Виттоцци лишила Эберг «золотого» хет-трика! Итальянка эффектно разобралась со шведкой

Как же красиво завершился Кубок мира – 2025/2026 у женщин!

В последней гонке сезона, масс-старте, Ханна Эберг уверенно шла на «золотой» хет-трик, но шведку остановила Лиза Виттоцци. Итальянка совершила эффектный рывок на заключительном круге и мощно разобралась с именитой соперницей на финише. Шикарная развязка!

Роковой рубеж

С первых метров дистанции сильнейшую заявку на медали сделали три спортсменки – сестрички Эберг и Жулия Симон. Это тройка уверенно шла в лидерах вплоть до первой стойки: там «отвалилась» француженка, допустившая два промаха. Зато две шведки спокойно укатили на первых позициях. Отрыв от ближайших преследовательниц был больше 10 секунд.

Казалось, что сёстры Эберг разыграют между собой золото, но на последнем рубеже случился сюрприз. Ханна промахнулась один раз, а Эльвира – два. Пока шведки наматывали круги, на стрельбе ошибки допускали все остальные спортсменки, за исключением одной – Лизы Виттоцци.

Итальянка ещё после первой стрельбы, казалось, выбыла из борьбы за медали. Лиза зашла на круг и откатилась в протоколе на границы топ-20. Всю оставшуюся гонку она постепенно пробиралась к более высоким номерам. Ноль на заключительной стрельбе неожиданно вывел Виттоцци в топ-3.

На последний круг лидером ушла Ханна Эберг, в 8,6 секунды от неё на дистанцию отправилась Лиза. Тройку замкнула Тереза Воборникова.

Удивительный рывок

Если учитывать, насколько хорошо выглядела шведка, не было ощущения, что итальянка сможет догнать соперницу, однако случилось чудо. Виттоцци рванула в погоню и уже на отсечке 10,9 км вплотную приблизилась к Эберг.

Практически до финиша биатлонистки катили вместе, не предпринимая попыток оторваться. Днём ранее Ханна уже находилась в такой ситуации: в пасьюте ей удалось на финише разобраться с Жулией Симон. С учётом физической формы и имеющегося опыта преимущество явно было на стороне шведки.

Но Лиза снова удивила. Виттоцци с лёгкостью оторвалась от соперницы на заключительном подъёме перед стадионом. Не прилагая особых усилий, она укатила от шведки, как от стоячей, и выиграла эту гонку!

А ведь Лиза даже не была уверена, что сможет выйти на старт. Спортсменка мучилась от болей в животе перед гонкой. Так что победу точно можно назвать героической! Ну а Эберг в итоге осталась без «золотого» хет-трика, выиграв серебро. Тереза Воборникова взяла важную для себя бронзу.

«Глобус» без борьбы

Параллельно шла борьба и за последний «Малый хрустальный глобус». Перед стартом гонки в зачёте пасьютов лидировала Жулия Симон. У француженки был приличный отрыв от ближайшей преследовательницы – Лу Жанмонно. Спортсменок разделяли 45 очков. Чтобы остаться без трофея, Симон должна была оказаться вне топ-6. Но Жанмонно крайне нужна была победа.

И Жулия бежала так, будто хотела упустить «МХГ». Из-за двух штрафных кругов на третьем рубеже француженка выпала из группы лидеров. На заключительной стрельбе Симон добавила себе в пассив ещё один промах. В итоге она финишировала шестой.

Но вот Жанмонно не воспользовалась этим шансом. На втором рубеже Лу допустила два промаха и ещё один – на четвёртом. Помимо точности, у француженки хромал и ход: спортсменка довольно медленно передвигалась по дистанции. К финишу Жанмонно пришла только 15-й.

Симон в итоге забрала «Глобус». Она опередила Лизу Виттоцци на 59 очков.