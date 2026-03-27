Сразу две семьи добыли медали чемпионата России по биатлону. Вот это командная работа!

На чемпионате России прошёл один из самых необычных стартов – суперпасьют.

Накануне гонку бежали мужчины, теперь настала очередь женщин. Впечатляющую победу одержала Анастасия Халили. С двумя промахами она обошла более точных соперниц. Это явно порадовало супруга спортсменки Карима Халили, который в своём суперпасьюте стал вторым. Но это был не единственный семейный подиум!

Мощный прорыв

Суперпасьют проводится на чемпионате России впервые. Это неолимпийский вид, который, по сути, соединяет в себе сразу две гонки. Сначала биатлонисты бегут укороченный спринт в квалификации, а потом по его результатам соревнуются в укороченном же пасьюте.

По итогам квалификации лучшей у женщин стала Екатерина Мошкова. Неожиданно в топ-3 оказались Ирина Казакевич и Инна Терещенко. А вот лидеры, от которых все ждали ярких результатов, выступили значительно хуже. Виктория Сливко только пятая (+11,0), Анастасия Халили – седьмая (+13,4), Наталия Шевченко – 11-я (+20,6), Анастасия Томшина – 16-я (+32,3), а Кристина Резцова – 21-я (+50,7).

Но это вовсе не значило, что топ-биатлонистки останутся без медалей. Суперпасьют – гонка, в которой всё может перевернуться очень быстро. Всего за 6 км в финале девушкам предстояло пройти четыре рубежа, а значит, залогом победы могли быть лишь точная стрельба и быстрый ход.

Собственно, всё это и продемонстрировала Халили. Конечно, стрельба Анастасии не была идеальной: она допустила два промаха на первых рубежах. К счастью, её соперницы тоже ошибались, поэтому подмосковной спортсменке удавалось пробраться к лидерам. После заключительного рубежа Халили вышла первой с преимуществом в 20 секунд! И это в гонке на 6 км!

Анастасия Халили Фото: РИА Новости

Разумеется, никто не смог ей помешать одержать победу. Анастасия вырвала золото, стала чемпионкой России и чуть не расплакалась на финише.

«Довольна собой сегодня. Честно, даже перед гонкой думала, выходить на финал или нет — не очень хорошо себя чувствую. Рада, что сегодня получилось сэкономить силы на последнем круге. Надеюсь, на марафоне смогу получить удовольствие», – призналась Халили в эфире «Матч ТВ».

Семейный успех

Второе место в суперпасьюте заняла Анастасия Томшина. Она как раз таки пробилась в топ из низов благодаря идеальной стрельбе и неплохому ходу. На последнем круге сахалинская спортсменка даже отыграла у Халили 11,3 секунды!

Тройку призёров замкнула Виктория Сливко. У неё не всё прекрасно было и со стрельбой (два промаха), и с ходом. Несмотря на это, ей удалось довольно уверенно разобраться с соперницами. На финише в крутой борьбе Сливко оказалась сильнее Екатерины Сухановой и Елизаветы Бурундуковой. У каждой Виктория выиграла буквально десятые доли секунды.

Виктория Сливко Фото: РИА Новости

«Была борьба за медали, я не думала ни про какие «уступать». Боролась до последнего и знала, что если сяду на спуск первой, то 100% буду в тройке», – пояснила Сливко.

Кажется, таким результатом точно может быть доволен жених Сливко Кирилл Бажин. Днём ранее он стал чемпионом России в суперпасьюте. Отличная командная работа! Так и получилось, что в одинаковых гонках на подиуме оказались сразу по два представителя семейных пар: оба Халили и Бажин со Сливко. В данном случае Томшиной не повезло: её муж Василий вообще не бежал суперпасьют.

Заключительными гонками чемпионата России станут марафоны. Они пройдут в Увате 28 и 29 марта.