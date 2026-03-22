Родила, вернулась и победила! Томшина выиграла первую гонку после декрета

В финале ЧР-2026 Анастасия пробежала лучше всех за последние два года. Соперницы дали такую возможность!

Тюмень попрощалась с биатлоном! Там закончился чемпионат России — 2026. Воскресным днём стреляющие лыжницы пробежали масс-старт. Фавориты промахивались с самого начала, поэтому шанс взойти на высшую ступень пьедестала получила звезда недавнего прошлого.

«Понравилось, что девчонки раздавали шансы»

Анастасия Томшина — единственная биатлонистка в масс-старте, которая закрыла все 20 мишеней. И она же стала победительницей гонки.

На дистанцию спортсменка из Сахалинской области отправилась под шестым номером. Молодая мама чувствовала себя вполне комфортно и отрезок за отрезком преодолевала, будучи первой.

Анастасии после третьей стрельбы уже никто и не мешал. На огневом рубеже соперницы промахивались по два-три раза, а она выцеливала каждую мишень. Во время заключительной стрельбы на стадионе разыгрался ветер, и Томшина могла промахнуться. А когда она поняла, что всё-таки отправила пять патронов точно в цель, выдохнула. И в этой эмоции были все её переживания, всё желание забрать золото.

Анастасия Томшина (Батманова) Фото: РИА Новости

Это первая победа Анастасии Томшиной с 10 февраля 2024 года. Тогда она первенствовала в спринте на Спартакиаде сильнейших.

«Понравилось, что девчонки раздавали шансы. Мечтала о таком финише: просто ехать, никуда не торопиться, контролировать ситуацию. Мы очень сильно устали за весь чемпионат, кучу гонок сбегали. На пристрелке услышала от девчонок такие фразы, как «Я больше не могу», «Я устала», «Трасса — отстой. Бежим по каше по колено» (смеётся). Настрой был такой, что нужно отработать на ноль и надеяться на ошибки девочек. Мне повезло, так и получилось», — сказала Томшина в эфире «Матч ТВ».

А вот за второе и третье место боролись сразу несколько менее метких спортсменок: Ирина Казакевич, Виктория Сливко и Анастасия Халили.

Казакевич на финишный спурт уже не хватило, и она не приняла участие в разборках за подиум. В свою очередь, Халили накатила на финиш и оставила Сливко с бронзой, а сама зацепила серебро.

Теперь биатлонисты переведут дух. Уже в начале апреля они соберутся в Мурманске, чтобы закрыть сезон-2025/2026. Там пройдёт финал Кубка Содружества.