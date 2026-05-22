Награды нашли героев. «Альфа-Банк» вручил призы лучшим биатлонистам сезона-2025/2026

«Альфа-Банк», третий год выступающий титульным партнёром Союза биатлонистов России, подвёл итоги сезона-2025/2026. На торжественной церемонии в Москве банк вместе с СБР поздравил лучших спортсменов и вручил награды собственного Альфа-зачёта. Как это было, что думают о дополнительной мотивации сами спортсмены и для чего крупнейший частный универсальный банк страны поддерживает этот вид спорта – читайте в материале «Чемпионата» с места событий.

Вся биатлонная семья в сборе

«Подведение итогов сезона становится доброй традицией. Очень приятно, когда вместе собираются и спортсмены, и тренеры, и представители федерации, и спонсоры, и приглашённые гости. Мы уже три года состоим в партнёрских отношениях с СБР и можем сказать, что это полноценный диалог всех участников. У обеих сторон появляются новые идеи, которые, что важно, реализуются», – обратился к присутствующим на награждении старший вице-президент и директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов «Альфа-Банка» Тимур Зулкарнаев.

Церемония награждения лучших биатлонистов России Фото: Союз биатлонистов России

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в своём выступлении отметил важность подобного мероприятия, на котором все причастные лица могут встретиться и подвести результаты проделанной работы: «С одной стороны, сезон закончился больше месяца назад. С другой – подведение итогов – тоже часть биатлонного процесса. Все понимают, что мотивационная составляющая важна в каждой сфере. Биатлон, конечно, не является исключением. Поэтому СБР благодарен «Альфа-Банку» за поддержку на всех этапах деятельности».

Церемония, ведущим которой стал голос российского биатлона Дмитрий Губерниев, собрала весь цвет этого вида спорта. Любители биатлона могли пообщаться с лидерами национальной команды Каримом Халили, Кириллом Бажиным, Эдуардом Латыповым, Наталией Шевченко, Викторией Сливко и Юлией Коваленко. Особенно трогательным моментом встречи стало выступление мамы Карима Халили, рассказавшей о том, как получилось воспитать настоящего чемпиона, и тепло обратившейся с напутствиями к спортсменам.

Сам Карим тоже высоко оценил дружескую атмосферу мероприятия: «Раньше кубки вручались сразу после соревнований, а теперь это стало отдельным событием, где присутствует вся дружная биатлонная семья».

Награды лучшим в сезоне

Лучшие спортсмены, победившие по итогам сезона в различных номинациях, получили памятные кубки. Сильнейшими биатлонистами, одержавшими победу в общем зачёте СБР, стали Наталия Шевченко и Карим Халили.

Карим Халили Фото: Союз биатлонистов России

Слово триумфатору у мужчин: «Во второй половине сезона мне удалось стабилизировать стрельбу и набрать хорошую физическую форму. Рад, что сумел показать достойный уровень на длинной дистанции. Добиться таких результатов помог целый спектр различных факторов: и личная подготовка, и соперничество с сильными белорусскими атлетами, и спонсорская мотивация».

Лучшими молодыми биатлонистами страны стали Юлия Коваленко и Савелий Коновалов. В номинации «Железный человек», приз в которой вручается пробежавшему все зачётные гонки сезона спортсмену, победил представитель Свердловской области Кирилл Бажин. Титул «Железной леди» достался выступающей за Красноярский край Юлии Коваленко.

Итоги специального Альфа-зачёта

Альфа-зачёт – запущенная с прошлого сезона инициатива «Альфа-Банка». По результатам зачёта, который проходит параллельно с основными соревнованиями, биатлонистам начисляются очки, а победители рейтинга получают кубки и призовые от банка. В рамках Альфа-зачёта были определены и награждены сильнейшие в трёх дисциплинах: масс-старте, спринте и гонке преследования. Также отметили лидеров общего зачёта.

Награды, по форме напоминающие олимпийский огонь, символизируют скорость, меткость и силу, в которых и заключается суть биатлона. Дизайн кубков выполнен в виде винтажной лыжной палки и стрелковой мишени. Главный кубок по результатам всех гонок среди мужчин получил Карим Халили, у женщин – Наталия Шевченко.

Взгляд в будущее

За три года партнёрства «Альфа-Банк» стал важной частью всех крупнейших национальных стартов. Его нейминг сопровождает все этапы Кубка и чемпионата России и Кубка Содружества. Бренд банка интегрирован во все ключевые коммуникации: от оформления трасс и экипировки спортсменов до телевизионных трансляций.

«Для нас важно и приятно поддерживать биатлон, который имеет огромную армию болельщиков. Это очень динамичный и яркий вид спорта, – отмечает Тимур Зулкарнаев – Поддержка спорта – одна из наших ключевых маркетинговых стратегий. Поэтому партнёрство с СБР для нас достаточно органично. Плюс биатлонные старты проводятся в регионах, присутствие в которых нам важно. Мы приезжаем в те же Златоуст, Ижевск и Тюмень не только с турнирами, но и с социальной программой и спонсорской активностью».