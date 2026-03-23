Триумф Франции, уход Вирер, шоу от Легрейда. Что впечатлило вас в биатлоне больше всего?

Как бы мы не любили биатлон, но в конце весны нам приходится с ним прощаться и подводить итоги долгой зимы. Вот и на этот раз нужно осмыслить всё то, что происходило в сезоне-2025/2026. Событий было достаточно: от самых приятных и до трагичных. Всё это мы переживали вместе.
Лиза вернулась!
В сезоне-2025/2026 болельщики Лизы Виттоцци куда чаще радовались, нежели расстраивались. Одна из самых красивых биатлонисток планеты вернулась после травмы спины. Да ещё как! Она выиграла 13 медалей, из которых самое драгоценное – золото пасьюта на Олимпиаде. Сезон итальянка закончила тоже мощно. Лиза не дала никому шансов на победу в масс-старте Хольменколлена.
Вирер попрощалась со спортом
21 февраля 2026 года последнюю гонку в своей карьере провела Доротея Вирер. Итальянка закончила с биатлоном красиво – на домашней трассе, на Олимпиаде-2026 и на глазах у тысяч болельщиков! Вирер за свою карьеру стала многократным призёром Игр, чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира. Поэтому её уход заметили не только в итальянской сборной, но и во всём мировом биатлоне. Второй такой уже не будет!
Титулованная немка ушла из спорта
Лыжи на гвоздь повесила лидер сборной Германии Франциска Пройс. После того как она взяла Кубок мира в сезоне-2024/2025, у спортсменки пошатнулось здоровье, из-за чего на Олимпиаде-2026 не удалось зажечь как следует. Но Франци уходит с гордо поднятой головой: она завоевала 70 наград на КМ и дважды стала чемпионкой мира, а на Играх зацепила две бронзы.
Смерть Сиверта Баккена
23 декабря 2025 года в итальянской Лавазе скоропостижно скончался норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен. Его тело было найдено в гостиничном номере. Известно, что в момент смерти 27-летний биатлонист находился в гипоксической маске. Официальные выводы о причинах случившегося пока не называются. Сиверта похоронили в родном Лиллехаммере, а на прощание с ним прилетели коллеги по сборной. Это трагическое событие отразилось в душах всего биатлонного мира.
Победная серия Легрейда
Наследник славного прошлого норвежского биатлона Стурла Легрейд выдал умопомрачительный февраль на Олимпиаде и марте на Кубке мира – 2025/2026. Во всех гонках он был в призах! Медальная серия спортсмена продлилась 13 гонок, из которых выиграл семь подряд. Благодаря данному успеху Легрейду удалось закончить сезон на второй позиции в общем зачёте.
Драма Джакомеля
Томмазо Джакомель в первой половине Кубка мира – 2025/2026 вёл борьбу за победу в общем зачёте. В какой-то момент итальянский спортсмен даже возглавил тотал. До ОИ-2026 он выиграл шесть гонок, а на главном старте в карьере просто потух, ведь, кроме серебра в смешанной эстафете, ему нечем похвастаться. А совсем грустно стало после олимпийского масс-старта: там Томми сошёл с дистанции из-за внезапной боли в груди. Позднее ему провели операцию на сердце. Сезон он так и не продолжил.
Сенсация из Болгарии
Сезон не обошёлся без сенсации! На Олимпийских играх – 2026 в Италии зажгла малоизвестная спортсменка. Лора Христова из Болгарии выиграла бронзовую медаль в индивидуальной гонке. Она не допустила ни одного промаха и поставила на уши весь спортивный мир. В Антхольце Христова вышла на пик своей формы и в последующих гонках также была среди лидеров. Кстати, её готовил к Играм хорошо знакомый россиянам Вольфганг Пихлер.
Коронация Перро
Французский талант Эрик Перро впервые в своей карьере стал победителем общего зачёта Кубка мира. В прошлом сезоне он остановился на третьей позиции, но уже сейчас с внушительным преимуществом добыл «Большой хрустальный глобус». А вместе с тем 24-летний спортсмен стал и обладателем «Малых глобусов» за индивидуальные гонки, пасьюты и масс-старты. Не сезон, а сказка!
Заслуженный трофей Лу
Лидер женской сборной Франции второй сезон подряд штурмовала вершину на Кубке мира. Но если год назад Франциска Пройс помешала ей взять «БХГ», то теперь рядом с француженкой не оказалось ни одной соперницы, которая могла бы испортить праздник. Лу стала сильнейшей в мире, а на пути к этому статусу добыла 13 медалей КМ и ещё четыре – на Олимпиаде.
Триумф Франции на Олимпиаде
Французские биатлонисты внесли самый ощутимый вклад в медальную копилку своей страны на Олимпиаде-2026. Мужчины и женщины из этой страны взяли шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые награды. Это вдвое больше, чем в Пекине-2022. Олимпийскими чемпионами стали Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Фабьен Клод, Осеан Мишлон, Жулия Симон, Лу Жанмонно и Камиль Бене.
Взлёт Суви Минккинен
Наследница Кайсы Мякяряйнен в этом сезоне застолбила за собой место в когорте сильнейших. Суви выиграла семь медалей и одержала первую победу в карьере на взрослом уровне. Это случилось в спринте на первом этапе КМ в Эстерсунде (Швеция). В общем зачёте по итогам сезона Суви Минккинен расположилась на пятой позиции. Достойный результат.
Мощная заявка от Ботна
Норвежский спортсмен Йохан-Олав Ботн неожиданно здорово начал сезон-2025/2026. Весь декабрь он был лидером общего зачёта, а на этапе в Эстерсунде выиграл четыре из четырёх возможных медалей. Затем в январе норвежец восстанавливался после болезни и ухода друга Сиверта Баккена. Но ему всё же удалось поставить красивую точку – Йохан-Олав победил в последней гонке сезона. В тотале он занял итоговое третье место.
Крупный трансфер
48-летний специалист французский Зигфрид Мазе прекратил сотрудничество со сборной Норвегии. Он сообщил, что в новом сезоне будет опять работать с Францией, стан которой покинул ещё в 2016 году. В сезоне-2025/2026 подопечные Мазе завоевали 39 наград, среди которых 17 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых. А уж сколько медалей норвежцы взяли за все годы работы Мазе в сборной – уже и не пересчитать!
Исторический успех
Кто бы мог подумать, но Кубок наций у женщин в сезоне-2025/2026 забрала не Франция, а Швеция! Эберг и компания опередили француженок в малом зачёте всего на 36 очков! И добыли первый в истории своей страны Кубок наций. За сезон скандинавки побывали на подиуме 23 раза.
Откровение Легрейда
Самым упоминаемым биатлонистом на Олимпиаде был Стурла Легрейд. Он не просто добыл четыре медали, но и сделал откровенное признание на весь мир в беседе с журналистами. Норвежец заявил, что изменил своей возлюбленной, а та его не простила. Уже через некоторое время Стурла извинился перед девушкой за то, что та оказалась в центре внимания мировой прессы.
Америка взошла на подиум
Удачный сезон был для сборной США. «Звёздно-полосатые» биатлонисты впервые в своей истории попали в призы смешанной эстафеты – они выиграли бронзовые медали на этапе Кубка мира в Отепя (Эстония). Американцы использовали 14 дополнительных патронов и уступили победителям из Швеции 34,6 секунды. Та бронза для них также стала первой за последние пять лет в командных видах. Немалая заслуга в этом лидера сборной Кэмпбелла Райта!