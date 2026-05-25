52-летний Бьорндален обогнал члена сборной Норвегии по биатлону! Как это случилось?

В забеге на 10 км Уле-Эйнар расправился с чемпионом Олимпиады-2026 Йоханнесом Дале-Шевдалом. Но всех их победил парень из Бурунди.

Норвежцы замутили классное развлечение в ожидании нового лыжно-биатлонного сезона. С подачи 52-летнего Уле-Эйнара Бьорндалена на 10-километровый забег в норвежской провинции собрались настоящие звёзды спорта. «Великий и ужасный» подначивал молодёжь и грозился обогнать их на своей именной гонке, а попутно установить рекорд Норвегии по своему возрасту. И многое восьмикратному олимпийскому чемпиону удалось.

Одного молодого члена норвежской сборной он опередил!

«Это будет унизительно для них»

23 мая в норвежский городок Симостранд (на родину Уле-Эйнара) съехались спортсмены мирового уровня, чтобы пробежать гонку «Десятка Бьорндалена». Соревнования, одобренные World Athletics, привлекли не только лыжно-биатлонную тусовку в лице Терезе Йохауг, Петтера Нортуга, Стурлы Легрейда и других, но и легкоатлетов, даже кенийских бегунов.

Внимание было приковано, конечно, к виновнику этого спортивного торжества. 52-летний Бьорндален сам до конца не верил, что сможет опередить более молодых действующих биатлонистов, однако тейк в их сторону заранее кинул.

«Если я их опережу, думаю, это будет унизительно для них», – заявил восьмикратный олимпийский чемпион. И ведь действительно тягался с молодёжью!

Уле-Эйнар Бьорндален Фото: Sipa USA/ТАСС

Бьорндален напугал Кристиансена

О страхе проиграть Бьорндалену говорил 34-летний Ветле Шоста Кристиансен. Член сборной Норвегии пригрозил, что сойдёт с дистанции, если Уле-Эйнар окажется быстрее, чем он. Видимо, испуг был настолько сильным, что Кристиансен в итоге вообще не вышел на дистанцию.

А вот его товарищи по команде решили рискнуть. Первым из норвежских биатлонистов финишную черту пересёк 29-летний Стурла Легрейд. Он показал 34-е время с результатом 32.29. 22-летний Исак Фрей отстал от него на минуту и стал 45-м. Бьорндален, который на 30 лет старше Фрея, уступил более молодому сопернику всего 19 секунд. Как и планировал, Уле-Эйнар пробежал гонку менее чем за 34 минуты.

«Он стартовал как дурак»

Что интересно, легенда с серьёзным преимуществом опередил новоиспечённого олимпийского чемпиона Йоханнеса Дале-Шевдала. 29-летний биатлонист прибежал к финишу одним из последних и проиграл Бьорндалену почти четыре минуты, уступив не только ему, но и новому главному тренеру сборной Норвегии 47-летнему Патрику Обереггеру и 40-летнему чемпиону из лыжного мира Петтеру Нортугу.

«У меня сегодня день рождения, и я чувствую, что возраст начинает брать своё. Я едва смог добежать эту «десятку». Продержался 8 км, а потом меня просто скрутило, и шансов что-то изменить уже не было. Я должен был обойти Исака Фрея и Уле-Эйнара Бьорндалена, а в итоге не обошёл никого. Это сильно бьёт по моей уверенности в себе. Я был абсолютно уверен, что смогу опередить Исака, но ничего не вышло. Дома мне придётся проанализировать, что я сделал не так», – размышлял после провального забега Дале-Шевдал.

Зато Бьорндален долго размышлять не стал и сказал так:

«Он стартовал как дурак. Можно подумать, он никогда раньше не участвовал в уличных забегах. Он пробежал первый километр быстрее чем за три минуты. Было ясно, что вскоре последует кризис – так и вышло. Потом он просто шёл пешком. Всё это от неопытности», – подытожил Уле-Эйнар.

Кто же победил?

Победу в гонке одержал Родриге Квизера из Бурунди с результатом 27.46, на втором и третьем местах – кенийские легкоатлеты. В десятку сильнейших у мужчин смогли войти только три представителя Норвегии. Лыжников или биатлонистов среди них нет. Только бегуны.

«Вернулись старые добрые времена»

А в женском забеге всё было ещё интереснее. Лучшей оказалась лыжная королева Терезе Йохауг. 37-летняя спортсменка, которая недавно во второй раз завершила карьеру, впервые приняла участие в соревнованиях после рождения второго ребёнка. Норвежка преодолела дистанцию за 32.43.

«Для меня это личный рекорд, но до того, чтобы выбежать из 32 минут, мне всё ещё далеко. Тем не менее это огромный шаг вперёд. Потрясающее чувство. Я могла бы бежать в таком темпе ещё долго, хотя на обратном пути был сильный встречный ветер. Сейчас я не выкладываюсь на тренировках так, как раньше. Поэтому сегодня у меня было ощущение, что вернулись старые добрые времена», – поделилась впечатлениями победительница.

«Тереза великолепна!» – констатировал Бьорндален.

Второе место заняла швейцарская легкоатлетка Симона Эберсольд, показавшая идентичное с Йохауг время. Замкнула тройку призёров 34-летняя норвежка Хейди Венг, отставшая от бывшей подруги по команде на одну минуту.