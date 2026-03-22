Белорусы выиграли мужскую эстафету на ЧР-2026. Даже Карим Халили не смог им помешать!

Парадоксально, но факт: белорусские биатлонисты поставили золотую точку в мужской части чемпионата России – 2026. Белорусы уверенно расправились с несколькими сильными российскими командами. Даже Московская область с триумфатором этого ЧР Каримом Халили не смогла навязать им борьбу.

Напряжённое противостояние

В мужской эстафете, пожалуй, ни у одной из команд не было идеального состава. В каждой сборной присутствовали и топ-биатлонисты, и середнячки. В такой ситуации наиболее сбалансированными выглядели команды Беларуси – 1 (Антон Смольский, Максим Воробей, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский), Московской области (Евгений Емерхонов, Кирилл Стрельцов, Роман Сурнев, Карим Халили) и Свердловской области (Михаил Стебко, Савелий Коновалов, Егор Прокудин, Кирилл Бажин).

Собственно, эти сборные и повели основную борьбу за медали. А ещё на награды претендовала и Беларусь-2 (Никита Лобастов, Илья Авсеенко, Павел Белько, Александр Голяк). Вообще, со старта обе белорусские команды уверенно шли в лидерах, в то время как свердловские и подмосковные биатлонисты находились в роли догоняющих после неудачного первого этапа.

К середине гонки сборные российских регионов сумели вплотную приблизиться к своим соперникам из Беларуси. Все оставшиеся этапы команды просто менялись местами в топ-4: в лидеры выходили то одни, то другие.

Всё решилось на четвёртом этапе. Уже после лёжки появились серьёзные отрывы. Лазовский с нулём ушёл лидером, Халили с двумя промахами – вторым с отставанием в полминуты, а Бажин с нулём – третьим (+51,1). Голяк же работал не слишком точно и не слишком быстро, из-за чего Беларусь-2 выбыла из борьбы за медали.

Карим Халили Фото: РИА Новости

Стойка не сильно поменяла расклады, хотя в моменте казалось, что у Московской области может быть шанс побороться за золото. Лазовский допустил промах, вот только и Халили не сумел отработать на ноль. Правда, россиянин работал на рубеже гораздо быстрее, поэтому на последний круг он ушёл с небольшим отставанием от белоруса – 13,7 секунды.

Без интриги

Карим сразу бросился в погоню и постарался догнать Дмитрия. Халили даже удалось отыграть пять секунд! Но и Лазовский был крайне хорош, так что совершить сумасшедший обгон россиянину не удалось.

Белорус в одиночестве приехал на финиш. Преимущество было большим, поэтому Лазовский даже исполнил победный танец. Московская область закончила гонку второй. Топ-3 замкнула Свердловская область.

«Все эти танцы я придумываю на ходу. В прошлый раз болельщики что-то посоветовали, исполнил. В этот раз – сам. У Карима на этом чемпионате четыре золотые, а мне хотелось хотя бы одну урвать. На последнем круге была задача работать по дистанции, акцентировать внимание на себе, а не на Кариме. Если бы подумал о нём, я бы посыпался», – признался Лазовский в эфире «Матч ТВ» после финиша.

«После лёжки я отвалился сразу, проигрывал больше 30 секунд. Это достаточно много, учитывая, что Дима сегодня был хорош. Надо будет узнать, почему так вышло со стрельбой. Я пришёл, поднялся ветер, вроде среагировал и сделал поправку, но всё равно были промахи. Узнаю, куда были ошибки, даже интересно. 13 секунд на последнем круге – это рабочее время, однако я сейчас не в том состоянии, чтобы столько снимать. Пытался, пробовал, но не получилось», – добавил Халили.

Несмотря на то что золото забрала сборная Беларуси, титул чемпионов России получили биатлонисты из команды Московской области. Согласно регламенту, иностранцы не могут быть призёрами нашего национального чемпионата.