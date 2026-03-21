Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Легрейд на финише победил Перро в пасьюте на Кубке мира по биатлону — 2025/2026 в Хольменколлене, фотофиниш

Миллиметры решили судьбу золота на Кубке мира. И Легрейд выиграл уже седьмую гонку!
Батраз Томаев
Легрейд на финише победил Перро
Комментарии
Интрига у мужчин в Хольменколлене держалась до самого последнего момента. Такие разборки мы любим!

В норвежском Хольменколлене состоялась мужская гонка преследования. За золото не на жизнь, а на смерть бились лучший биатлонист сезона-2025/2026 и тот, кто отлично проводит его концовку – Эрик Перро и Стурла Легрейд.

Горячий финиш

Норвежец Легрейд стартовал в гонке с первой позиции, но француз Перро, ушедший третьим, быстро его догнал. И с этого момента всё началось заново, будто и не было отрывов, которые спортсмены заработали в спринте.

Эрик и Стурла были неразлучны на протяжении всей дистанции. После второй стрельбы от них отстал Эмильен Жаклен, оказавшийся третьим лишним. Казалось бы, что кто-то из дуэта лидеров дрогнет, однако этого не случилось как на третьей стрельбе из положения стоя, так и на четвёртом огневом.

Быстрее на заключительной стрельбе работал Перро, а Легрейд выцеливал каждый выстрел. Наверное, поэтому он уступал после выхода с рубежа своему сопернику 4,5 секунды. Но не зря на Кубке мира это преимущество считается ничтожным. На трассе норвежец догнал француза и даже вышел вперёд.

Эрик Перро

Эрик Перро

Фото: Kevin Voigt/Getty Images

А Эрик отсиживался за спиной, не торопился и не атаковал. Они оба понимали, что судьба этой гонки должна решиться на финише.

Перро прибавлял метр за метром, Легрейд держал темп. В итоге они синхронно вышли на финишную прямую и пересекли финишную черту в разножке. Победителя определили благодаря компьютеру, который зафиксировал, что норвежский биатлонист оказался первым. IBU на табло в официальных результатах так и указал – Легрейд опередил Перро на 0,0 секунды.

Финиш Перро и Легрейда

Финиш Перро и Легрейда

Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Норвежец выиграл седьмое золото подряд и продлил медальную серию до 13 гонок. Возможно, местные боги, которые его хорошо знают, помогли.

А тройку сильнейших замкнул всё тот же Эмильен Жаклен. Он допустил два промаха, однако даже при чистой работе на рубежах вряд ли бы вклинился в противостояние лидеров.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
30:31.4
2
Эрик Перро
Франция
30:31.4
3
Эмильен Жаклен
Франция
+1:11.2

Стали известны итоги борьбы и за «Малый хрустальный глобус» в гонках преследования у мужчин. Здесь трофей забрал 24-летний Эрик Перро.

Впереди – большой финал сезона. Будет масс-старт, в котором хочется увидеть повторение сегодняшнего зрелищного сюжета!

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android