«Никто не настаивал, чтобы я остался в биатлоне». Вьюхин рассказал, зачем переходит в лыжи

У российского биатлониста Андрея Вьюхина никак не шла стрельба, но на дистанции он был очень хорош: сверкнул в спринтах и полностью провёл финал лыжного Кубка России – 2025/2026. А потом принял неожиданное решение!

Теперь 26-летний спортсмен будет выступать в лыжных гонках. Как минимум один сезон. Что именно послужило причиной перехода, что заставит Вьюхина задержаться в лыжах дольше, чем на сезон, чего он ждёт от себя – на эти и другие вопросы Андрей ответил в интервью «Чемпионату».

«Годичный перерыв от оружия даст мне буст в будущем»

– Андрей, решение о переходе окончательное или ещё можешь передумать?

– Нет, не передумаю. Решение окончательное. Следующий сезон я точно проведу в лыжных гонках.

– Ты останешься в Челябинской области или сменишь регион?

– Останусь в Челябинской области, только вид спорта поменяю.

– Насколько я слышал, в регионе создаётся очень сильная лыжная сборная. В такой команде тебе будет комфортно?

– Действительно, лыжи в Челябинской области будут развиваться, чему я очень рад. Про создание сильной команды я тоже слышал, но до подписания документов рано о чём-то говорить. Единственное, что готов сообщить – тренироваться буду под руководством Владимира Петровича Жуля, который пришёл в регион из Красноярска. У меня очень серьёзный настрой показать себя в лыжах.

– Да ты уже показал! Хотя лыжи не биатлон, тут чудес не бывает, и залететь на высокое место без тяжёлой работы невозможно.

– Вот да! Этим и отличается биатлон от многих других видов спорта. Тут вероятность, что человек, весь сезон бегавший по 40-50-м местам, в один момент выиграет гонку, достаточно высока при определённых данных спортсмена. В лыжах такое просто невозможно. Тут есть человек 20, кто претендует на топ-6, а на топ-3 – и того меньше. То, что я приехал на финал Кубка России и с колёс забежал шестым в первой же гонке, говорит о том, что я могу входить в число этих спортсменов.

– В топ-6 ты был в гонке на дистанции 3 км, которую взрослые спортсмены в лыжах не бегают – исключением является только финал Кубка России.

– Тем не менее это может свидетельствовать о моём потенциале в лыжах с прицелом на спринты, скиатлон, коньковую разделку. Опять же, нужно учитывать много факторов. Я приехал в Апатиты и Кировск с двумя парами лыж сразу после пяти гонок чемпионата России по биатлону. И с учётом лыжных стартов у меня получилось 11 гонок за 21 день. Это очень высокая нагрузка, с которой я, считаю, успешно справился.

– Кстати, а кто тебе помогал с лыжами? И как так получилось, что ты всего две коньковые пары привёз?

– Наша команда отправилась в Уват на биатлонный марафон, а я – на лыжи. Они забрали все коньковые пары, мне только две дали. Но так получилось, что эти пары закрыли весь погодный диапазон. С подготовкой лыж мне помогала сборная Ханты-Мансийского автономного округа, они же и классические лыжи мне выделили, за что им огромное спасибо.

– Успешное завершение мини-тура с гонкой в гору в Кировске и стало для тебя последним шагом на пути к переходу в лыжи? Или ты до этого всё решил?

– Понятно, что после Кирово-Чепецка в декабре люди начали говорить, что мне можно переходить в лыжи. Но это было не столь серьёзно, как в концовке сезона. У меня не было момента, что я опустил руки, психанул от того, что не получается стрельба, и решил сменить вид спорта. Нет, я рассматривал эту ситуацию с нескольких сторон.

У меня каждый год на протяжении 10 лет было одно и то же: заканчивается сезон, примерно месяц-полтора перерыв от стрельбы, а далее вновь стандартный процесс. Посоветовавшись с личным тренером по стрельбе Владимиром Ивановичем Гоковым – а он чистый стрелок, но очень точно знает, как работают биатлонисты, я решил, что годичный перерыв от оружия даст мне мощный буст в будущем, если решу вернуться в биатлон.

Андрей Вьюхин Фото: РИА Новости

Он сказал, что за год навык стрельбы никуда не уйдёт, зато даст возможность забыть старые ошибки. Ну и я не только с Владимиром Ивановичем разговаривал. Выслушал мнение старшего тренера биатлонной сборной Челябинской области Алексея Волкова, поговорил и с Владимиром Петровичем Жулём. Они все поддержали моё видение будущего.

– Но ты свою карьеру в будущем всё-таки в биатлоне видишь?

– Если в лыжах получится вау-сезон, тогда решение будет за тем, чтобы в лыжах и оставаться. Но сейчас очень тяжело загадывать – в мире всё слишком быстро меняется. Буду принимать решение по ситуации.

«Не думаю, что кто-то сможет повторить успех Хедегарта»

– Перед началом прошлого сезона ты сменил Тюмень на Челябинск. Наверняка от тебя в новой команде ожидали более высоких результатов. И ставку делали. Легко ли отпустили в лыжи?

– У меня было несколько биатлонных гонок в сезоне, где я мог в медали попадать и в топ-6. Грубо говоря, цена одного точного выстрела. Тогда всё могло сложиться иначе. Уверен, все понимают, в какой ситуации я сейчас нахожусь. На будущее, на перспективу лучше сейчас сделать такой шаг. Ну и насильно мил не будешь. Никто не настаивал на том, чтобы я остался в биатлоне, мне предоставили свободу выбора. Для региона же нет особой разницы, в лыжах я буду или в биатлоне, если от меня будут польза и результат.

– При переходе в лыжи ты сильно потеряешь с финансовой точки зрения?

— Да я серьёзно приобрету по сравнению с прошлым сезоном в биатлоне! Внимание и условия, которые создаёт руководство региона, обнадёживают. Знаете, когда я перед началом прошлого сезона переходил из Тюменской области, то пошёл на значительное снижение зарплаты ради того коллектива, который получил в новом регионе. В следующем сезоне у меня будет своего рода компенсация тех потерь, на которые я осознанно пошёл. Зато теперь рядом со мной люди, которые готовы во всём помогать.

– Насколько тебя вдохновил пример норвежца Эйнара Хедегарта, который также пришёл в лыжи из биатлона?

– Безусловно, вдохновил! Но Хедегарт – невероятно сильный спортсмен, который добился высочайших результатов в лыжах. Я не думаю, что кто-то хоть когда-нибудь сможет такое повторить на таком уровне. Это пример, когда человек, безгранично любящий биатлон, просто рационально подошёл к своему будущему, реально оценил свои шансы и принял решение. Вложил все силы в лыжные гонки и добился того, чего хотел.

– Чтобы показывать такие результаты, нужно готовиться именно как лыжник, а ты же просто попробовал свои силы.

– Конечно! У нас биатлон – как интервальная тренировка в лыжах, получается. Короткие беговые отрезки и паузы, которые ты можешь использовать для восстановления в физическом плане. В лыжах всегда непрерывные гонки – подход мне придётся перестраивать. Но совсем уж кардинальных различий не будет. Такие же функциональные тренировки, только до начала ещё час-полтора на стрелковую подготовку.

Отсутствие стрельбы будет означать увеличение времени на другую работу и более хорошее восстановление между тренировками. Ну и нагрузка на нервную систему гораздо ниже. Когда у тебя ежедневная стрелковая работа – это очень сложно. Уверен, что смена тренировочной работы даст свои результаты.

«Я бы поставил Клебо в топ-5 величайших за всю историю»

– Андрей, ты почувствовал, что отношение со стороны лыжников к тебе изменилось по сравнению с тем же Кирово-Чепецком?

– Недооценка была, чего уж тут скрывать. В том числе и на финале Кубка России. Сейчас же меня стали считать за соперника, и отношение поменялось в лучшую сторону.

– Ты сейчас побегал со всеми лучшими лыжниками России. Можешь назвать самых сильных?

– Не буду оригинальным, назову Сергея Ардашева, Савелия Коростелёва и Александра Большунова. Каждый из них очень силён.

– Их уровень запредельный?

– Я бы не сказал, что запредельный. Но это точно ориентир для всех остальных.

– Можешь эту тройку по ранжиру расставить?

– Это сложно. Большунов… Тут и говорить нечего. Александр уже вошёл в историю лыж как один из величайших спортсменов всех времён. Его результаты говорят сами за себя. Савелий Коростелёв показал, как он может подвестись к главному старту и соперничать там с норвежцами. А это говорит о том, что и другие наши ребята тоже навязали бы им борьбу. Ардашев очень сильно прокачался во всех аспектах и заслуженно победил во всех зачётах Кубка России. Сергей провёл отличный сезон и был самым стабильным.

– А про Йоханнеса Клебо что скажешь?

– Тут просто нет слов. Он и до этого сезона был на одном уровне с такими легендами, как Уле-Эйнар Бьорндален и Бьорн Дэли. Но после такой фантастической Олимпиады я бы поставил Клебо в топ-5 величайших спортсменов мира за всю историю в любых видах спорта. Не буду называть пятёрку, однако Йоханнес точно там. Это какой-то нереальный уровень.

– Твоё внимание, конечно, было сосредоточено на мужских гонках. Но, может, ты и на Алину Пеклецову внимание обратил?

– Уникальная спортсменка. Её результаты это доказывают. Она бы и среди мужчин на финальной горе достойные результаты показала, тем более если бы стартовали вместе. Достаточно сказать, что она проиграла мне всего 45 секунд – это очень круто. Да и вообще по сезону она была сильна. В лыжах была такая спортсменка, все её знают. Однако у Алины свои козыри. Надеюсь, она будет становиться только сильнее.

«Нужно доказывать результатами, а не разговорами»

– В одной из лыжных трансляций старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин привёл мнение Карима Халили, который сказал, что Вьюхин не самый быстрый биатлонист в России. А кто самый быстрый?

– Вы знаете, очень сложно оценивать, ведь фактор винтовки имеет огромное значение. Повесь винтовку на лучшего лыжника, и она его придавит, вся структура движений поменяется. И в чистом ходе он уступит более привычному к бегу с винтовкой биатлонисту, хотя без неё точно легко бы привёз большую фору. Да и как оценивать чистый ход? Допустим, я пробежал лишние полкилометра или больше, но проиграл ногами тому, кто чисто стрелял, пять секунд. Однако эта лишняя часть дистанции серьёзно бьёт по ногам. Так что объективно оценивать сложно, а субъективных оценок давать не буду.

– Какая из проведённых лыжных гонок стала для тебя самой сложной?

– Это были классические гонки. У меня были силы, был функционал, но из-за того, что в классике работают другие мышцы, не мог показать то, что хотелось бы. Я просто не мог заставить эти мышцы работать. Хотя спортсмены и тренеры после гонки сказали, что потенциал для классики у меня есть. Однако, если честно, даже не думал, что побегу классические гонки. Хотел только коньковые на финале Кубка России попробовать. Но чтобы испытать себя в гонке в гору, нужно было бежать всё. Вообще, я думал в следующем году сосредоточиться только на коньке, однако тогда моя ценность как лыжника резко упадёт. Так что буду прокачиваться в классике, чтобы ставить перед собой высокие цели. Тут всё будут решать только мои желание и ответственность на тренировках.

Андрей Вьюхин Фото: РИА Новости

– Формат мини-тура не отличался разнообразием, но в следующем сезоне тебе предстоят разные гонки. Какие ждёшь больше всего?

– Если честно, очень хотелось бы попробовать свои силы в скиатлоне и командном спринте. Полагаю, именно в спринтерской эстафете у меня наибольшие шансы, так как она ближе всего по формату к биатлонным гонкам. А ещё думаю, что коньковые разделки должны получаться неплохо. Но я будут готовиться вообще ко всем гонкам. Как я уже сказал, хочется доказать свою состоятельность как лыжника.

– Ты сказал, что переходишь в лыжи на сезон. Какие результаты убедят тебя, что нужно остаться?

– Высокое место по итогам Кубка России – 2026/2027, призовые места на чемпионате России и статус кандидата в национальную команду.

– Нехило так ты замахнулся.

– Нужно ставить высокие цели и стремиться их достигать. Иначе всё закончится только пересудами, что Вьюхин в лыжи перешёл. Нужно доказывать свою состоятельность результатами, а не разговорами.