Норвежской звезде можно всё! Хедегарт, ошеломивший мир лыж, всё-таки вернулся в биатлон

Олимпийскому чемпиону предложили место в резерве сборной, но он получит те же условия, что Легрейд, Ботн и другие.

24-летний норвежец Эйнар Хедегарт буквально за один сезон эффектно выбил себе место в национальной команде по биатлону. Двукратный олимпийский чемпион – 2026 в лыжных гонках после триумфа в Италии и победы на королевском марафоне в Хольменколлене всё-таки вернулся в родной вид спорта. Хотя и в лыжной команде место ему было гарантировано.

История о том, где же продолжит карьеру Хедегарт, не превратилась в бесконечную сагу, а взорвалась буквально за несколько дней. Напомним, Эйнар год назад пришёл в лыжные гонки из биатлона, где крупных успехов не добился, поскольку не слишком хорошо стрелял. А в лыжах у экс-биатлониста сразу же получилось практически всё. С ходу он выиграл несколько гонок Кубка мира и до Олимпиады в Италии считался чуть ли не единственным, кто мог оставить Йоханнеса Клебо без абсолютной победы.

Опередить Клебо не Играх-2026 в наиболее удобной для себя разделке у Хедегарта не получилось, зато удалось помочь ему установить рекорд. Вместе с Йоханнесом Хедегарт и выиграл два своих олимпийских золота – в командном спринте и эстафете.

Эйнар Хедегарт на Олимпиаде-2026 Фото: Sipa USA/ТАСС

Казалось бы, в лыжах всё складывается, но Эйнар по окончании сезона говорил, что было бы неплохо вернуться в биатлон и добиться там таких же успехов.

Он поставил условие руководству Союзу биатлонистов Норвегии – гарантированное место в основном составе. Однако ему не пошли навстречу – ещё 21 апреля Эйнар заявил, что ему отказали.

«Я был к этому готов, но всё равно разочарован. Я разговаривал с руководством Союза биатлонистов Норвегии, однако мне предложили лишь место в резервном составе, но мне это неинтересно», — сказал спортсмен.

Однако через пару дней Хедегарт неожиданно поменял своё решение. Норвежские СМИ пишут, что за двукратного олимпийского чемпиона вступились легенды биатлона – Уле-Эйнар Бьорндален и Йоханнес Бё. В итоге он останется в резерве, но получит все те же возможности и привилегии, что и биатлонисты основной команды.

«Мы всё прояснили, и я решил сосредоточиться на биатлоне, это моя мечта», — подчеркнул Хедегарт.

Место в резерве биатлонной команды оказалось для него предпочтительнее гарантированного статуса лыжника основной сборной. Правильным ли было это решение, спустя какое-то время скажет только сам Эйнар. Ну или результаты на международных стартах. Пока, видимо, его главная задача – пробиться в состав сборной Норвегии на ЧМ-2027, который пройдёт в эстонском Отепя.

