Антон Шипулин обеспечил яркую концовку женской эстафеты на чемпионате России — 2026

Команды Свердловской и Московской области поделили золото и серебро. А вот бронзовые призёры удивили.

Последняя женская эстафете в российском биатлонном сезоне-2025/2026 обещала накал борьбы между командами Свердловской и Московской областей. Однако по-настоящему мощной развязки не получилось. Зато всех удивили, правда, по-разному, Красноярский край и Тюменская область.

Камень преткновения для Казакевич

Фавориты из Свердловской области сразу заявили о своих притязаниях на победу. До первой стрельбы Ирина Казакевич тянула за собой весь пелотон спортсменок и на выходе с рубежа уступила лишь Анне Григорьевой из Красноярского края. Тройку замкнула команда ПФО, где на первом этапе выступает татарстанская спортсменка Любовь Калинина.

Но уже на трассе Григорьева не выдержала темпа ни Казакевич, ни Калининой. Свердловчанка убежала ко второй стрельбе с большим отрывом. Впрочем, спортсменке вновь помешала её вечная проблема – стрельба стоя. Три промаха отодвинули Ирину от борьбы за тройку лидеров. Свердловская область передала эстафету только шестой. А первыми финишировали Новосибирская область, сборная Беларуси и команда ПФО.

Всё решила Резцова

Евгения Турикова не смогла удержать преимущество Новосибирска и ещё до первого рубежа второго этапа пропустила вперёд москвичку Кристину Резцову. Ошибки на рубеже всех лидеров позволили Кристине отстрелять из семи и всё равно остаться первой. Тем временем свердловчанка Инна Терещенко уже подтянула свою команду на четвёртую позицию, а ко второй стрельбе перешла на третье место.

На стойке Резцова ушла на штрафной круг, который позже и решил исход гонки, а Терещенко воспользовалась возможностью и вышла в лидеры. Фавориты наконец воссоединились в борьбе за медали, а Турикова выдержала накал и передала эстафету на третьем месте.

Максимович дала шанс Красноярску

На лёжке третьего этапа Анастасия Шевченко из Свердловской области продемонстрировала идеальную стрельбу. Полина Шевнина попала из семи, но сохранила за своей командой второе место. Третьей усилиями Жанны Максимович неожиданно стала сборная Красноярского края.

С огромным преимуществом Шевченко, втопившая на трассе, подошла к стойке, где допустила один промах. Однако на дистанцию Анастасия убежала ещё до появления соперниц. Тройка осталась неизменной благодаря чистой стрельбе Максимович.

Шипулин — главная звезда четвёртого этапа

На заключительный этап Свердловская область в лице Наталии Шевченко убежала с отрывом в 40 секунд от Анастасии Халили. Максимович же не выдержала скорости соперниц и растеряла преимущество в гонке, где, казалось, уже определились все призёры.

К финальной стойке Шевченко подошла с минутным преимуществом и провела медленную, но идеальную стрельбу, гарантировав команде золото чемпионата России. Флаг Свердловской области спортсменке лично передал Антон Шипулин, возглавляющий местную федерацию биатлона.

Серебро взяла Московская область, а в борьбе нервов за бронзу у Анны Сола выиграла Анастасия Томшина, представляющая в эстафетах Красноярский край.

Кстати, главным неудачником последней эстафеты в сезоне стала сборная Тюменской области. Хозяйки этого чемпионата России не могли вырваться с последнего места после провального этапа и трёх штрафных Анны Грухвиной. В конце концов команду замкнули на круг. А ведь когда-то Тюмени в биатлоне не было равных…

Последняя эстафета сезона ещё раз показала, что основные претендентки на попадание в состав сборной на Кубок мира выступают за Свердловскую и Московскую области. Да, пока мы только верим, но, кажется, возвращение всё ближе.