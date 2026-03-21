Сумасшедшая развязка масс-старта на ЧР-2026. Карим Халили дерзко отпраздновал победу

Мужской масс-старт на чемпионате России – 2026 подарил зрителям потрясающую развязку. Победитель определился в дуэльной стрельбе на последнем рубеже. А потом настоящее чудо совершил Латыпов, отыгравший за финальный круг почти полминуты. Сумасшедшая концовка!

Очередной успех Халили

Вся гонка проходила несколько сумбурно. Из большой группы лидеров с каждым рубежом отваливались по несколько спортсменов. Стабильно шли на первых позициях только Антон Смольский и Карим Халили.

К четвёртому рубежу россиянин и белорус подошли вдвоём. Карим и Антон буквально параллельно закрывали мишени. Напряжение было максимальным! И тут последним выстрелом Смольский промазал, а Халили был точен.

Пока белорус собирался на штрафной круг, россиянин позволил себе дерзкий жест: повернулся к трибунам и на эмоциях поднял руки вверх! Эмоции Карима понятны: он пошёл к четвёртому золоту на этом чемпионате России.

На последний круг Халили убежал с преимуществом 20,7 секунды. Он спокойно докатил гонку и финишировал с флагом Московской области.

«Жест после стрельбы? Я видел, что Антон пошёл на штрафной круг. Знал, сколько примерно это займёт, реально оценивал, сколько у меня осталось сил, поэтому понял, что меня никто не догонит.

Карим Халили Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Честно говоря, у меня сейчас заложен нос. Когда ребята на первом круге начали поднатягивать, мне было достаточно тяжело. Но потом как-то вработался, все поднаелись, и мне становилось комфортнее и комфортнее. На четвёртом круге у меня будто был прилив сил», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Невероятный рывок Латыпова

А вот за оставшееся место на пьедестале развернулась настоящая битва. На третьей позиции на заключительный круг отправился Кирилл Бажин, его отставание от Смольского было 18,9 секунды. Ещё в нескольких секундах от него расположились Иван Тулатин, Эдуард Латыпов и Ярослав Конкин.

В таких реалиях ожидалась борьба лишь за бронзу, ведь преимущество Смольского было солидным. Но группа преследователей бросилась догонять. Довольно быстро Латыпов, Тулатин и Конкин добрались до Бажина, а через пару сотен метров Эдуарду удалось оторваться от этой компании.

Буйвол из Камышлы уже гарантировал себе бронзу, а потом понял: до Смольского осталось совсем чуть-чуть. Буквально за один подъём Эдуард догнал подуставшего Антона, опередил, а потом и вовсе оторвался от него. В итоге Латыпов сумел в свой день рождения вырвать серебро, а ведь после заключительного рубежа от второй позиции его отделяли 26,9 секунды!

«Хорошее самочувствие в конце было, почувствовал в себе силы. Я не стал играть в кошки-мышки с ребятами, с которыми были на рубеже. Увидел, что Антон близко, решил рискнуть – с начала подъёма, сколько есть силы, пойти за ним. И тут я почувствовал, что не закисаю, мне хватает сил и я приближаюсь. У меня случился прилив адреналина, и получилось отстоять это второе место.

После трёх промахов на лёжке я выбирался из дальних номеров. Верил до конца, что смогу отыграть, потому что разозлился на себя. Лёжа пока не получается собрать стрельбу, поэтому понимал, что вся надежда на стойку. Учитывая, что ветер поддувает, понимал, что будут шансы, главное, самому сработать надёжно», – признался Латыпов в эфире «Матч ТВ».

У мужчин на чемпионате России в Тюмени осталась только эстафета.