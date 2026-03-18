«Сдали нервы». Антон Бабиков угодил в скандал во время гонки ЧР-2026 по биатлону

В Тюмени продолжается весенний чемпионат России – 2026. Сегодня, 18 марта, спортсмены пробежали суперспринт. Начал за здравие, а закончил так себе опытный Антон Бабиков. Причём сам он в этом не виноват.

Что же пошло не так у 34-летнего чемпиона мира?

А случилось следующее: Бабиков сошёл с дистанции в финале суперспринта из-за неработающей стрелковой установки.

Он приехал на вторую стрельбу и собрался изготовиться на 15-й установке, но судья сказал ему, что установка не работает и надо переместиться на 16-ю. Поскольку спортсмены, приходящие на стрельбище, занимают места по порядку, то 16-й коврик уже был занят. Бабикова отправили на 27-ю установку – то есть на десяток метров назад под дистанции. Антон пошёл в ту сторону, но решил просто не стрелять – развернулся и поехал в разминочную зону.

Эта ситуация попала в телевизионный эфир. На тренерской бирже тоже заметили неладное. Уже после того, как страсти улеглись, спортсмен пошёл к журналистам и объяснил решение сняться с соревнований.

«Сдали нервы. У них сломалась установка, 15‑я не работает. Когда мы подъезжаем, то не видим, какими идем, укладываемся по порядку просто. Когда я уже проехал 15‑ю, судья сказал, что мне нужно на 16‑ю. Я разворачиваюсь, а там толпа, все подъезжают. То есть у них даже нет резервной установки: если бы я бежал, то негде было бы стрелять одному человеку. Пока я дошёл до 27‑й установки, где смог лечь, уже вся первая пятерка ушла. Я понимал, что мне это время не вычтут, скажут, что сам не лёг на 16‑ю установку, но я же знал, что 15‑я сломана.

Такого у меня не было. Обидно, конечно. Я в этой гонке часто был в призах. Бывают технические сбои, просто я не считаю, что здесь было сделано всё для того, чтобы их не было. Стрельбище неделю не работало перед чемпионатом России. Почему люди путают установки? Потому что стрельбище не работало. Нужно качественнее работать с установками, тогда у людей не будет проблем, не будут провалены гонки», – приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Антон Бабиков Фото: РИА Новости

Произошедшее в финале мужского суперспринта – явный просчёт организаторов. Сложно представить, что подобное могло бы случиться где-нибудь на Кубке мира. Да, ошибки допускают все, однако общее впечатление от внутрироссийского старта в Тюмени несколько подпорчено.

Но и реакция Антона Бабикова несколько озадачивает. Почему один из самых опытных биатлонистов страны не верит в справедливость в подобных ситуациях? Ведь ему просто должны были вернуть потраченное время, поскольку ошибка была допущена не по вине спортсмена.

Пожалуй, СБР стоит о многом подумать после этого инцидента.