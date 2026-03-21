Эберг и Симон устроили зарубу в финишном створе. Какая шикарная развязка на Кубке мира!

Вот это жара в последнем пасьюте сезона на Кубке мира! И речь вовсе не о погоде в Хольменколлене. Ханна Эберг и Жулия Симон выдали красивейшую и напряжённейшую дуэль за золото. После финиша француженка на эмоциях даже била палкой по снегу – так она была расстроена!

Мощная дуэль

Ханна Эберг начала гонку преследования крайне неуверенно. Имея со старта солидное преимущество, на первом рубеже шведка допустила два промаха. В итоге, наматывая круги, Эберг растеряла весь свой отрыв. На дистанцию она вышла второй, следом за Жулией Симон, отработавшей на ноль.

И с этого момента Ханна и Жулия работали бок о бок: вместе шли по дистанции, вместе точно работали на рубежах. Никому из соперниц не удавалось приблизиться к двум лидерам.

Так Симон и Эберг вместе прикатили на последнюю стрельбу. Работать биатлонистки начали одновременно, однако француженка промазала первым же выстрелом. Казалось, что это конец – шведка теперь спокойно заберёт золото, но и Ханна ошиблась – последним выстрелом.

Спортсменки одновременно укатили на штрафной круг. Их скорость была так высока, что они всё равно остались лидерами, оставив за спиной Эльвиру Эберг, стрелявшую на ноль. Она отставала от Ханны и Жулии на 12,2 секунды.

Складывалось ощущение, что быстроногая Эльвира догонит соперниц, однако сегодня у шведки было не лучшее состояние. Уже в начале пятого круга было понятно, что на победу или на серебро она уже не претендует.

А вот Симон и Эберг-старшая рубились прямо до финиша. По ходу дистанции они практически не играли в кошки-мышки, зато в створе дали жару. Шведка первой выкатилась на стадион, что позволило ей выбрать правый коридор. Правда, по той же траектории решила идти и француженка.

В пылу борьбы Ханна едва не вытеснила Жулию с дистанции, прижав её к борту, и пару раз проехала по лыжам соперницы. Эберг-старшая пересекла финишную черту первой, Симон – вслед за ней. Разозлённая француженка на эмоциях с силой ударила палкой по снегу. Правда, довольно быстро оттаяла. Через пару минут она подошла к Ханне, обняла её и поблагодарила за борьбу.

Борьба за «Глобус»

Параллельно шла борьба за «Малый хрустальный глобус» в зачёте пасьютов. Перед стартом гонки в Хольменколлене лидировала Суви Минккинен. Её отрыв от Лу Жанмонно составлял 20 очков. Чтобы забрать «Глобус», француженке было достаточно одержать победу, а финке – финишировать ниже третьего места. Всё должен был решить последний пасьют в Норвегии.

Стартовые позиции у спортсменок были не идеальные: Лу начинала с шестого места и с отставанием 52 секунды от лидера, а Суви – с 11-го, проигрывая 1 минуту и 13 секунд. Уже на первой стрельбе обе биатлонистки допустили ошибки: Жанмонно зашла на один штрафной круг, а Минккинен – на два. Француженка откатилась к 10-му месту, а финка выпала из топ-30.

Несмотря на то что дальше обе спортсменки отработали на ноль, невысокая скорость не позволяла им бороться с лидерами. Жанмонно финишировала четвёртой, проиграв победительнице минуту. А Суви стала 23-й.

Такой разрыв позволил Лу забрать «Малый хрустальный глобус». Француженка опередила финку на 17 очков. Это уже третий «МХГ» для Жанмонно. В коллекцию к ним и «БХГ» осталось добавить «Глобус» в масс-стартах.