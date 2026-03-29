Халили совершила невозможное и выгрызла золото марафона. Роскошный финал сезона!

Анастасия промахнулась восемь раз, проигрывала соперницам, но решила вопрос на последнем круге.

На трибунах становится тише… Биатлонный сезон-2025/2026 официально завершился. Точка была поставлена в женском марафоне на последнем этапе чемпионата России – 2026, проходившем в Увате.

Это была не просто гонка, а борьба за выживание. Анастасии Халили – низкий поклон!

Биатлонистка, представляющая Московскую область, – главная героиня соревнований. Она показала всем, что такое сила духа и борьба за каждый метр дистанции. В марафоне на 30 км Анастасия ошиблась восемь (!) раз, каждый раз проигрывая соперницам и догоняя их.

После заключительной стрельбы, на которой Настя промахнулась в восьмой раз, её отставание было 13,5 секунды.

Впереди шли более меткие Виктория Сливко и Анастасия Томшина, но они уж точно не представляли, что будут решать судьбу золота между собой.

К отсечке 28,2 км преимущество лидеров сократилось до пяти секунд. Халили видела Томшину со Сливко и чувствовала их дыхание, а они – её. Анастасия догнала девушек из Тюменской и Сахалинской областей на спуске за считаные секунды. Затем она зашла в подъём первой и убежала от них. В тот момент спортсменку поддерживал супруг Карим Халили. И это их семейный успех — второе золото за два дня уезжает к ним домой.

Здорово закончила сезон Анастасия Томшина. В марафоне ей удалось заехать на второе место. Пять промахов представительницу Сахалинской области не напугали!

А вот Виктория Сливко стала лишь третьей. С тремя промахами она ногами была куда слабее.

Четвёртое место у Анастасии Шевченко, которая первую половину дистанции провела бодрее, чем концовку.

На этом всё — биатлон берёт паузу. В сборной России и в регионах грядут перестановки. А нам, любителям этого вида спорта, сейчас нужно отдохнуть, чтобы в следующем сезоне переживать эти биатлонные страсти с новыми силами!

До скорых встреч!