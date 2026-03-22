Кубок мира по биатлону в сезоне-2025/2026: норвежец Ботн победил, Наврат — второй, Перро — третий

Ботн выиграл первую и последнюю гонку Кубке мира. Вот это сезон у норвежца!
Юлия Сидорова
Йохан-Олав Ботн
А Эрик Перро стал третьим и забрал все свои «Глобусы».

Первый за много-много лет сезон без однозначного лидера мужского Кубка мира подошёл к концу. Масс-старт в Хольменколлене по накалу страстей напомнил зрителям лыжный королевский марафон в этом же местечке.

Лидеры мирового биатлона показали столь же сочную борьбу!

Перро — новый лидер Кубка мира

Ещё до первой стрельбы спортсмены слегка растянулись по дистанции. Но тройка лидеров фактически определилась после первого рубежа, где свою уже обычную реактивную стрельбу продемонстрировал Эмильен Жаклен. Компанию французу составили новоиспечённый обладатель «Большого хрустального глобуса» Эрик Перро и олимпийский чемпион на этой дистанции Мартин Понсилуома.

Эмильен Жаклен

Фото: Mathias Bergeld/Zuma/ТАСС

Это трио создало даже небольшой отрыв от преследователей. Однако на втором рубеже спокоен и точен после борьбы на трассе оказался лишь Перро. Благодаря безукоризненной стрельбе к нему приблизился Стурла Легрейд, претендовавший на победный хет-трик в родном Хольменколлене.

Но уже на первой стойке не справились ни Перро, ни его ближайшие преследователи. Чисто отстрелялись лишь Йохан-Олав Ботн и Филипп Наврат. Ровно между ними со штрафного круга после промаха первым выстрелом и выскочил на дистанцию Эрик Перро.

Желания Перро почти полностью исполнились:
Эрик Перро хочет выиграть на Кубке мира все трофеи! Хоть кому-то в истории это удавалось?
Заслуженная победа Ботна

На финальную стойку биатлонисты пришли большой компанией. И здесь француз был точной копией Жаклена – отстрелялся так быстро, что соперники не успели выпустить из винтовки даже одного патрона. Правда, один промах вновь отправил француза на штрафной круг. А Ботн и Наврат, спокойно прошедшие рубеж на ноль, ушли в борьбу за победу, оставив позади и Перро, и Легрейда.

Немец до последнего пытался выдержать скорость Ботна, но не сдюжил. А Йохан-Олав впервые выиграл гонку на Кубке мира при родных трибунах и закольцевал сезон, ведь именно с его победы стартовал большой мировой биатлон в начале зимы.

Этот парень настрадался в сезоне… Как же он заслужил этот успех!

Ботн стал и олимпийским чемпионом:
Норвежец выиграл свою первую же гонку на Олимпиаде. Новое поколение звёзд уже здесь!
На финише Ботну стало плохо. Лыжи с него снимал Эрик Перро, финишировавший с бронзой в финальной гонке своего триумфального сезона. Несмотря на третье место, он выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов. На прощание принц-полукровка (теперь – король-полукровка), наполовину француз, наполовину норвежец, прокатился перед почти родными трибунами на бис. В завершение дня он же поднял над головой и «Малый», и «Большой хрустальный глобус».

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 15 км Масс-старт
22 марта 2026, воскресенье. 17:45 МСК
1
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
37:15.6
2
Филипп Наврат
Германия
+3.7
3
Эрик Перро
Франция
+13.7

Кстати, в зачёте 33+ победителями стали Ветле Кристиансен и Доротея Вирер. «Старички» надели на себя вязаные майки. Норвежец даже показал спектакль: вышел на награждение прихрамывая и держась за поясницу. Однако уже после увёз на спине с пьедестала легендарную итальянку, добавив веселья заключительной церемонии награждения в сезоне-2025/2026.

Большой биатлон в этом сезоне окончен! И, кажется, мы уже скучаем и ждём новой зимы. Надеемся, на Кубке мира будут и российские спортсмены.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону
