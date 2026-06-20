Мировые звёзды готовятся к соревнованиям в Норвегии и Германии. А российские спортсмены пока не понимают, что им делать.

Где лыжники и биатлонисты будут выступать в межсезонье? Календарь главных событий

Казалось бы, лето – идеальное время для отдыха лыжников и биатлонистов. Снега нет – можно кайфовать где-нибудь на море. Но нет. Именно лето – пора самых интенсивных тренировок и проверочных стартов. Поэтому даже в тёплое время года зимники будут соревноваться друг с другом.

«Чемпионат» собрал для вас все самые важные турниры в биатлоне и лыжных гонках перед началом зимнего сезона – именно там появятся звёзды!

Биатлон. Время фестивалей

26-28 июня. Summer Biathlon Festival. Фрассиноро (Италия)

Первые крупные летние соревнования на роллерах в биатлоне пройдут 27 июня во Фрассиноро (Италия). Организаторы анонсировали участие спортсменов из Норвегии, Германии, США, Финляндии, Болгарии и, конечно, самой Италии. Проигнорировать данный летний фестиваль, кажется, решили только французы. Впрочем, точный список участников до сих пор неизвестен.

В Альпах также будет отдельный зачёт для молодых биатлонистов, а закончится турнир вечеринкой. Лето всё-таки.

5-8 августа. Festival Blink. Саднес (Норвегия)

Пожалуй, главным летним турниром для стреляющих лыжников традиционно станет фестиваль Blink в Норвегии. Там на асфальтированную трассу в лыжероллерах выйдут почти все именитые спортсмены.

Уже известно, что от Франции там будут стартовать Эрик Перро, Жулия Симон, Осеан Мишлон, Жанна Ришар и Камиль Бене, Оскар Ломбардо, Эмильен Клод и Гаэтан Патюрель. Чемпионка прошлого сезона Кубка мира Лу Жанмонно – пока под вопросом, хотя, по словам тренера сборной Стефана Бутьё, спортсменка откажется от участия в этих состязаниях. Фабьен Клод и Эмильен Жаклен – точно мимо. Первый тренируется, а второй занят велоспортом.

Эрик Перро Фото: Из личного архива биатлониста

Уже обнародовано расписание, в котором, помимо биатлонных стартов, нашлось место и для гонок без стрельбы. Интересно будет посмотреть на биатлонистов, которые захотят проявить себя ходом, без стрельбы.

Самое интересное пройдёт 7 и 8 августа. 7 августа в биатлоне состоятся стрелковые дуэли и финал в суперспринте, а в лыжах – масс-старты у мужчин и женщин (на 15 и 10 км соответственно). 8 августа у биатлонистов состоится масс-старт по системе плей-офф, а лыжники разыграют награды в спринтах.

17-18 октября. Loop One Festival. Мюнхен (Германия)

Ещё один важный турнир пройдёт уже в середине осени в Мюнхене. Loop One Festival будет проведён во второй раз и расширен вдвое. Элита биатлона проведёт несколько гонок в местном Олимпийском парке. Особое внимание поклонников биатлона должен привлечь суперспринт.

Лыжные гонки. Всё серьёзно!

FIS уделил больше внимания летним турнирам. В этом виде спорта объявили о проведении сразу трёх этапов Кубка мира по лыжероллерам. Гонки состоятся в Швеции, Латвии и Италии. Спринты, разделки, масс-старты – вот что будет в программе соревнований.

28-30 августа. Этап Кубка мира в Тролльхеттане (Швеция).

3-6 сентября. Этап Кубка мира в Мадоне (Латвия).

17-20 сентября. Этап Кубка мира в Валь-ди-Фьемме (Италия).

А до Кубка мира, с 21 по 23 августа лыжники проверят свои скоростные возможности на одном из самых известных лыжероллерных турниров – Toppidrettsveka-2026. В Хитре, Ауре и Тронхейме (Норвегия) пройдёт несколько гонок — классические спринты, гонки преследования и марафоны на 53 км (у мужчин) и 32 км (у женщин), а также коньковые масс-старты.

А где будут выступать россияне?

Отечественные стреляющие лыжники и лыжницы, вероятно, поедут в Чувашию. Там, по словам министра спорта региона, должны пройти чемпионат России по летнему биатлону и первый этап Кубка Содружества. Но точных дат пока нет. Всему виной подвешенное состояние в связи с допуском к новому сезону.

Если вы помните, то МОК снял все ограничения с белорусов, а вот IBU о допуске Смольских и компании всё ещё не объявил. Поэтому руководство российского и белорусского биатлона затаилось в нервном ожидании. Если белорусов вернут на Кубок мира, то привычную схему турниров придётся перекраивать. Поэтому полный календарь, вероятно, станет известен в конце лета или уже осенью.

В лыжах на роллерах в России также пройдут свои соревнования. 3 июня ФЛГР опубликовала календарь стартов:

11-14 июня. Этап Кубка России в Заинске;

10-13 июля. Этап Кубка России в Челябинске;

17-24 августа. Чемпионат России в Ханты-Мансийске;

8-14 сентября. Финал Кубка России в Южно-Сахалинске;

22-26 сентября. Международные соревнования в Раубичах (Беларусь).

Следим за летними турнирами и уже ждём зиму!