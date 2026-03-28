Самая адская гонка в российском биатлоне не напугала Халили. Карим – просто мощь!

Сезон-2025/2026 для российских биатлонистов официально завершён. Последняя гонка состоялась в субботу, 28 марта. На стадионе в Увате прошёл мужской марафон на 40 км, в котором самым смелым нужно было преодолеть сразу восемь огневых рубежей и 10 кругов.

Эту игру на адском уровне сложности до конца прошли только два человека: Карим Халили и Кирилл Бажин.

Битва двух богатырей

Халили поначалу был в роли догоняющего из-за ошибки на первом огневом. Однако лидер сборной отыграл отставание и к четвёртому рубежу вплотную приблизился к Бажину, когда последний допустил ошибку на лёжке.

И с тех пор Кирилл с Каримом были неразлучны: они вместе преодолевали круг за кругом, закрывая все мишени. Отставание ближайших конкурентов было минутным, поэтому главные герои дня шли в размеренном темпе. Болельщикам было заметно, что Халили не спешил выходить вперёд, то и дело пропуская визави. Карим берёг силы на концовку.

На седьмом огневом рубеже Халили чуть раньше Бажина закрыл все мишени. В этот момент у новоиспечённого жениха оставался один чёрный «глазок», и Кирилл дрогнул, так и не закрыв его! Теперь свердловчанин проигрывал 15 секунд. Но за круг оно выросло до 20 – силы у Бажина были на исходе.

Однако настоящий марафон начался на восьмой стрельбе. Там Халили не выдержал и допустил сразу три промаха. Прибывший на коврик следом Бажин ошибся один раз и уехал в гонку вслед за соперником. Теперь их разделяло всего 7,5 секунды. Самые тяжёлые километры дистанции были ещё впереди!

Кирилл выложился по полной, догнал лидера, однако за 700 метров до конца гонки не смог ответить на его ускорение. Карим убежал на подьёме к золоту и во второй раз подряд в своей карьере выиграл марафон на 40 км.

Бажин остался на втором месте. А в разборке за бронзовую награду всех поразил своей прытью Роман Ерёмин. Представитель Новосибирской области за последний круг отыграл больше 30 секунд! Казалось, ещё чуть-чуть – и он вмешается в разборки фаворитов! Но дистанция всё-таки закончилась.

В топ-6 также вошли Иван Колотов, Александр Корнев и Александр Поварницын. Эти биатлонисты допустили слишком много ошибок, чтобы рассчитывать на награды. Однако могут гордиться тем, что справились с этим испытанием.

В воскресенье, 29 марта, свою версию марафона пробегут женщины. Им нужно преодолеть 30 км. Это будет последняя гонка сезона.