Кубок мира по биатлону — 2025/2026: Стурла Легрейд одержал шестую победу подряд и выиграл глобус в зачёте спринтов

Этого норвежца просто не остановить! Легрейд вырвал свой «Хрустальный глобус»
Михаил Чесалин
Легрейд вырвал свой «Хрустальный глобус»
Стурла продолжил победную и медальную серии. Бонусом стало первое место в зачёте спринтов на Кубке мира — 2025/2026.

Норвежец Стурла Легрейд творит какое-то безумие на финише этого биатлонного сезона. На Олимпиаде он запомнился многим тем, что не добыл ни одного золота и зачем-то признался в измене. Но это всё уже позади.

Незамеченным остался тот факт, что Стурла взял медали во всех гонках Игр в Италии. А потом, вернувшись на Кубок мира, продлил свою медальную серию, плавно трансформировав её в победную.

В пятницу, 20 марта, в рамках девятого этапа Кубка мира в Хольменколлене состоялся мужской спринт. Выиграл его Легрейд. Это его 12-е подряд попадание на пьедестал на высочайшем мировом уровне. И шестое подряд золото, если считать и две эстафеты – в Контиолахти и Отепя. Да, отчасти можно объяснить это тем, что его конкуренты выходили на пик формы именно на Играх, а теперь просто докатывают сезон, но серии всё равно впечатляющие.

Кстати, о конкурентах. Перед спринтом ключевым виделось противостояние француза Эрика Перро и шведа Себастиана Самуэльссона. Первый – лидер Кубка мира, второй был на первом месте спринтерского зачёта и отбивался именно от Перро. Интрига была в том, кто из них двоих заберёт «Малый глобус».

Однако в дело, как вы уже знаете из заголовка, вмешался третий.

И Перро, и Легрейд, и Самуэльссон в спринте допустили по одному промаху, поэтому всё решала чистая скорость на тающем норвежском снегу. И тут, конечно, сказалась форма Стурлы. Он показал лучший ход в этой троице (а вообще уступил только Понсилуоме), опередив Эрика на 10 секунд, а Себа – на 35. В итоге Легрейд на первом месте в гонке, Перро – на третьем, Самуэльссон – на седьмом.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 10 км Спринт
20 марта 2026, пятница. 18:15 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
25:21.4
2
Эмильен Жаклен
Франция
+3.9
3
Эрик Перро
Франция
+4.6

И в зачёте спринтов сложилась причудливая ситуация. Перро с 335 очками остался только третьим, а у Самуэльссона и Легрейда очков оказалось поровну – по 356, но норвежец выше, потому что у него две победы, а у шведа – одна.

Легрейд, на которого особо никто и не рассчитывал, буквально с мясом вырвал для себя «Хрустальный глобус», которого, кажется, и не ждал.

В общем зачёте Кубка мира Стурла вырвался на третью строчку и имеет все шансы превзойти Самуэльссона, утешив тем самым самолюбие норвежских болельщиков. Однако до Перро уже не добраться – слишком уж большой отрыв и слишком мало осталось гонок. Эх, Стурла, поздно ты спохватился!

Общий зачёт Кубка мира по биатлону
