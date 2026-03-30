Суд с IBU, камбэк Томшиной, победы Халили. Какое событие в нашем биатлоне – самое громкое?

Вслед за международным сезоном завершился и российский. А значит, пора подводить его итоги. Начиная аж с сентября 2025-го было проведено 86 гонок на Кубке России, Кубке Содружества, летнем и зимнем чемпионатах страны, а также на Кубке МЛКБ. Улыбки, слёзы, печаль, радость и усталость – все эти эмоции можно было считать с лиц наших героев – биатлонистов.
Событий, заслуживших ваше внимание в сезоне-2025/2026, было достаточно, но какое из них должно стать №1? Решать вам! «Чемпионат» предлагает вам принять участие в голосовании.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Моменты распределяются в соответствии с голосами в онлайн-режиме.
Фантастический сезон Халили
Стабильность – признак не только мастерства, но и уверенности в себе. Именно этими качествами наделён однозначный лидер мужской сборной Карим Халили. Призёр Олимпиады-2022 попал на подиум в 26 из 40 гонок, в которых принимал участие. Он и взял «Большой хрустальный глобус» Кубка России. Если бы Карима допустили до международных стартов, он бы и там дал огня!
Возвращение года
Звезда 2024 года Анастасия Томшина наконец вернулась в строй после родов — и сезон-2025/2026 она завершила мощно! Во-первых, Анастасия победила в масс-старте на ЧР-2026, а во-вторых, на том же турнире стала второй в марафоне на 30 км. В следующий сезон Томшина входит полной надежд на попадание в основу сборной. Такой потенциал нужно реализовывать!
Даёшь молодёжь!
Сезон-2025/2026 запомнится мощными заявками от молодых биатлонистов. На Кубке Содружества зажгла Инна Терещенко (Алтайский край), которая на третьем этапе в Чайковском была второй в спринте и пасьюте, а в тота́ле заняла восьмую строчку. Заявила о себе и Маргарита Болдырева, выигравшая спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах. А как же хорош был Ярослав Конкин, ставший первым в масс-старте на Кубке России в Дёмине. Лидеры сборной оказались не у дел! Может, Ярослав скоро сам будет лидером?
Шевченко продолжает побеждать
Подопечная Михаила Шашилова Наталия Шевченко вновь забрала «Большой хрустальный глобус» Кубка России. Во второй раз за карьеру! В итоговой версии тота́ла в её активе 521 очко. За эту зиму Наталия одержала четыре победы, дважды стала серебряным призёром и один раз – бронзовым. Ниже седьмого места Шевченко не опускалась ни в одной гонке!
В биатлон снова пришла любовь
Одно из самых ярких и неожиданных событий сезона – раскрытие отношений между Кириллом Бажиным и Викторией Сливко. То, что ребята встречаются, стало известно в День всех влюблённых. Кирилл и Виктория объявили об этом сами, а после биатлонист сделал предложение руки и сердца лидеру сборной России. Затем она рассказала об этом всему миру во время чемпионата России – 2026. Виктория показала на камеру своё кольцо, прямо как Арина Соболенко.
Всем встать! Суд идёт
Российских биатлонистов всё ещё не вернули на международную арену. Именно по этой причине Союз биатлонистов России начал судиться с Международным союзом биатлонистов. Команда Майгурова подала иск в Спортивный арбитражный суд и надеется, что инстанция в Лозанне обяжет Олле Далина и его организацию допустить россиян до международных стартов. Это событие в процессе, однако сам факт выяснения отношений — впечатляет. Нас не ждут, но мы всё равно прорываемся.
Цена золота – 0,4 секунды
В начале 2026 года в Удмуртии в 56-й раз прошла «Ижевская винтовка». На ней стреляющие лыжницы бежали индивидуальную гонку. Кто бы мог подумать, что в итоговом протоколе дистанции на 20 км победителя и серебряного призёра разделит 0,4 секунды. Такую захватывающую борьбу зрителям подарили Наталия Шевченко и Виктория Сливко. Свердловчанка шла по результату соперницы из Тюмени и на последнем круге проигрывала ей 12 секунд, однако нашла в себе силы прибавить и отыграть ровно то время, которое было нужно для победы. Не гонка, а настоящая спортивная сказка!
Неожиданный уход Каминского
Опытный специалист Юрий Каминский неожиданно завершил сотрудничество с мужской сборной России. Он занимал эту должность с мая 2020 года. До этого Каминский трудился в российской сборной по лыжным гонкам, а также возглавлял национальную команду Казахстана. Юрий Михайлович не стал называть точных причин, отказавшись «ворошить грязное бельё».
Болезнь Серохвостова и Метели
Одна из самых ярких пар в нашем биатлоне – Виктория Метеля и Даниил Серохвостов – здорово начала сезон-2025/2026, но так и не добегала до его конца. Всё дело в мононуклеозе, которым ребята заболели. О том, что сезон для них завершён досрочно, стало известно в феврале 2026-го. Виктории до этого момента удалось одержать пять побед в зимнем сезоне, а Даниилу – четыре. Но теперь им нужно заняться собственным организмом, чтобы к будущей зиме быть во всеоружии. Желаем биатлонистам скорейшего выздоровления!
На финал не хватило снега
Заключительный этап Кубка Содружества — 2025/2026 не состоялся! Всему виной оттепель, которая наступила в Мурманске и не позволила российским и белорусским сборным красиво закрыть спортивный год. Из-за вмешательства природы мир так и не узнал победителей в спринтах, масс-стартах и командных спринтах у мужчин и женщин. «БХГ» турнира вручили Кристине Резцовой, которая на одно очко опередила Наталию Шевченко, и Эдуарду Латыпову.
Не туда стреляете!
15 марта на чемпионате России – 2026 произошло сразу несколько казусов. Анастасия Шевченко во время пасьюта перепутала установку и палила по мишени Анастасии Томшиной, которая, в свою очередь, должна была позвать на помощь судей, но не разобралась в том, что ей нужно делать. В результате Шевченко оштрафовали на 10 минут, а Томшину – на шесть. В тот же день начудил и Савелий Коновалов. Он также отработал по чужим мишеням, не закрыв ни одной из своих. За это он отправился на пять штрафных кругов.