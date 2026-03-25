Снег в России закончился, биатлона не будет! Внезапные итоги Кубка Содружества – 2025/2026

24 марта неожиданно для всех поклонников биатлона СБР заявил, что заключительный этап Кубка Содружества – 2025/2026 в Мурманске не состоится из-за погодных условий. Шесть гонок, а это спринты, масс-старты и командные спринты у мужчин и женщин, отменены. В северном российском городе необычайно тепло для конца марта, и состояние снега уже не позволяет провести соревнования. А переносить куда-то ещё – бессмысленно.

Но в тех 30 гонках, которые уже прошли, борьба кипела нешуточная. Да, тем, кто не сказал последнего слова, должно быть очень обидно. Однако подвести полноценные итоги Кубка Содружества – 2025/2026 всё же можно.

Драма Шевченко

Пожалуй, самое интересное происходило в женском зачёте. Там за главный трофей бились Кристина Резцова и Наталия Шевченко.

За сезон Кристина выиграла девять медалей, причём на последнем этапе в Сочи попала на подиум во всех четырёх гонках. Столько же – девять наград – было добыто Наталией.

И в итоге судьбу главного трофея решило одно очко! Одно! Кристина Резцова заработала 1257 баллов, а Наталия Шевченко – 1256. Представляете, как обидно сейчас Наталии из-за отмены этапа в Мурманске?

Общий зачёт Кубка Содружества – 2025/2026. Женщины:



5. Анна Сола ( Беларусь) – 1069. 1. Кристина Резцова (Россия) – 1257 очков2. Наталия Шевченко (Россия) – 12563. Виктория Сливко (Россия) – 11514. Динара Смольская ( Беларусь) – 10735. Анна Сола ( Беларусь) – 1069.

Но Резцова лидировала не только в общем зачёте! Она шла первой в малом зачёте масс-стартов. Там россиянка за три гонки набрала 342 очка, поскольку каждый раз поднималась на подиум, собрав полный комплект наград.

Небольшое утешение есть и у Шевченко: она опередила главную соперницу в спринтах и гонках преследования.

Кто и сколько очков набрал в малых зачётах? Наталия Шевченко победила в зачёте пасьютов и спринтерских гонок на Кубке Содружества

Латыпов вернул себе корону

У мужчин тоже было неспокойно на протяжении всех состоявшихся этапов. Сильнейшим стал Эдуард Латыпов. Тот самый, который завоевал первый в истории трофей Кубка Содружества в сезоне-2022/2023.

Теперь пришло время возвращать главный приз себе и вообще в Россию! На этот раз Эдуард выиграл два золота, серебро и три бронзы. В общем зачёте он набрал 1206 очков.

Всего на 18 очков от него отстал представитель Беларуси Антон Смольский. Впервые с 2024 года он не заберёт «Большой хрустальный глобус» в Минск, ведь до этого Антон два сезона подряд занимал первое место.

Кирилл Бажин тоже мог вписать своё имя в историю, ведь перед Мурманском он отставал от лидера на 28 очков. Но не судьба.

Латыпов обязательно получит «Малый глобус» за спринтерские гонки, в которых он взял два золота. Смольский был сильнейшим в гонках преследования, Бажин — в масс-стартах.

Новое поколение уже здесь!

Однако не только лидеры были на слуху. Мы познакомились и с новыми героями!

Одной из звёзд турнира стала Инна Терещенко, которая неожиданно для всех дважды подряд попала на подиум на третьем этапе в Чайковском. Спортсменка из Алтайского края была второй в спринте и пасьюте, а в тота́ле заняла восьмую строчку.

Инна Терещенко Фото: РИА Новости

Наступала на пятки лидерам и Маргарита Болдырева. Россиянка сенсационно выиграла спринт на соревнованиях в Раубичах. С одним промахом она привезла Томшиной и Халили 21,2 секунды.

Кто знает, возможно на финале в Мурманске случилась бы ещё одна сенсация. Но спортсмены уже разобрали чемоданы. Впрочем, всё, что ни делается, – всё к лучшему! Лидерам сборной России сейчас нужно отдохнуть, ведь мы верим, что в следующем сезоне они получат свой шанс на Кубке мира.