Александр Поварницын и Дмитрий Лазовский, которые по два рубежа прошли чисто. После третьей стрельбы Корнев, не закрывший две мишени, казалось, тоже выбыл из борьбы за топ-3, однако Александр очень быстро бежал и стремительно сократил отставание. Тем более конкуренты тоже промахнулись, а у снайпера Лазовского была не самая высокая скорость.

В женском суперспринте была сенсация:
Суперсенсация в суперспринте! Призёром чемпионата России стала неизвестная биатлонистка

Как всегда и бывает в гонках с четырьмя огневыми рубежами, всё решалось на последней стрельбе. Корнев был точен и убежал ото всех. Александр финишировал в одиночестве. 15 марта у четы Корневых родился сын Лев, и спортсмен в прямом эфире до старта гонки сказал, что очень-очень постарается сделать подарок жене, выписка которой из роддома была назначена как раз на момент старта суперспринта. Постарался очень круто, во второй раз в карьере завоевав звание чемпиона России.

Лазовский вновь закрыл все мишени и сумел добежать до серебра, а Бажин, несмотря на два промаха на этой стойке, удержал бронзу. Эдуард Латыпов, третий номер рейтинга СБР, допустил восемь промахов и финишировал одним из последних. Хуже стреляли только белорус Илья Авсеенко и молодой Никита Гришин из Челябинской области.

А вот Антону Бабикову удалось сделать всего пять выстрелов. Перед второй стрельбой его установка дала сбой, судьи предложили ему перейти на другую, однако практически все уже были заняты, и в итоге чемпион мира – 2017 решил сойти.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android