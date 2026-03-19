Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ханна Эберг выиграла золото женского спринта на Кубке мира по биатлону Хольменколлене, Швеция победила в Кубке наций

Шведские биатлонистки сотворили историю! Они впервые забрали Кубок наций
Батраз Томаев
Ханна Эберг выиграла золото женского спринта на КМ
Девушки из Скандинавии подошли к финалу Кубка мира в блестящей форме. Очень вовремя!

В окрестностях Осло начался финал очередного биатлонного сезона. В настоящую весеннюю погоду девятый этап Кубка мира – 2025/2026 открылся женским спринтом. Лидеров сезона переместили в начало гонки, чтобы они побежали по более-менее ровной трассе. Но если для одних такая погода – хуже некуда, то для шведских спортсменок, как оказалось, это рай на Земле.

В топ-10 спринта попали сразу пять шведских биатлонисток! И это был решающий шаг навстречу историческому успеху.

Прежде всего обратила на себя внимание Ханна Эберг, которая в сезоне-2025/2026 победила в уже третьем спринте: в Анси, Оберхофе, а теперь ещё и в Хольменколлене. Двукратная олимпийская чемпионка показала лучшую скорость на вязкой лыжне и точную стрельбу, которую она не демонстрировала два месяца. Заслуженная победа Ханны, которая удержала первую позицию после мощного наступления серебряного призёра Лизы Виттоцци.

Фото: Heiko Junge/EPA/ТАСС

Топ-3 замкнула её сестра – Эльвира Эберг. Та тоже закрыла все 10 мишеней, но отстала на 20,1 секунды.

Анна Магнуссон на сей раз заняла седьмое место, Анна-Карин Хейденберг – восьмое, а Линн Гестблом (Перссон) – девятое. Доминирование шведок!

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 7.5 км Спринт
19 марта 2026, четверг. 18:15 МСК
1
Ханна Эберг
Швеция
20:20.4
2
Лиза Виттоцци
Италия
+5.3
3
Эльвира Эберг
Швеция
+20.1

После такого сборная Швеции стала обладателем Кубке наций, причём впервые в своей истории. Удивительно, но шведкам ещё ни разу не удалось победить в этом зачёте — они пять раз становились вторыми.

Жанмонно забрала главный титул!

Де-факто решился вопрос и с обладательницей главного женского трофея. Лу Жанмонно в спринте заняла шестое место, а её ближайшая преследовательница Суви Минккинен – 11-е. Это значит, что финская спортсменка уже ни при каких обстоятельствах не сможет догнать француженку.

Фото: Mathias Bergeld/ZUMA/ТАСС

Лу дождалась титула. Она два раза до этого момента становилась второй, проигрывая то Лизе Виттоцци, то Франциске Пройс. Теперь же никто не смог помешать ей на пути к трофею.

Однако сезон продолжается. Стреляющим лыжницам ещё нужно пробежать гонку преследования и масс-старт. Точки в малых зачётах этих дисциплин пока не поставлены.

