«Им будет неприятно уступать». 52-летний Бьорндален бросил вызов всей сборной Норвегии

52-летний Уле-Эйнар Бьорндален бросил вызов биатлонистам сборной Норвегии: кто будет участвовать в гонке на 10 км?

Татьяна Постникова
Уле-Эйнар надеется обыграть молодых спортсменов в беге на 10 км. И настроен очень серьёзно!

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален завершил карьеру почти восемь лет назад, но и по сей день пребывает в отличной форме.

Весной 2026-го легендарный биатлонист объявил, что готов посоревноваться с молодыми спортсменами и сделать их! Что же придумал Бьорндален?

Дерзкий вызов от легенды

В середине мая Уле-Эйнар Бьорндален объявил, что организует забег на 10 км по улицам своего родного городка Симостранд. Соревнования под названием «Десятка Бьорндалена» (Bjørndalenmila) были одобрены World Athletics, их запланировали на 23 мая. По задумке самого Бьорндалена, на турнире должны побить рекорд Норвегии в беге на 10 км.

На забег уже заявился ряд топовых спортсменов: это не только действующие биатлонисты и лыжники сборной Норвегии, но и известные бегуны из Кении и Эфиопии. В числе участников – Терезе Йохауг, Петтер Нортуг, Хайди Венг, Ханс Кристер Холунд, Ветле Шоста Кристиансен, Стурла Легрейд, Йоханнес Дале-Шевдал, Мартин Улдал, Исак Фрей и многие другие.

Правда, шумиха вокруг турнира поднялась не столько из-за мощного состава участников, сколько из-за заявлений Бьорндалена. Уле-Эйнар сам намерен пробежать дистанцию и посоревноваться с молодыми конкурентами.

«Будет интересно посмотреть, как они побегут. Логично, что они будут впереди, потому что моё максимальное потребление кислорода (МПК), наверное, около 65. По идее, я должен быть далеко позади. Но я, вероятно, бегаю больше, чем они. Да, конечно, им будет неприятно уступать. Если я их опережу, думаю, это будет унизительно для них», – заявил чемпион в интервью Ski-Nordique.

Ветле Шоста Кристиансен с энтузиазмом отреагировал на слова Бьорндалена. Правда, не обошлось без лёгкой подколки в адрес старшего товарища.

«Бьорндалену тяжело даются поражения, но мы знаем, что он невероятно хорошо подготовлен для своего возраста. Думаю, у Бьорндалена впереди ещё 30 лет. Он надеется, что я набрал вес, но должен его разочаровать: я никогда не был в такой хорошей форме в мае. Я сбросил вес и набрал мышечную массу. Я способен пробежать 10 км за 32 минуты, и он должен быть позади меня. А если он пробежит за 31 минуту – я сойду с дистанции», – сказал Кристиансен, выигравший два серебра на ОИ-2026.

Серьёзная подготовка

И если многие биатлонисты текущего состава сборной относятся к действиям Бьорндалена скорее как к шутке, то сам Уле-Эйнар явно настроен серьёзно.

Он сообщил, что намерен пробежать 10 км менее чем за 34 минуты.

«Меньше 34 минут — это меньше 3.24 на километр при скорости 17,65 км/ч. По данным Kondis (организация любителей бега в Норвегии. – Прим. «Чемпионата»), ни один норвежец в возрасте 50-54 лет ранее не пробегал 10 км менее чем за 32 минуты», – подчеркнул Уле-Эйнар.

В последний месяц Бьорндален увеличил количество тренировок до трёх в неделю, и за семь дней он обычно пробегает от 70 до 90 км.

Жена Бьорндалена белорусская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, что вместе с дочками Ксенией и Мирой сделает плакаты и будет стоять на дистанции, чтобы болеть за отца и мужа. Кажется, с такой поддержкой у Бьорндалена точно получится выбежать из 34 минут.

Кто знает, может, ему удастся разобраться и с биатлонистами сборной? Если так, то, кажется, впору будет возвращать 52-летнего Уле в команду!

