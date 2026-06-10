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Виктора Майгурова переизбрали на пост главы СБР, кто был его конкурентом, как прошли выборы

Майгуров одержал сокрушительную победу на выборах главы СБР! Иначе и быть не могло
Татьяна Постникова
Виктора Майгурова переизбрали на пост главы СБР,
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Российский биатлон продолжит идти прежней дорогой — без резких потрясений.

Виктор Майгуров остаётся во главе Союза биатлонистов России (СБР) ещё на четыре года. Таковы итоги выборов на пост главы федерации. Действующий босс СБР одержал сокрушительную победу над своим соперником.

Неожиданный конкурент

10 июня в Москве состоялась Отчётно-выборная конференция СБР. Главным вопросом были выборы главы организации.

Действующего босса СБР Виктора Майгурова могли выбрать и безальтернативно, но о своём желании также поучаствовать в борьбе за пост руководителя довольно неожиданно заявил Юрий Батманов, которого выдвинула сахалинская федерация.

Самое яркое выстуление Юрия Батманова
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Его многие знают как отца Анастасии Томшиной (Батмановой), в 2022 году они даже бежали вместе смешанную эстафету. Ради этого Юрий специально возобновил карьеру на одну гонку. Хоть тот старт и остался самым громким в карьере Батманова, ему есть чем гордиться. В копилке экс-биатлониста медали Кубка IBU, бронза чемпионата Европы — 2001 в эстафете и награды с турниров по летнему биатлону.

Несмотря на спортивное прошлое, нынешняя жизнь Юрия в основном связана с нефтяным бизнесом. Кроме того, Батманов работает в Сахалинской федерации оружейником и в качестве хобби развивает свой бренд экипировки для биатлонистов. Поддержку ему оказал руководитель федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов, сам на прошлых выборах баллотировавшийся на пост главы СБР и находящийся в оппозиции к нынешнему руководству.

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Лёгкая победа

Но борьбы не было. Майгуров с лёгкостью одержал победу, набрав 46 голосов. За Батманова проголосовали лишь шесть делегатов.

Такой разгром был ожидаем, но в то же время удивителен. Всё-таки в последнее время руководителя СБР критиковали за отсутствие подвижек в вопросе допуска россиян, проблемы с экипировкой и инвентарём и выплатой призовых.

Очевидно, весомую роль здесь сыграла поддержка министра спорта РФ. Михаил Дегтярёв заявил, что поддерживает Майгурова. После этого стало ясно, что неожиданностей на выборах не будет.

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В итоге Майгуров остаётся боссом федерации ещё на один олимпийский цикл, до 2030 года. СБР он руководит с июля 2020 года. За это время нашим биатлонистам пришлось пережить ковид, а также отстранение от международных турниров. Наиболее крупными соревнованиями, где участвовали россияне, за это время были чемпионат мира – 2021 и Олимпиада-2022.

На ЧМ сборная России завоевала одну бронзу в эстафете, а на ОИ-2022 – четыре награды (0-1-3). Медали тогда принесли спортсмены во всех эстафетах и Эдуард Латыпов в пасьюте.

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