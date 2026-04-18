«20 лет назад поставила лыжи в угол и больше не доставала». Яркое интервью с Ишмуратовой

В начале апреля на Югорский лыжный марафон, генеральным партнёром которого был банк ВТБ, съехалось множество чемпионов прошлых лет. А всё из-за ретрогонки, посвящённой 20-летию Олимпийских игр в Турине.

Среди участников уникального забега была и двукратная олимпийская чемпионка 2006 года Светлана Ишмуратова. «Чемпионат» не упустил возможности пообщаться с экс-биатлонисткой. И она рассказала, как часто вспоминает Игры в Турине, какие эмоции испытала во время Олимпиады-2026 и когда российских биатлонистов вернут на международную арену.

«Господи, как я вообще всё это сделала?»

– На марафоне в Хантах в этом году вспоминали чемпионов 2006 года, как раз к 20-летию Игр в Турине. Как часто вы ностальгируете по своим победам?

– Вы знаете, ностальгировать по Играм в Турине некогда. Темп жизни у нас таков, что, честно говоря, мы редко оглядываемся назад, потому что всё время думаем, как нам пройти вперёд. Но, конечно, очень благодарны организаторам, что нас вспоминают. Благодаря им и сама вспоминаешь, что там было. Конечно, очень приятно, что об этом помнят, потому что так или иначе победа каждого олимпийского чемпиона – это своеобразный спортивный подвиг.

Очень здорово, что у нас есть возможность собраться здесь. Жизнь разбросала нас по разным городам. А тут есть возможность встретиться, пообщаться, просто даже обняться с девчонками, которыми в молодости где-то там зажигали и в лыжных гонках, и в биатлоне. Здесь просто замечательная атмосфера.

– Золото Олимпиады – самое яркое достижение в вашей карьере или что-то смогло его перебить?

– Для любого спортсмена золото Олимпийских игр – наивысшая планка. Но каждая медаль достаётся по-разному. Одна награда добывается на грани физических возможностей, другая – вопреки всему. У каждой медали – своя история. Мои туринские награды были выстраданы, они все дались непросто. Но у меня ещё есть бронзовая медаль Солт-Лейк-Сити в эстафете. Тогда мы с восьмого места пробились на третье. Она так же дорога, как и золотые.

– Не возникает ли иногда желания вернуться на лыжню?

– Знаете, нет (улыбается). Очень тяжело было добывать каждую медаль. Как я уже говорила, это было на грани возможностей. Уже в глазах всё темнеет, ты идёшь с мыслью: «Господи! Да где же этот финиш?»

Когда я прихожу на встречи с маленькими детьми, они часто задают вопрос: «Повторили бы вы этот путь?» И вы знаете, мне кажется, повторить его я бы уже не смогла, потому что, оглядываясь так назад, я думаю: «Господи, как я вообще всё это сделала?» Это было очень тяжело.

– Удивляет ли вас, что Анастасия Кузьмина в свой 41 год все ещё выступает на Кубке мира?

– У каждого своя мотивация, своя работа. У меня сейчас больше сидячая работа. 20 лет назад я как поставила лыжи в угол, так их больше и не доставала. О гонке в Хантах думала с опаской и напряжением. Переживала, смогу ли я это сделать. Девчонки меня все успокаивали, говорили, что дотяну. В крайнем случае обещали дотянуть до финиша, как раненого командира (смеётся).

Анастасия Кузьмина Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Я даже немного болела за Клебо»

– Вы смотрели в этом году Олимпийские игры?

– Смотрела. Мне было очень интересно, как комментирует Николай Круглов. Приходили знакомые лица в качестве экспертов, добавляли своих красок. Вообще, конечно, было очень интересно, потому что Олимпийские игры – это действительно неопределёнка. Здесь могут появиться тёмные лошадки, от которых, казалось бы, ничего не ждёшь, но они попадают на пьедестал. Вот это, наверное, самый интригующий и самый интересный момент.

И эта Олимпиада не стала исключением. Была болгарская биатлонистка, которая третье место заняла. Никому не известная спортсменка из какого-то там десятка справилась со стрельбой – и вот медаль! Там ещё и высота – надо понимать, что горы дают свой эффект. Не все могут бежать и показывать свои способности.

Удивило, как не получилась эстафета у шведской женской лыжной сборной, когда на первых двух этапах жёстко падали. У девочек, которые должны были выиграть, не получилось. Олимпийские игры тем и интересны, что проводятся раз в четыре года. Часто на них побеждает не самый сильный, а самый подготовленный. Тот, кто умеет терпеть, кто может рисковать.

– Как оцените результаты Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой?

– У Савелия чуть получше результаты, есть четвёртое место. Все, конечно, желали ему выступить как можно лучше, но мы понимали, в каких условиях наши ребята там были. Не было большой команды, обслуживающего персонала, одного, другого, третьего. Мы всё это прекрасно понимали, поэтому ещё сильнее болели. Савелий всё время был где-то рядом, но конкуренция была очень сильная. Клебо был просто… (вздыхает с восхищением).

Знаете, я даже немного за Клебо болела. Когда я услышала, что он хочет выиграть все гонки, удивилась, ведь для нормального спортсмена это практически невозможно. И вот я всё смотрела и думала, сможет или не сможет, в какой-то степени переживала за него. И он всё-таки смог! Для меня это был великий, непревзойдённый и очень интересный момент.

А Дашенька старалась! Видно было, как она старалась, как она боролась, как она не опускала руки. Наши ребята – большие молодцы! Они внесли интригу, добавили интереса. Наши бежали – и это главное. Они были рядом, боролись, показали зубы. Я очень благодарна ребятам за то, что они всё-таки выдержали. Они не сдались и бились до самого конца на всех дистанциях.

– Вы упомянули про сенсационно добравшуюся до медали Христову из Болгарии. А был ли в биатлоне тот, кто вас разочаровал?

– Немецкая сборная меня просто обескуражила меня своим нулевым результатом! Сборная Германии для меня всегда была фаворитом, особенно в эстафетах, а тут такое! Просто полный провал!

В плохом смысле меня удивила итальянка Доротея Вирер. Я ждала, что она выступит немного получше. Но победила в итоге Лиза Виттоцци, получилась интрига. На этих Олимпийских играх было много неожиданностей. Сложно было заранее предугадать, кто выиграет, сделать какой-то прогноз, дать оценку. Мне очень понравилось смотреть гонки, тем более когда Коля Круглов их комментировал (улыбается).

Доротея Вирер Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Спорт — это мощнейшее оружие политики»

– Каковы шансы, что нас допустят до следующей Олимпиады?

– Я думаю, всё будет зависеть от победы наших ребят в СВО. Мы очень хотим, чтобы скорее это всё решилось, чтобы скорее наши ребята победили, наша страна победила. Полагаю, тогда уже будут расставлены все точки над «i».

Тогда наконец-то закончится эта двусмысленность, эти двоякие высказывания. Тогда все уже вспомнят этот девиз: «О спорт, ты – мир!», слова про спорт вне политики. Конечно, спорт – это мощнейшее оружие политики, но в любом случае очень хотелось бы, чтобы все придерживались одинаковых правил, чтобы не было дискриминации и все выступали на равных условиях.

– У IBU сейчас очень жёсткая позиция. Это единственная федерация, которая не допустила наших паралимпийцев на Игры.

– К сожалению, это так. И это просто неуважение к людям с неограниченными возможностями, как я их называю. XXI век на дворе, казалось бы, можно договориться, есть дипломатия… Но всё не так просто.

– У нас санкции сильно ударили по одному поколению, по ребятам, которым сейчас 25-30 лет. В Пекин они не попали, так как были слишком молоды, в Милан их не пустили, а дальше они уже могут и не отобраться. У них в жизни может и не быть Олимпийских игр. Какой бы вы дали совет этим ребятам?

– Не всё зависит от нас, поэтому нужно принять жизнь такой, какая она есть. Где-то нам судьба даёт, где-то – отбирает. Поэтому нужно это принять и в какой-то степени простить это. Жить с мыслью о том, что тебя не допустили, ты не смог реализовать свои способности и достичь того, чего хотел, очень сложно. Нужно переключить свою жизнь в другое русло. Можно дальше работать именно в сфере спорта, можно уйти на какое-то другое направление.

В любом случае с вами останутся ваш характер, ваша выносливость, ваша целеустремлённость. Всё в ваших руках, дерзайте!

«Мне нравится рискованность и драйв Резцовой»

– За международным биатлоном вы следите, а за нашим?

– Конечно! Заметила, что в международном биатлоне стреляют быстрее. Наши довольно редко позволяют себе такую очень-очень быструю, скоростную стрельбу. Хочется видеть наших девчонок и мальчишек с такой же стрельбой, чтобы они не сильно отставали. Хочется, чтобы они позволяли себе рисковать и идти ва-банк. Правда, говорит это тот, кто всегда стрелял медленно (смеётся).

– А как нам поддерживать этот международный уровень, чтобы по возвращении наши спортсмены не сильно просели?

– В любом случае, когда соревнуешься, и есть конкуренция, идёт развитие. Понятно, что сейчас такой конкуренции нет, как на международном уровне. Но есть белорусская сборная, с которой мы боремся на равных. Нужно выступать на соревнованиях, не сбавлять оборотов, представлять, что турниры в России – это практически Кубок мира, и не терять желание побеждать.

– Кого бы вы сейчас выделили как лидеров нашего биатлона?

– Хорошо выступает семья Халили, прямо очень хорошо! Они никому не уступают. Очень мне нравится рискованность и драйв Кристины Резцовой. Приятно, конечно, смотреть и на Наташу Шевченко, которая перешла из лыж. Мы все понимаем, что это довольно непросто. У неё же всё получается.

– Не является ли для вас как для биатлонистки каким-то уколом по самолюбию, что одна из лучших биатлонисток страны – бывшая лыжница?

– Да вы знаете, так даже лучше! Я же сама из лыж перешла в биатлон. У нас был большой плюс – скорость. Нужно было только подтянуть стрельбу. И когда ты можешь при большой скорости научиться стрелять, это здорово! Научить бегать на лыжах сложнее, на это требуются годы. Научить стрелять немножко легче. А когда ход и стрельба совмещаются, ты и становишься лидером.