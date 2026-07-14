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Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева: причина смерти, биография, список побед

«Надо было просто бороться». Не стало олимпийской чемпионки Галины Куклевой
Батраз Томаев
Не стало олимпийской чемпионки Галины Куклевой
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До последнего дня своей жизни биатлонистка вела борьбу со страшной болезнью.

Утро 14 июля 2026 года принесло поклонникам биатлона печальное известие. После продолжительной болезни скончалась звезда целого поколения российского биатлона Галина Куклева.

Ей было всего 53.

«Её жизненный путь – образец преданности спорту»

О смерти Галины Куклевой сообщил СБР.

«Союз биатлонистов России с глубокой скорбью сообщает о кончине в ночь на 14 июля олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России Галины Алексеевны Куклевой.

СБР выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и ученикам Галины Алексеевны. Её жизненный путь — образец преданности спорту и служения своему делу. Память о Галине Куклевой навсегда останется в сердцах коллег, спортсменов и болельщиков, её достижения будут вдохновлять новые поколения российских биатлонистов», — написано в телеграм-канале СБР.

Галина Куклева

Галина Куклева

Фото: Алексей Щукин/ТАСС

Тёплые слова о Галине Куклевой прозвучали из уст комментатора Дмитрия Губерниева.

«Это большая потеря. Она долго и тяжело болела. Огромная потеря! Это ослепительная улыбка мирового биатлона. Я с ней познакомился в декабре 2001 года – она уже была олимпийской чемпионкой. Мы с ней как-то сразу подружились. После того, как она ушла, выиграв медаль в эстафете в Солт-Лейк-Сити, посвятила свою жизнь подрастающему поколению. Она была педагогом в университете. Очень образованная, тонкая, интеллигентная. Она же воспитанница Гурьева. Она взяла самое лучшее у наставника. Потрясающей человек. Я горюю и скорблю вместе со всеми, потому что это потеря для биатлонной семьи. Во многом Галина была честью и совестью биатлона. Я встретил её в аэропорту полгода назад — она возвращалась с химии. Конечно, встреча была непростой, мягко говоря… Светлая память. Это потеря для всех нас. Мы дружили очень долго и относились друг к другу с уважением».

Результат принёс тандем Куклевой и Гурьева

Галина Куклева родилась 21 ноября 1972 года в Ишимбае, Башкирская АССР. В 1983-м она пришла в лыжи, а спустя пару лет накинула на спину винтовку. Со своим первым тренером Владимиром Новожиловым спортсменка вошла в сборную СССР и стала чемпионкой мира в эстафете по молодёжи. Затем её первый наставник трагически погиб, и Куклева переехала в Тюмень к Леониду Гурьеву, с которым проработала много лет.

Галина Куклева

Галина Куклева

Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

В карьере у Галины Алексеевны было шесть наград чемпионатов мира, из которых пять добыты в эстафетах (золото Хольменколлена-2000, Поклюки-2001 и Ханты-Мансийска-2003, серебро Контиолахти-1999 и бронза Осрблье-1997). Единственная личная медаль – серебро масс-старта в Хольменколлене-2000.

На счету россиянки также 23 победы на этапах Кубка мира, из которых девять – личные. Было в активе у Куклевой и золото эстафеты чемпионата Европы – 1996 в Валь-Риданне.

Как Куклева спасла сборную

Свою гонку жизни она пробежала 15 февраля 1998 года. В тот день на Олимпийских играх в Нагано, Япония, Галина Куклева принесла России золото в спринте.

В её успех почти никто не верил. Куклева допустила промах, билась за место на подиуме, но неожиданно вырвалась в лидеры. За ней шла фаворит – немецкая биатлонистка Уши Дизль, отыгрывавшая у россиянки драгоценные доли секунды. Но в итоге Куклева сохранила отрыв – 0,7 секунды. После той драматичной гонки на церемонии награждения Куклева заплакала.

Галина Куклева (с эстафетной командой) на ОИ-1998

Галина Куклева (с эстафетной командой) на ОИ-1998

Фото: Игорь Уткин/ТАСС

«Оставался уже последний круг, я уходила с огневого рубежа, услышала, что иду лидером и выигрываю 2,5 секунды. Надо было просто бороться, и я бежала, старалась изо всех сил, меня вели тренеры не только России, но и Беларуси, Украины, болгары, словенцы, словаки, те, кто знает русский язык, все мне кричали.

Когда я шла по дистанции, то боролась с собой и прекрасно понимала, что не имею права проиграть. Хотя мысли «всё, больше не могу!» в голову, конечно, лезли. Но приходила в голову и другая мысль: «Я не хочу быть второй, я хочу быть первой». Я дотерпела до финиша! Точно так же, думаю, шла за мной и Уши Дизль: она меня видела и пыталась отыграть время, но не получилось. Финиш у нас был одинаковым: и я, и она упали в снег без сил, и никто поначалу не мог понять, кто же стал олимпийской чемпионкой», – вспоминала Куклева.

Тогда этот результат стал спасением для биатлонной сборной, которая к середине Олимпиады не завоевала ни одной награды. Прошло уже почти 30 лет, а та победа Галины Куклевой остаётся последней олимпийской для наших девушек.

Подробнее о том успехе:
«Всё, больше не могу!» Почему биатлонистка Куклева расплакалась после драмы на Олимпиаде
«Всё, больше не могу!» Почему биатлонистка Куклева расплакалась после драмы на Олимпиаде

«Я счастливый человек»

После биатлона Галина Куклева работала в ТюмГУ, где делилась опытом с молодёжью. В 2010-х она также была официальным консультантом сборной России по биатлону.

Она была оптимистом. В интервью от 2022 года экс-биатлонистка рассказала, что считает себя счастливым человеком.

– Галина Алексеевна, вы счастливый человек?
– Да, всегда, потому что стараюсь мыслить позитивно. Конечно, у меня случаются трудности, но я не зацикливаюсь на них. Настраиваю себя и окружающих только на хороший лад. В том числе и студентов, чтобы на моих занятиях им было интересно и они улыбались. Я счастлива, когда всё в порядке и у меня, и у других. И то, что я делаю, делаю с удовольствием. И биатлоном всю жизнь занималась по собственному желанию — ставила цели, достигала их. Как и все, бывало, ленилась, но вплоть до 30 лет бегала, потому что хотела, – приводит слова Куклевой «Тюменская арена».

Такой останется в памяти чемпионка, влюбившая в себя тысячи поклонников биатлона на закате XX века. Яркой и позитивной.

На небесах теперь ещё на одну звезду больше.

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