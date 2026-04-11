Биатлон Статьи

Интервью со Светланой Слепцовой об итогах сезона-2025/2026 в мировом и российском биатлоне и Олимпиады в Милане

«Сердце сжалось. Настолько было неприятно». Слепцова — о мировом и российском биатлоне
Татьяна Постникова
Олимпийская чемпионка из России съездила в Италию на Игры-2026. Что она там увидела?

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова после завершения карьеры остаётся внутри биатлона. В сезоне-2025/2026 биатлонистка попробовала себя в роли эксперта прямого эфира и даже съездила на Олимпийские игры.

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Светлана рассказала, какие эмоции у неё остались от Игр-2026 в Милане, подвела итоги сезона на Кубке мира и оценила уровень российского биатлона.

«Сердце сжалось, когда передавали медали Ванкувера и Сочи!»

– Светлана, вы в этом году съездили на Олимпиаду в Италию, теперь в роли телевизионного эксперта. Какие ощущения?
– Самые классные и незабываемые! Очень здорово вернуться туда, где ты выступал, занимал призовые места. Ну и вообще Антхольц всегда был моим любимым местом, там очень красиво. В последний раз была там в 2020-м.
Удалось получить первый опыт в качестве эксперта. Скажу, что было непросто всё время работать в прямом эфире, но это тоже опыт. Как получилось, так и получилось (смеётся).

Светлана Слепцова

Фото: РИА Новости

– Вы смотрели соревнования на месте. Были ли спортсмены, которые вас по-настоящему удивили или, наоборот, разочаровали?
– Самое большое разочарование – Франциска Пройс. Она в прошлом году была лидером, выиграла Кубок мира. Но этот сезон у неё немножко не задался. Я всё-таки думала, что она возьмёт личную медаль на Олимпийских играх, так как она завершает карьеру.

Все знают, что я болею только за Жулию Симон. В принципе, остальные мне даже неинтересны были (смеётся). Я не удивлена, а поражена её духом и психологической силой. Сезон для неё начался не очень хорошо. Да, у неё были проблемы с командой, но она смогла выстоять, вытерпеть. Сразу говорила: «Давайте дождёмся Олимпиады». Ну и там она всё показала. Вообще, рада успехам всей французской сборной, они невероятно готовы. Какая-то невероятная у них собралась команда.

– Видела в социальных сетях, что вам удалось пообщаться с Жулией.
– Да, буквально две минуты, потому что, когда проходили гонки, мешать не хотелось. Я сама была спортсменкой, знаю, что это такое. Из Ханты-Мансийска привезла ей сувениры. Когда всё закончилось, спортсмены выдохнули, мы её выловили. Я подарила ей сувениры, она расписалась, мы сфоткались. Я выполнила на этой Олимпиаде то, что хотела (смеётся).

– А с кем-то ещё общались?
– Удалось пообщаться только с Симоном Фуркадом, но и то буквально две-три минуты. Но видела практически всех, с Доротеей поздоровались.

Вы знаете, во-первых, мы приезжали задолго до старта и выходили с арены, когда все заканчивали, поэтому сил с кем-то общаться не было. Да и просто неохота было к кому-то лезть. Понимала, что для спортсменов Олимпийские игры очень важны, что все они на этом сосредоточены.

– Знаю, что братья Бё там были.
– Мы с ними не увиделись, не получилось (улыбается). Но зато с Дашей Домрачевой очень хорошо пообщались, с её мужем Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Вместе ехали на стадион. Он спросил про то, как у меня дела, где живу, чем занимается сын. Говорю: «Живу в Ханты-Мансийске». Он говорит: «Боже мой! Зачем ты там живёшь?» (Смеётся.) Отвечаю: «А почему нет? Всё хорошо». В общем, мило побеседовали.

– Во время Олимпиады-2026 прогремела церемония перераспределения медалей за 2010 и 2014 годы. С какими эмоциями на это смотрели?
– Я знала, что будут награждать Мартена Фуркада, потому что он об этом где-то на своей странице в социальных сетях писал, но не обратила внимания. У нас между гонками был перерыв, мы вышли взять кофе, а в этот момент объявляли эту церемонию. Сердце сжалось, настолько было неприятно, когда передавали медали Ванкувера и Сочи! А они все стоят на пьедестале радостные. Стало интересно, как это всё ощущается на пьедестале. Но я даже не стала смотреть. Понимаю, что как есть, так есть, ничего не изменить. Мы с Машей Байдиной, с которой вместе работали, взяли кофе и ушли, чтобы этого не видеть.

«К следующей Олимпиаде мы 100% вернёмся с флагом и гимном»

– Наши биатлонисты пока не соревнуются на международных стартах. Верите, что этот допуск скоро состоится, чтобы мы хотя бы к следующей Олимпиаде вернулись?
– Конечно, к следующей Олимпиаде мы 100% вернёмся, будем выступать с флагом и гимном. Я вообще думаю, что в новом сезоне биатлонистов могут так же, как и лыжников, допустить – два-три человека. Очень бы этого хотела, не знаю, будет так или нет.

– Болельщики шутят, что биатлонистов и легкоатлетов допустят в самую последнюю очередь, когда уже всем-всем дадут зелёный свет.
– Не знаю, почему так относятся к нашим федерациям. Недавно слышала, что вроде лёгкой атлетике дали какой-то допуск. Это уже шаг вперёд. Но, наверное, да, биатлонистов вообще, может быть, самых последних допустят.

Хотя скоро выборы президента IBU, может всё поменяться, не будет каких-нибудь русофобов. Посмотрим, я бы очень хотела, чтобы наших спортсменов допустили. Мне очень жаль и больно смотреть, как они соревнуются в России. Вообще не понимаю, как они находят мотивацию бегать уже четыре года. Просто рушатся их спортивные судьбы. Кто-то уже мог стать олимпийским чемпионом или чемпионом мира. На всё это очень больно смотреть. Пускай даже под нейтральным флагом, но бегают на Кубке мира.

– Как думаете, если бы нас прямо сейчас вернули, кто-то из ребят мог быть в топ-10 или в «цветах»?
– Поначалу нужно будет адаптироваться, всё-таки четыре года – это не четыре дня. Когда ты пропускаешь не один Кубок мира, тебе очень сложно вернуться на какие-то позиции. Думаю, адаптация займёт какое-то время – это 100%. Они приедут и не начнут сразу выигрывать. Сами всё это понимают, оценивают обстановку. Адаптируются. Но топ-15 под силам нашей команде.

«Я была в шоке, когда Кузьмина сказала, что возвращается в спорт»

– На Олимпиаде выступала Анастасия Кузьмина. Ей 41, вы – младше. Как относитесь к её желанию выступать в таком возрасте?
– Меня это не то что удивляет, я была в шоке, когда она сказала, что возвращается и ещё поедет на Олимпиаду. Сколько в ней сил, энергии! Просто невозможно! Мы с ней виделись на Олимпиаде, немножко поговорили. Но у неё же была цель – пробежать с сыном на Играх. К сожалению, не получилось. У неё была такая мотивация, а у меня её нет (смеётся).

– То есть вы не можете себе представить, что вернётесь?
– Нет, вообще нет! Когда поняла, что через неделю завершу карьеру, выдохнула: «Господи! Я больше сюда не вернусь» (смеётся).

– Лидеры мирового биатлона – Перро и Жанмонно. Как думаете, смогут ли они стать гегемонами или дальше будет серьёзная конкуренция?
– У женщин конкуренция больше, чем у мужчин, где есть конкретный лидер – Эрик Перро. Но тоже непонятно: если бы у Джакомеля не случились проблемы с сердцем, может быть, он и составил бы Эрику конкуренцию. В этом году Стурла конкретно готовился к Олимпиаде, ему не нужен был Кубок мира, поэтому на следующий год будет более серьёзная конкуренция.

А у девчонок Лу Жанмонно и правда очень стабильна. Даже если она не в тройке, то в шестёрке. У неё провальных гонок за сезон – одна-две. Больше нет. Сложно сказать, будут ли они такими мастодонтами, как Мартен Фуркад и Йоханнес Бё, но Эрику это под силу. По нему видно, как он мотивирован.

