Чемпионат России по биатлону – 2026, смешанная эстафета, убедительная победа Московской области, обзор, результаты

Какой регион – лучший в нашем биатлоне прямо сейчас? Смешанная эстафета дала прямой ответ
Татьяна Постникова
Карим Хилили
Комментарии
Фавориты из Подмосковья забрали золото чемпионата России — 2026, кажется, даже не напрягаясь.

Московская область – главный биатлонный регион страны прямо сейчас. Его команда с лёгкостью защитила титул чемпионов России в смешанной эстафете. Без особого напряга подмосковные спортсмены вынесли всех соперников, а на финише преимущество было больше минуты. Вот это мощь!

Вообще, ещё до старта гонки было ясно, что Московская область будет претендовать на победу. Всё-таки у команды очень крепкий состав: Анастасия Халили, Кристина Резцова, Кирилл Стрельцов и Карим Халили. Пожалуй, столь же сбалансированных составов больше нет. Даже если и были сборные с известными спортсменами, не все из них сейчас в оптимальной форме.

Na chempionate strany ne oboshlos' i bez skandala:
«Сдали нервы». Антон Бабиков угодил в скандал во время гонки ЧР-2026 по биатлону
«Сдали нервы». Антон Бабиков угодил в скандал во время гонки ЧР-2026 по биатлону

Так что было совсем не удивительно, когда с первых метров дистанции подмосковные биатлонисты вырвались в лидеры. Спойлер: до конца гонки команда спокойно продержалась на первой строчке.

На первом этапе Анастасии Халили приходилось бороться с Викторией Сливко. На передаче разница между спортсменками была всего 8,4 секунды. А вот дальше реальной конкуренции у Московской области уже не было. Кристина Резцова шикарно прошла свой этап: даже с двумя дополнительными патронами она создала для команды отрыв в полторы минуты.

Хотя на чемпионате России уже были и сенсации:
Суперсенсация в суперспринте! Призёром чемпионата России стала неизвестная биатлонистка
Суперсенсация в суперспринте! Призёром чемпионата России стала неизвестная биатлонистка

Кирилл Стрельцов, наименее именитый спортсмен в этой четвёрке, почти не растерял имевшееся преимущество. За свой этап биатлонист использовал всего один доппатрон, а завершил его с минутным отрывом.

Такой задел сделал задачу для Карима Халили на последнем этапе крайне простой. Обладатель Кубка России с лёгкостью сделал ноль и не дал соперникам приблизиться к себе. После заключительной стрельбы отрыв Халили от Лазовского составлял почти две минуты! Карим позволили себе даже покрасоваться на рубеже: он вскинул руки вверх, а потом показал на герб региона.

Карим Халили

Карим Халили

Фото: РИА Новости

Пожалуй, если бы Халили последний круг бежал в полную силу, то преимущество было бы гораздо больше. Но подмосковный спортсмен просто катил в своё удовольствие: раздавал пятюни другим биатлонистам, партнёрам по команде и болельщикам. На финишной прямой Карим взял флаг и красиво завершил гонку. Преимущество перед сборной Беларуси, занявшей второе место, составило больше минуты. Тройку призёров замкнула Тюменская область.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Смешанная эстафета 2 x 6 км + 2 x 7.5 км
19 марта 2026, четверг. 11:00 МСК
Окончено

«Всё за меня сделали команда и сервис-бригада. У нас лыжи сегодня катили просто прекрасно. Мне оставалось только ехать и загорать на солнышке», – сказал довольный Халили в эфире «Матч ТВ» после финиша.

Следующей гонкой для женщин будет масс-старт, а вот мужчин ожидает классическая эстафета. Соревнования пройдут в субботу, 21 марта.

Расписание чемпионата России – 2026
