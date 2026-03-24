В российском биатлоне будет ещё одна семья. А кто из спортсменов уже составляет пары?

Весна – время любви и выражения самых сокровенных чувств. И здорово, что весной из года в год в биатлоне образовываются семейные союзы!

Ещё бы! Стреляющие лыжники практически круглый год находятся в разъездах и нет-нет, но порой обращают внимание друг на друга.

В 2026-м фиксируем новую любовную историю!

«Выхожу за самого сильного мужчину»

Самая горячая новость финала сезона – Кирилл Бажин сделал предложение руки и сердца Виктории Сливко! Тюменская спортсменка сообщила об этом во время чемпионата России – 2026. И показала на камеры своё кольцо.

Кирилл Бажин сделал предложение Виктории Сливко Фото: Кадр из трансляции

– Правду пишут мировые таблоиды, что вы выходите замуж?

– Если они пишут, значит, что‑то знают. Видимо, да, выхожу. За самого сильного, красивого мужчину биатлона. Свадьба в процессе, обдумываем. Обязательно вы узнаете обо всём. Не оставим болельщиков без уведомления.

– Вы сразу сказали «да» без каких‑то условий?

– Конечно, да! – приводит слова Сливко «Матч ТВ».

То, что ребята встречаются, стало известно совсем недавно – в День всех влюблённых, 14 февраля. Кирилл и Виктория объявили об этом сами.

Счастье любит тишину

Ярких пар в российском биатлоне хватает! Пожалуй, самая известная из них – Анастасия и Карим Халили. Они оба представляют Московскую область.

Анастасия и Карим Халили Фото: РИА Новости

Карим и Анастасия стали мужем и женой 1 августа 2024 года, но сообщили об этом миру только через две недели. Свадебное торжество прошло в кругу друзей и близких. Известно, что от наплыва чувств растрогался Даниил Серохвостов!

«Мы радовались первым дням родительства»

Радуют глаз фанатов Василий и Анастасия Томшины. Биатлонисты зарегистрировали брак ещё в октябре 2022 года, но из-за грядущего тогда соревновательного сезона отложили торжественную часть на весну. Уже в апреле 2023-го в пригороде Екатеринбурге прошла и их свадьба. Она состоялась между последними стартами сезона-2022/2023 и началом майских сборов.

А в мае прошлого года на свет у Томшиных появилась дочка.

Василий Томшин с дочерью Фото: Из личного архива

«Мы радовались первым дням родительства, хотели побыть втроём и насладиться эмоциями друг друга, привыкнуть, никуда не спешить, такие редкие моменты, которые никогда не повторятся. Теперь хочется поделиться и с вами. Вера долго выбирала дату и остановилась на позавчерашнем дне. Теперь у нас новый праздник в семье», – писала Батманова в соцсетях.

Есть в нашем биатлоне и ещё одна яркая пара, которая о своих взаимоотношениях пока открыто не заявляла, но все вокруг уже знают, что ребята вместе. Это Даниил Серохвостов и Виктория Метеля.

Перед началом сезона-2025/2026 Серохвостов перешёл в сборную Югры, где уже была Метеля. Многие сочли, что спортсмена привлёк и личный мотив.

Появятся ли новые семьи в российском биатлоне? Покажет время. А пока мы пожелаем всем тем, кто уже в браке, долгой и крепкой любви.