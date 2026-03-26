Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Бажин стал победителем суперпасьюта на чемпионате России – 2026 в Увате, Халили – второй, Вагин – третий

Бажин не оставил соперникам ни шанса в суперпасьюте. Он летел к победе на крыльях любви!
Юлия Сидорова
Комментарии
Корнева снова помотало на стрельбе, а Вагин дождался своего шанса.

Сегодня, 26 марта, в Увате в рамках чемпионата России по биатлону состоялся суперпасьют – гонка, которую, кажется, бегают только в нашей стране. Но и у нас она настолько редкая, что биатлонисты, по собственному признанию, изучают правила прямо перед стартом.

Если коротко, то суперпасьют – это комбинация двух дисциплин. В квалификации все заявленные спортсмены бегут укороченный спринт. Через полтора часа лучшие 45 из них выходят на гонку преследования.

Непобедимый Бажин

Борьба за лидерство развернулась ещё во время спринта. На этом этапе Александр Корнев претендовал на лидерство, но уступил 10 секунд более быстрому Кириллу Бажину. Третье время показал Карим Халили – единственный спортсмен из топ-8, допустивший промах в спринте. Спортсмену из Московской области предстояло сократить 22-секундное отставание от лидеров.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Уват
Мужчины. Суперпасьют 4.5 км. Квалификация
26 марта 2026, четверг. 10:00 МСК
Окончено

Сам пасьют начался с рывка Бажина, отрывавшегося от остальных всё дальше после рубежей. Ещё бы – ведь на финише спортсмена ждала невеста! На первой лёжке он был точен, в отличие от Корнева, который допустил промах и прошёл сокращённый штрафной круг. Благодаря чистой стрельбе в тройку лидеров неожиданно залетел Максим Цветков, начавший пасьют седьмым.

Бажина несли крылья любви?
В российском биатлоне будет ещё одна семья. А кто из спортсменов уже составляет пары?
Корнева помотало

На втором рубеже Бажин промахнулся, но сохранил лидерство. Тем временем Корнев практически лишил себя шансов на медали, трижды выстрелив мимо цели. Однако уже на стойке спортсмен из Удмуртии был точен и вновь вернулся в тройку. Правда, ненадолго. На финальной стойке Александр промазал дважды и финишировал только седьмым.

Бажин тоже не был идеален, но ему хватило запаса времени, чтобы стать первым и победно указать на свой номер на майке. Вторым финишировал Карим Халили. Бронзу выиграл Алексей Вагин, который всю гонку околачивался возле тройки призёров и под её завершение воспользовался шансом, подаренным соперниками.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Уват
Мужчины. Суперпасьют 7.5 км. Финал
26 марта 2026, четверг. 12:00 МСК
Окончено
1
Кирилл Бажин
Свердловская область
21:03.4
2
Саид Каримулла Халили
Московская область
+15.7
3
Алексей Вагин
ХМАО-Югра
+22.4

У биатлонистов есть один день на отдых. А уже в субботу мужчины выйдут на старт биатлонного 40-километрового марафона. Ещё одна диковинка, которую можно встретить только в нашей стране!

Внезапно!
Снег в России закончился, биатлона не будет! Внезапные итоги Кубка Содружества — 2025/2026
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android